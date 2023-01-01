Форматирование JSON из объекта в JavaScript: без либ#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Для того чтобы отформатировать JSON, вы можете воспользоваться функцией
JSON.stringify с параметрами
null и
2:
const obj = { title: 'Пример', active: true };
const форматированныйJSON = JSON.stringify(obj, null, 2);
console.log(форматированныйJSON);
В результате на экране вы увидите аккуратно отформатированный JSON:
{
"title": "Пример",
"active": true
}
Таким образом, функция
JSON.stringify помогает преобразовать объект в удобно читаемую строку с отступами в два пробела, что облегчает восприятие данных.
Подробный обзор
Функция
JSON.stringify, кроме того что делает код более читаемым, способствует его совместимости с различными платформами.
Совместимость со старыми браузерами
В случае если ваши пользователи пользуются устаревшими браузерами, которые не поддерживают
JSON.stringify, подключите библиотеку json2.js:
<script src="path/to/json2.js"></script>
Эта библиотека поможет вам в случае недостатка поддержки
JSON.stringify:
if (!window.JSON) {
// Запускаем машину времени и подгружаем json2.js
}
Селективный JSON
Для того чтобы отобразить только необходимые вам элементы, используйте второй параметр функции
JSON.stringify. В качестве этого параметра вы можете передать функцию-фильтр или массив с именами свойств:
const user = { name: 'Алиса', age: 30, password: 'секретныйПароль' };
const выбранныйJSON = JSON.stringify(user, ['name', 'age'], 2);
console.log(выбранныйJSON);
Вы получите следующий результат:
{
"name": "Алиса",
"age": 30
}
Таким образом, чувствительные данные останутся за пределами доступа.
Обработка специфических случаев
Функция
JSON.stringify может игнорировать значения, такие как функции, undefined или циклические ссылки. Вы можете использовать функцию-фильтр, чтобы обрабатывать эти особенности:
function replacer(key, value) {
if (typeof value === 'function') {
return value.toString(); // Превращаем функцию в строку
}
if (value === undefined) {
return 'null'; // Любая неизвестная переменная становится null
}
return value;
}
Отображение JSON на веб-странице
Для корректного отображения форматированного JSON на веб-странице удобно использовать тег
<pre>, который сохранит форматирование:
<pre id="json-output"></pre>
document.getElementById('json-output').textContent = форматированныйJSON;
Теперь JSON будет корректно отображаться в любом браузере!
Визуализация
Теперь давайте визуально продемонстрируем, как
JSON.stringify преобразует объект в красиво отформатированный JSON:
const object = { name: "Алиса", age: 30, city: "Страна чудес" };
JSON.stringify(object, null, 2);
/*
🌟Преобразование с помощью stringify:🌟
– Первый параметр – объект, который хотим преобразовать
– Второй параметр – null, указывает на отсутствие фильтрации
– Третий параметр – 2, задает размер отступа для удобства чтения
*/
{
"name": "Алиса",
"age": 30,
"city": "Страна чудес"
}
// 🎉Итак, ваш JSON стал аккуратно отформатированным и легко читаемым! 🏠
Специальные советы и рекомендации
Подробнее об обработке null и undefined
Функция-фильтр позволяет преобразовать
undefined в объектах в
'null'. В массивах
undefined по умолчанию становится
null:
JSON.stringify([1, undefined, 3]); // Пример преобразования
В результате будет следующий вывод:
[1, null, 3] // Результат преобразования
Выбор отступов
С помощью
JSON.stringify можно использовать любой размер отступа от 0 до 10:
const jsonString = JSON.stringify(object, null, 4); // Откройте просторы многомерности!
Работа с объёмными объектами
Большой объект может вызывать проблемы с производительностью, если преобразовывать его целиком. В данном случае рекомендуется разделить его на части или использовать потоковую передачу на сервер.
Для разработчиков Node.js
В Node.js имеется функция
util.inspect(), которая предназначена для более детального преобразования объектов в строки.
Полезные материалы
- MDN о JSON.stringify() — основы функции
JSON.stringify.
- Stack Overflow о красивом отображении JSON — обменивайтесь опытом форматирования JSON.
- Документация Node.js о util.inspect() — детали об функции
inspectв Node.js.
- Prettier на GitHub — инструмент для форматирования кода, включая JSON.
- json-formatter-js на npm — помощь в отображении JSON в браузере.
- Методы примитивов на JavaScript.info — тонкости преобразования объектов с помощью
JSON.stringify.
- JSON Lint для проверки и форматирования JSON — работа с JSON онлайн.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер