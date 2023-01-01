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Формат числа в JavaScript: как отобразить '1K' вместо '1000'
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Формат числа в JavaScript: как отобразить '1K' вместо '1000'

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Строки и шаблонные литералы  
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Быстрый ответ

Если вам нужно представить числа в JavaScript в компактном формате, используйте тернарный оператор. Если число равно или превысило 1000, просто поделите его на 1000 и присоедините к результату букву 'К'. Если число меньше 1000, оставьте его без изменений.

JS
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const formatNum = n => n >= 1000 ? `${(n / 1000).toFixed(1)}К` : `${n}`;

Пример использования этой функции:

JS
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console.log(formatNum(2500)); // "2.5К" – отлично выполнили задание!
console.log(formatNum(900));  // "900" – "K" здесь излишне, число слишком мало для добавления "К".
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Продвинутое реализация форматирования чисел на лету

Если вам необходимо учесть региональные особенности форматирования чисел, используйте объект Intl.NumberFormat, указав опцию 'compact'. Это обеспечит элегантное представление чисел, приспособленное для различных локализаций.

JS
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const internationalFormatNum = (n) => 
  new Intl.NumberFormat('en', { notation: 'compact', maximumFractionDigits: 1 }).format(n);

Такой подход к форматированию эффективен не только для больших чисел, но и для малых. Однако стоит проверить его соответствие вашей среде выполнения, поскольку этот метод может быть недоступен в некоторых браузерах или окружениях разработки.

Форматирование на базе величины: подхож за суперзвездой

Если вам надоел стандартный подход к использованию суффиксов K, M, G, попробуйте метод с использованием Math.log10 и массива символов SI, чтобы числа звучали по-настоящему необычно.

JS
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const abbreviateNumber = (value) => {
  const SI_SYMBOL = ["", "K", "M", "G", "T", "P", "E"];
  const tier = Math.floor(Math.log10(Math.abs(value)) / 3);
  if (tier === 0) return value.toString();
  const suffix = SI_SYMBOL[tier];
  const scale = Math.pow(10, tier * 3);
  const scaled = value / scale;
  return scaled.toFixed(1) + suffix;
}

Так, число 1000 превращается в "1,0К", а число размером 10^18 обозначается как "1,0E".

Форматирование без лишних нулей: чисто и просто

Раздражает ли вас лишний ноль в форматировании вашего числа? Удалите его, применив метод .replace():

JS
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const formatNumClean = n => (n / 1000).toFixed(1).replace(/\.0+$/, "") + 'K';

Такой метод сделает ваше число красивым и кратким, превращая, допустим, число 2000 в лаконичное "2K".

Визуализация

Давайте визуализируем этот процесс, как если бы вы поднимались на космическом лифте 🚀:

На первом этаже: 900 // Исходное число На десятом этаже: 9,99К // Число, близкое к тысяче На сотом этаже: 10К // Число, достигшее тысячи

Сравнение: Стандартное отображение Упрощенное отображение

    900                           900
   1500                          1,5К
  10000                          10К

Переход между отображениями происходит плавно, словно излюбленная мелодия в лифте 🎵.

Книга рецептов: полезные примеры

Давайте приведем примеры применения форматтера с различными числами для тестирования функций форматирования.

JS
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console.log(formatNum(999));    // "999"
console.log(formatNum(1000));   // "1,0K"
console.log(formatNum(1999));   // "2,0K"
console.log(formatNum(19999));  // "20,0K"
console.log(formatNum(999999)); // "1,0M"

Моменты, требующие внимания

Не забывайте учесть следующие нюансы, чтобы обеспечить безупречное решение:

  • Применяйте Math.sign() и Math.abs(), чтобы сохранить исходный знак числа.
  • Удостоверьтесь, что ваш метод форматирования совместим с локализационными стандартами или подготовьте альтернативный вариант.
  • Используйте суффикс "G" для сокращения "Giga" или "B" для "Billion", в зависимости от традиций локализации.
  • Если нет поддержки Intl.NumberFormat, подумайте о создании полифилла.

Полезные материалы

  1. Intl.NumberFormat – JavaScript | MDN — подробней о функции форматирования чисел в JavaScript.
  2. Numeral.js — для тех, кто считает, что форматирование чисел не может быть интересным и веселым.
  3. Number.prototype.toFixed() – JavaScript | MDN — руководство по работе с фиксированной десятичной точкой в JavaScript.
  4. GitHub – adamwdraper/Numeral-js: A javascript library for formatting and manipulating numbers. — источник, где можно изучить, как разрабатывался Numeral.js.
  5. Formatting Numbers as Currency Strings in JavaScript — ваши основы форматирования чисел как валют.
  6. Math.round() – JavaScript | MDN — объяснение работы функции Math.round().
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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