Форматирование даты в JavaScript: "4 минуты назад" и т.д.#Разное
Быстрый ответ
Для быстрого вывода результата в формате "время назад" можно воспользоваться JavaScript API Date и функцией
timeSince:
function timeSince(date) {
const periods = [
{ time: 31536000, name: 'год' },
{ time: 2592000, name: 'месяц' },
{ time: 86400, name: 'день' },
{ time: 3600, name: 'час' },
{ time: 60, name: 'минута' },
{ time: 1, name: 'секунда' }
];
let elapsed = Math.floor((Date.now() – date) / 1000);
for (let { time, name } of periods) {
if (elapsed >= time) {
let count = Math.floor(elapsed / time);
return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`;
}
}
}
console.log(timeSince(new Date(Date.now() – 150 * 1000))); // выведет "2 минуты назад"
Данный код вычисляет время, прошедшее с момента указанной даты, конвертируя его из миллисекунд в секунды. Затем выбирается подходящий временной интервал для отображения.
Использование библиотек для точного форматирования времени
Когда требуется более детальный контроль над форматированием времени, можно использовать такие библиотеки как:
- Moment.js: Эта библиотека помогает управлять временными интервалами на профессиональном уровне с использованием функции
yourdate.fromNow(). Однако, стоит заметить, что поддержка этой библиотеки больше не осуществляется.
- Luxon и Day.js: Это современные альтернативы Moment.js, позволяющие манипулировать датами и временными промежутками; они обладают аналогичными функциональными возможностями, но при этом являются более легковесными и актуальными.
- Intl.RelativeTimeFormat: Отлично подходит для мультимедийных приложений, форматирует время, учитывая языковые особенности и поддерживает даты, идущие в будущее.
Форматирование времени с TypeScript
Если вы предпочитаете статическую типизацию для надежности кода, можно типизировать нашу функцию в TypeScript:
interface TimePeriod {
time: number;
name: string;
}
function timeSince(date: Date): string {
const periods: TimePeriod[] = [
{ time: 31536000, name: 'год' },
{ time: 2592000, name: 'месяц' },
{ time: 86400, name: 'день' },
{ time: 3600, name: 'час' },
{ time: 60, name: 'минута' },
{ time: 1, name: 'секунда' }
];
let elapsed: number = Math.floor((Date.now() – date.getTime()) / 1000);
for (let { time, name } of periods) {
if (elapsed >= time) {
let count: number = Math.floor(elapsed / time);
return `${count} ${name}${count > 1 ? 's' : ''} назад`;
}
}
return "только что";
}
Особенности работы со временем в JavaScript
Существуют различные нюансы, которые следует учесть при работе со временем:
- Только что: Эта фраза используется для описания событий, которые произошли буквально несколько моментов назад.
- Время в будущем: Встречаются и такие редкие случаи, когда время события получается отрицательным. С такими ситуациями тоже умеют справляться ряд функций и методов.
- Подсчет времени: Считая время, стоит помнить о сложности расчета месяцев и лет, ведь их длительность может быть различной.
Визуализация
В качестве примера представьте себе продуктовые этикетки, которые могут обновляться в режиме реального времени, аналогично функции
timeSince:
Этикетка Свежести | Время с Момента Упаковки
--------------------- | -------------------
Только что испечено 🍞 | 5 минут назад 🔵
Можно употреблять 🥚 | 2 дня назад 🟠
Все еще свежее 🍎 | 1 месяц назад 🟢
Обновление времени: Применение технологий realtime
Если вы в числе тех, кто предпочитает круглосуточное обновление информации:
- Real-time обновления: На помощь придут такие технологии как таймеры или WebSocket, которые помогают обновлять информацию без необходимости перезагружать страницу.
- Производительность и память: Не забывайте про оптимизацию нагрузки на процессор и управление памятью, особенно при работе с большими объемами временных меток.
Нюансы при работе с JavaScript Date
На что следует обратить внимание при работе с JavaScript Date:
- Стандарт ISO 8601: Стандарт, в котором заложено международное соглашение о записи дат и времени, способствуя избеганию недопонимания при обмене данными.
- Неизменяемые даты: Стремитесь работать с датами, которые не подвержены изменениям, используя соответствующие библиотеки, например, Luxon и Day.js.
- Сравнение объектов Date: Будьте аккуратны при сравнении объектов Date, ведь могут возникнуть сложности, связанные с часовыми поясами и переходами на летнее и зимнее время.
Полезные материалы
- Date – JavaScript | MDN — подробный справочник по работе с объектом
Dateв JavaScript.
- Moment.js | Docs — заслужившая хорошую репутацию библиотека для работы с датами и отображением относительного времени.
- How to format time since "x" minutes ago similar to Stack Exchange sites – Stack Overflow — обсуждение и пример реализации функции "времени назад" на Stack Overflow.
- date-fns | современная библиотека JavaScript для работы с датами — предлагает различные инструменты по работе с датами, включая форматирование относительного времени.
- GitHub – hustcc/timeago.js: :clock8: timeago.js — небольшая (2.0 kb) библиотека для форматирования дат "времени назад" — легковесная библиотека для форматирования дат в формате "времени назад".
- Intl.RelativeTimeFormat – JavaScript | MDN — API для форматирования относительного времени в международных приложениях.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы