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Форматирование даты в JavaScript: "4 минуты назад" и т.д.
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Форматирование даты в JavaScript: "4 минуты назад" и т.д.

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Быстрый ответ

Для быстрого вывода результата в формате "время назад" можно воспользоваться JavaScript API Date и функцией timeSince:

JS
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function timeSince(date) {
  const periods = [
    { time: 31536000, name: 'год' },
    { time: 2592000, name: 'месяц' },
    { time: 86400, name: 'день' },
    { time: 3600, name: 'час' },
    { time: 60, name: 'минута' },
    { time: 1, name: 'секунда' }
  ];

  let elapsed = Math.floor((Date.now() – date) / 1000);
  for (let { time, name } of periods) {
    if (elapsed >= time) {
      let count = Math.floor(elapsed / time);
      return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`;
    }
  }
}

console.log(timeSince(new Date(Date.now() – 150 * 1000))); // выведет "2 минуты назад"

Данный код вычисляет время, прошедшее с момента указанной даты, конвертируя его из миллисекунд в секунды. Затем выбирается подходящий временной интервал для отображения.

Пошаговый план для смены профессии

Использование библиотек для точного форматирования времени

Когда требуется более детальный контроль над форматированием времени, можно использовать такие библиотеки как:

  • Moment.js: Эта библиотека помогает управлять временными интервалами на профессиональном уровне с использованием функции yourdate.fromNow(). Однако, стоит заметить, что поддержка этой библиотеки больше не осуществляется.
  • Luxon и Day.js: Это современные альтернативы Moment.js, позволяющие манипулировать датами и временными промежутками; они обладают аналогичными функциональными возможностями, но при этом являются более легковесными и актуальными.
  • Intl.RelativeTimeFormat: Отлично подходит для мультимедийных приложений, форматирует время, учитывая языковые особенности и поддерживает даты, идущие в будущее.

Форматирование времени с TypeScript

Если вы предпочитаете статическую типизацию для надежности кода, можно типизировать нашу функцию в TypeScript:

typescript
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interface TimePeriod {
  time: number;
  name: string;
}

function timeSince(date: Date): string {
  const periods: TimePeriod[] = [
    { time: 31536000, name: 'год' },
    { time: 2592000, name: 'месяц' },
    { time: 86400, name: 'день' },
    { time: 3600, name: 'час' },
    { time: 60, name: 'минута' },
    { time: 1, name: 'секунда' }
  ];
  
  let elapsed: number = Math.floor((Date.now() – date.getTime()) / 1000);
    
  for (let { time, name } of periods) {
    if (elapsed >= time) {
      let count: number = Math.floor(elapsed / time);
      return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`;
    }
  }
  
  return "только что";
}

Особенности работы со временем в JavaScript

Существуют различные нюансы, которые следует учесть при работе со временем:

  • Только что: Эта фраза используется для описания событий, которые произошли буквально несколько моментов назад.
  • Время в будущем: Встречаются и такие редкие случаи, когда время события получается отрицательным. С такими ситуациями тоже умеют справляться ряд функций и методов.
  • Подсчет времени: Считая время, стоит помнить о сложности расчета месяцев и лет, ведь их длительность может быть различной.

Визуализация

В качестве примера представьте себе продуктовые этикетки, которые могут обновляться в режиме реального времени, аналогично функции timeSince:

Markdown
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Этикетка Свежести      | Время с Момента Упаковки
--------------------- | ------------------- 
Только что испечено 🍞   | 5 минут назад 🔵   
Можно употреблять 🥚   | 2 дня назад 🟠 
Все еще свежее 🍎 | 1 месяц назад 🟢

Обновление времени: Применение технологий realtime

Если вы в числе тех, кто предпочитает круглосуточное обновление информации:

  • Real-time обновления: На помощь придут такие технологии как таймеры или WebSocket, которые помогают обновлять информацию без необходимости перезагружать страницу.
  • Производительность и память: Не забывайте про оптимизацию нагрузки на процессор и управление памятью, особенно при работе с большими объемами временных меток.

Нюансы при работе с JavaScript Date

На что следует обратить внимание при работе с JavaScript Date:

  • Стандарт ISO 8601: Стандарт, в котором заложено международное соглашение о записи дат и времени, способствуя избеганию недопонимания при обмене данными.
  • Неизменяемые даты: Стремитесь работать с датами, которые не подвержены изменениям, используя соответствующие библиотеки, например, Luxon и Day.js.
  • Сравнение объектов Date: Будьте аккуратны при сравнении объектов Date, ведь могут возникнуть сложности, связанные с часовыми поясами и переходами на летнее и зимнее время.

Полезные материалы

  1. Date – JavaScript | MDN — подробный справочник по работе с объектом Date в JavaScript.
  2. Moment.js | Docs — заслужившая хорошую репутацию библиотека для работы с датами и отображением относительного времени.
  3. How to format time since "x" minutes ago similar to Stack Exchange sites – Stack Overflow — обсуждение и пример реализации функции "времени назад" на Stack Overflow.
  4. date-fns | современная библиотека JavaScript для работы с датами — предлагает различные инструменты по работе с датами, включая форматирование относительного времени.
  5. GitHub – hustcc/timeago.js: :clock8: timeago.js — небольшая (2.0 kb) библиотека для форматирования дат "времени назад" — легковесная библиотека для форматирования дат в формате "времени назад".
  6. Intl.RelativeTimeFormat – JavaScript | MDN — API для форматирования относительного времени в международных приложениях.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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