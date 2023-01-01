Форматирование даты в JavaScript: "4 минуты назад" и т.д.

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Быстрый ответ

Для быстрого вывода результата в формате "время назад" можно воспользоваться JavaScript API Date и функцией timeSince :

JS Скопировать код function timeSince(date) { const periods = [ { time: 31536000, name: 'год' }, { time: 2592000, name: 'месяц' }, { time: 86400, name: 'день' }, { time: 3600, name: 'час' }, { time: 60, name: 'минута' }, { time: 1, name: 'секунда' } ]; let elapsed = Math.floor((Date.now() – date) / 1000); for (let { time, name } of periods) { if (elapsed >= time) { let count = Math.floor(elapsed / time); return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`; } } } console.log(timeSince(new Date(Date.now() – 150 * 1000))); // выведет "2 минуты назад"

Данный код вычисляет время, прошедшее с момента указанной даты, конвертируя его из миллисекунд в секунды. Затем выбирается подходящий временной интервал для отображения.

Использование библиотек для точного форматирования времени

Когда требуется более детальный контроль над форматированием времени, можно использовать такие библиотеки как:

Moment.js : Эта библиотека помогает управлять временными интервалами на профессиональном уровне с использованием функции yourdate.fromNow() . Однако, стоит заметить, что поддержка этой библиотеки больше не осуществляется.

: Эта библиотека помогает управлять временными интервалами на профессиональном уровне с использованием функции . Однако, стоит заметить, что поддержка этой библиотеки больше не осуществляется. Luxon и Day.js : Это современные альтернативы Moment.js, позволяющие манипулировать датами и временными промежутками; они обладают аналогичными функциональными возможностями, но при этом являются более легковесными и актуальными.

: Это современные альтернативы Moment.js, позволяющие манипулировать датами и временными промежутками; они обладают аналогичными функциональными возможностями, но при этом являются более легковесными и актуальными. Intl.RelativeTimeFormat: Отлично подходит для мультимедийных приложений, форматирует время, учитывая языковые особенности и поддерживает даты, идущие в будущее.

Форматирование времени с TypeScript

Если вы предпочитаете статическую типизацию для надежности кода, можно типизировать нашу функцию в TypeScript:

typescript Скопировать код interface TimePeriod { time: number; name: string; } function timeSince(date: Date): string { const periods: TimePeriod[] = [ { time: 31536000, name: 'год' }, { time: 2592000, name: 'месяц' }, { time: 86400, name: 'день' }, { time: 3600, name: 'час' }, { time: 60, name: 'минута' }, { time: 1, name: 'секунда' } ]; let elapsed: number = Math.floor((Date.now() – date.getTime()) / 1000); for (let { time, name } of periods) { if (elapsed >= time) { let count: number = Math.floor(elapsed / time); return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`; } } return "только что"; }

Особенности работы со временем в JavaScript

Существуют различные нюансы, которые следует учесть при работе со временем:

Только что : Эта фраза используется для описания событий, которые произошли буквально несколько моментов назад.

: Эта фраза используется для описания событий, которые произошли буквально несколько моментов назад. Время в будущем : Встречаются и такие редкие случаи, когда время события получается отрицательным. С такими ситуациями тоже умеют справляться ряд функций и методов.

: Встречаются и такие редкие случаи, когда время события получается отрицательным. С такими ситуациями тоже умеют справляться ряд функций и методов. Подсчет времени: Считая время, стоит помнить о сложности расчета месяцев и лет, ведь их длительность может быть различной.

Визуализация

В качестве примера представьте себе продуктовые этикетки, которые могут обновляться в режиме реального времени, аналогично функции timeSince :

Markdown Скопировать код Этикетка Свежести | Время с Момента Упаковки --------------------- | ------------------- Только что испечено 🍞 | 5 минут назад 🔵 Можно употреблять 🥚 | 2 дня назад 🟠 Все еще свежее 🍎 | 1 месяц назад 🟢

Обновление времени: Применение технологий realtime

Если вы в числе тех, кто предпочитает круглосуточное обновление информации:

Real-time обновления : На помощь придут такие технологии как таймеры или WebSocket, которые помогают обновлять информацию без необходимости перезагружать страницу.

: На помощь придут такие технологии как таймеры или WebSocket, которые помогают обновлять информацию без необходимости перезагружать страницу. Производительность и память: Не забывайте про оптимизацию нагрузки на процессор и управление памятью, особенно при работе с большими объемами временных меток.

Нюансы при работе с JavaScript Date

На что следует обратить внимание при работе с JavaScript Date:

Стандарт ISO 8601 : Стандарт, в котором заложено международное соглашение о записи дат и времени, способствуя избеганию недопонимания при обмене данными.

: Стандарт, в котором заложено международное соглашение о записи дат и времени, способствуя избеганию недопонимания при обмене данными. Неизменяемые даты : Стремитесь работать с датами, которые не подвержены изменениям, используя соответствующие библиотеки, например, Luxon и Day.js.

: Стремитесь работать с датами, которые не подвержены изменениям, используя соответствующие библиотеки, например, Luxon и Day.js. Сравнение объектов Date: Будьте аккуратны при сравнении объектов Date, ведь могут возникнуть сложности, связанные с часовыми поясами и переходами на летнее и зимнее время.

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