Форматирование JSON из объекта в JavaScript: без либ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы отформатировать JSON, вы можете воспользоваться функцией JSON.stringify с параметрами null и 2 :

JS Скопировать код const obj = { title: 'Пример', active: true }; const форматированныйJSON = JSON.stringify(obj, null, 2); console.log(форматированныйJSON);

В результате на экране вы увидите аккуратно отформатированный JSON:

json Скопировать код { "title": "Пример", "active": true }

Таким образом, функция JSON.stringify помогает преобразовать объект в удобно читаемую строку с отступами в два пробела, что облегчает восприятие данных.

Подробный обзор

Функция JSON.stringify , кроме того что делает код более читаемым, способствует его совместимости с различными платформами.

Совместимость со старыми браузерами

В случае если ваши пользователи пользуются устаревшими браузерами, которые не поддерживают JSON.stringify , подключите библиотеку json2.js:

HTML Скопировать код <script src="path/to/json2.js"></script>

Эта библиотека поможет вам в случае недостатка поддержки JSON.stringify :

JS Скопировать код if (!window.JSON) { // Запускаем машину времени и подгружаем json2.js }

Селективный JSON

Для того чтобы отобразить только необходимые вам элементы, используйте второй параметр функции JSON.stringify . В качестве этого параметра вы можете передать функцию-фильтр или массив с именами свойств:

JS Скопировать код const user = { name: 'Алиса', age: 30, password: 'секретныйПароль' }; const выбранныйJSON = JSON.stringify(user, ['name', 'age'], 2); console.log(выбранныйJSON);

Вы получите следующий результат:

json Скопировать код { "name": "Алиса", "age": 30 }

Таким образом, чувствительные данные останутся за пределами доступа.

Обработка специфических случаев

Функция JSON.stringify может игнорировать значения, такие как функции, undefined или циклические ссылки. Вы можете использовать функцию-фильтр, чтобы обрабатывать эти особенности:

JS Скопировать код function replacer(key, value) { if (typeof value === 'function') { return value.toString(); // Превращаем функцию в строку } if (value === undefined) { return 'null'; // Любая неизвестная переменная становится null } return value; }

Отображение JSON на веб-странице

Для корректного отображения форматированного JSON на веб-странице удобно использовать тег <pre> , который сохранит форматирование:

HTML Скопировать код <pre id="json-output"></pre>

JS Скопировать код document.getElementById('json-output').textContent = форматированныйJSON;

Теперь JSON будет корректно отображаться в любом браузере!

Визуализация

Теперь давайте визуально продемонстрируем, как JSON.stringify преобразует объект в красиво отформатированный JSON:

JS Скопировать код const object = { name: "Алиса", age: 30, city: "Страна чудес" };

JS Скопировать код JSON.stringify(object, null, 2); /* 🌟Преобразование с помощью stringify:🌟 – Первый параметр – объект, который хотим преобразовать – Второй параметр – null, указывает на отсутствие фильтрации – Третий параметр – 2, задает размер отступа для удобства чтения */

json Скопировать код { "name": "Алиса", "age": 30, "city": "Страна чудес" } // 🎉Итак, ваш JSON стал аккуратно отформатированным и легко читаемым! 🏠

Специальные советы и рекомендации

Подробнее об обработке null и undefined

Функция-фильтр позволяет преобразовать undefined в объектах в 'null' . В массивах undefined по умолчанию становится null :

JS Скопировать код JSON.stringify([1, undefined, 3]); // Пример преобразования

В результате будет следующий вывод:

json Скопировать код [1, null, 3] // Результат преобразования

Выбор отступов

С помощью JSON.stringify можно использовать любой размер отступа от 0 до 10:

JS Скопировать код const jsonString = JSON.stringify(object, null, 4); // Откройте просторы многомерности!

Работа с объёмными объектами

Большой объект может вызывать проблемы с производительностью, если преобразовывать его целиком. В данном случае рекомендуется разделить его на части или использовать потоковую передачу на сервер.

Для разработчиков Node.js

В Node.js имеется функция util.inspect() , которая предназначена для более детального преобразования объектов в строки.

Полезные материалы