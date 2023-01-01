Форматирование чисел в JavaScript до двух знаков после запятой

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Быстрый ответ

Для форматирования числа с двумя десятичными знаками в JavaScript применяется метод toFixed(2) .

JS Скопировать код const formatted = (123.456).toFixed(2); // "123.46"

Важно помнить, что метод toFixed() преобразует исходное число в строку.

Основы округления

Рассмотрим различные методы округления чисел в JavaScript:

Округление посредством toFixed()

Метод toFixed() успешно справляется с задачей.

JS Скопировать код let num = 12.34567; let rounded = num.toFixed(2); console.log(rounded); // "12.35"

Однако стоит помнить, что метод toFixed возвращает строку, поэтому для дальнейших вычислений число нужно будет конвертировать обратно.

Округление с заданной точностью

Точность в данной теме играет ключевую роль. Предлагаем вашему вниманию следующий подход:

JS Скопировать код function precise_round(num, decimals) { var sign = num >= 0 ? 1 : -1; num = Math.abs(num); return (Math.round((num * Math.pow(10, decimals)) + (sign * 0.0001)) / Math.pow(10, decimals)).toFixed(decimals); }

Использование переменной sign корректно округляет отрицательные числа.

Международное форматирование чисел

Intl.NumberFormat прекрасно подходит для международного форматирования чисел.

JS Скопировать код var formatted = new Intl.NumberFormat('en-US', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 }).format(12.3456789); console.log(formatted); // "12.35"

Intl.NumberFormat позволяет сохранить точность и заданный формат чисел.

Неожиданные случаи округления

Процесс округления чисел в JavaScript может нести в себе неожиданные сюрпризы:

Вариантный метод округления (Math.round)

Сочетание Math.round и арифметических операций нивелирует недостатки toFixed.

JS Скопировать код function alternativeRounding(num) { return (Math.round(num * 100) / 100).toFixed(2); }

Такой подход может помочь избежать проблем, связанных с числами с плавающей точкой.

Визуализация

Процесс форматирования с помощью toFixed можно визуализировать, приводя аналогию с наливанием в кофе сливок.

JS Скопировать код let coffee = 3.14159; let coffeeWithCreamer = coffee.toFixed(2); // 3.14

Кофе без сливок: ☕️ 3.14159 С сливками: ☕️ 3.14

Наслаждайтесь кофе! ☕️

Глубина базовых знаний

Если бы вы хотели углубиться в тему, следующие особенности могут быть полезными:

Важность производительности

В банковских операциях и регулярных вычислениях производительность методов округления имеет значимость.

Переменное количество десятичных знаков

В случае, когда требуются не только два десятичных знака:

JS Скопировать код function dynamicPrecisionRounding(num, precision) { const factor = Math.pow(10, precision); return (Math.round(num * factor) / factor).toFixed(precision); }

Данный метод поддерживает переменное число десятичных знаков.

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