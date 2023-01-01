Flexbox в CSS: полное руководство с примерами для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которым необходимо освоить основы CSS и Flexbox.

Опытные разработчики, желающие усовершенствовать свои навыки адаптивной верстки.

Преподаватели и тренеры, занимающиеся обучением веб-разработке.

Верстка веб-страниц перестала быть головной болью с появлением CSS Flexbox. Этот инструмент позволяет разработчику контролировать расположение элементов на странице с минимальными усилиями. 😎 Помните мучения с float и clearfix? Забудьте о них! Flexbox предоставляет элегантное решение для создания адаптивных макетов без танцев с бубном. Независимо от того, новичок вы в веб-разработке или опытный кодер, желающий оптимизировать свои навыки, это руководство проведет вас через все аспекты Flexbox — от базовых концепций до продвинутых техник верстки.

Что такое Flexbox: основные принципы и концепции

Flexbox (Flexible Box Layout) — это модуль CSS, разработанный для упрощения создания гибких и адаптивных макетов. Он решает проблемы, связанные с выравниванием элементов, распределением пространства и изменением размеров, которые были сложно решаемы с традиционными методами верстки.

Основная идея Flexbox заключается в возможности изменять ширину и высоту элементов, чтобы наилучшим образом заполнить доступное пространство. Это особенно полезно для адаптивных дизайнов, где макет должен подстраиваться под различные размеры экранов.

Прежде чем погрузиться в детали, важно понять ключевую терминологию:

Flex-контейнер — родительский элемент с установленным свойством display: flex или display: inline-flex

— родительский элемент с установленным свойством или Flex-элементы — прямые потомки flex-контейнера

— прямые потомки flex-контейнера Главная ось (main axis) — основное направление, вдоль которого располагаются flex-элементы

(main axis) — основное направление, вдоль которого располагаются flex-элементы Поперечная ось (cross axis) — ось, перпендикулярная главной

Создание flex-контейнера предельно просто:

CSS Скопировать код .container { display: flex; }

После этого все прямые потомки данного контейнера автоматически становятся flex-элементами и выстраиваются в ряд (по умолчанию слева направо).

Традиционные методы верстки Flexbox Сложное выравнивание по вертикали Простое выравнивание с помощью align-items Проблемы с пропорциональным распределением пространства Интуитивное распределение с flex-grow и flex-shrink Ограниченная адаптивность без медиа-запросов Встроенная адаптивность Необходимость в очистке потоков (clearfix) Отсутствие проблем с потоками

Анна Петрова, фронтенд-разработчик Помню свой первый серьезный проект — корпоративный сайт для клиента из финансового сектора. Требования были высокими: сайт должен идеально отображаться на всех устройствах и поддерживать все браузеры, включая IE11. Я начала верстку с использованием традиционных методов — float и position. Бесконечные часы отладки и попытки выровнять элементы превратились в кошмар. Верстка рассыпалась при малейшем изменении контента. Когда сроки начали гореть, я решила рискнуть и переписать ключевые компоненты на Flexbox. Результат превзошел все ожидания — код стал чище, логичнее, а верстка держалась как влитая даже при динамическом контенте. Клиент был в восторге от скорости работы сайта и его идеальной адаптивности. С тех пор Flexbox стал моим основным инструментом, который экономит десятки часов на каждом проекте.

Flex-контейнер и его свойства для управления макетом

Flex-контейнер — это основа всей системы Flexbox. Именно его свойства определяют, как будут располагаться дочерние элементы. Рассмотрим ключевые свойства, которые можно применить к контейнеру для точного управления макетом. 🧩

1. flex-direction — задает направление главной оси:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: row; /* значение по умолчанию */ }

Возможные значения:

row — элементы располагаются в строку (слева направо)

— элементы располагаются в строку (слева направо) row-reverse — элементы располагаются в строку (справа налево)

— элементы располагаются в строку (справа налево) column — элементы располагаются в столбец (сверху вниз)

— элементы располагаются в столбец (сверху вниз) column-reverse — элементы располагаются в столбец (снизу вверх)

2. flex-wrap — определяет, должны ли элементы располагаться в одну линию или могут переноситься:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-wrap: nowrap; /* значение по умолчанию */ }

Возможные значения:

nowrap — все элементы в одной линии, даже если они не помещаются

— все элементы в одной линии, даже если они не помещаются wrap — элементы переносятся на новую строку при необходимости

— элементы переносятся на новую строку при необходимости wrap-reverse — перенос строк в обратном порядке

3. flex-flow — сокращенная запись для flex-direction и flex-wrap:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-flow: row wrap; }

4. justify-content — выравнивание элементов вдоль главной оси:

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: flex-start; /* значение по умолчанию */ }

Возможные значения:

flex-start — элементы прижимаются к началу контейнера

— элементы прижимаются к началу контейнера flex-end — элементы прижимаются к концу контейнера

— элементы прижимаются к концу контейнера center — элементы центрируются по главной оси

— элементы центрируются по главной оси space-between — равномерное распределение с прижатием крайних элементов к краям

— равномерное распределение с прижатием крайних элементов к краям space-around — равномерное распределение с одинаковым пространством вокруг каждого элемента

— равномерное распределение с одинаковым пространством вокруг каждого элемента space-evenly — равномерное распределение с одинаковыми отступами между всеми элементами

5. align-items — выравнивание элементов вдоль поперечной оси:

CSS Скопировать код .container { display: flex; align-items: stretch; /* значение по умолчанию */ }

Возможные значения:

stretch — элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер

— элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер flex-start — элементы выравниваются по началу поперечной оси

— элементы выравниваются по началу поперечной оси flex-end — элементы выравниваются по концу поперечной оси

— элементы выравниваются по концу поперечной оси center — элементы центрируются по поперечной оси

— элементы центрируются по поперечной оси baseline — элементы выравниваются по базовой линии текста

6. align-content — распределение пространства вдоль поперечной оси при наличии нескольких строк:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: stretch; /* значение по умолчанию */ }

Это свойство работает только если есть несколько строк flex-элементов (когда используется flex-wrap: wrap).

Свойство Ось применения Наиболее частое применение Сложность освоения flex-direction Определяет оси Изменение направления потока элементов Низкая flex-wrap Влияет на обе оси Адаптивные макеты с переполнением Низкая justify-content Главная ось Выравнивание навигации, распределение карточек Средняя align-items Поперечная ось Центрирование элементов, выравнивание в строке Средняя align-content Поперечная ось Галереи изображений, сетки карточек Высокая

Flex-элементы: настройка отображения дочерних блоков

Flex-элементы — это дочерние элементы flex-контейнера, которые можно настраивать индивидуально. Это позволяет создавать сложные макеты с разным поведением отдельных компонентов. 🧠

Рассмотрим основные свойства, применимые к flex-элементам:

1. order — изменяет порядок отображения элемента:

CSS Скопировать код .item { order: 0; /* значение по умолчанию */ }

Чем меньше значение, тем раньше элемент будет отображаться в контейнере. Элементы с одинаковым значением order отображаются в порядке их появления в HTML.

2. flex-grow — определяет, как элемент будет расти относительно других элементов:

CSS Скопировать код .item { flex-grow: 0; /* значение по умолчанию */ }

Значение указывает на пропорцию распределения свободного пространства. Если все элементы имеют flex-grow: 1, они займут равное пространство. Если один элемент имеет flex-grow: 2, он займет вдвое больше места, чем элементы с flex-grow: 1.

3. flex-shrink — определяет, насколько элемент будет сжиматься относительно других:

CSS Скопировать код .item { flex-shrink: 1; /* значение по умолчанию */ }

Чем больше значение, тем сильнее элемент будет сжиматься при нехватке пространства.

4. flex-basis — устанавливает начальный размер элемента перед применением flex-grow и flex-shrink:

CSS Скопировать код .item { flex-basis: auto; /* значение по умолчанию */ }

Может принимать значения в пикселях, процентах или ключевое слово auto (размер будет определяться содержимым).

5. flex — сокращенная запись для flex-grow, flex-shrink и flex-basis:

CSS Скопировать код .item { flex: 0 1 auto; /* значение по умолчанию */ }

Часто используемые комбинации:

flex: 1; — эквивалентно flex: 1 1 0%; (элемент может расти и сжиматься)

— эквивалентно (элемент может расти и сжиматься) flex: auto; — эквивалентно flex: 1 1 auto; (элемент растет и сжимается, учитывая содержимое)

— эквивалентно (элемент растет и сжимается, учитывая содержимое) flex: none; — эквивалентно flex: 0 0 auto; (элемент не растет и не сжимается)

6. align-self — переопределяет align-items для конкретного flex-элемента:

CSS Скопировать код .item { align-self: auto; /* значение по умолчанию */ }

Принимает те же значения, что и align-items, плюс auto (используется значение align-items контейнера).

Например, чтобы создать гибкий макет с одним доминирующим элементом:

CSS Скопировать код .container { display: flex; } .sidebar { flex: 0 0 250px; /* фиксированная ширина 250px */ } .main-content { flex: 1; /* занимает все доступное пространство */ }

Дмитрий Соколов, тренер по веб-разработке На моем курсе для новичков была студентка Мария, которая никак не могла освоить верстку. Особенно ее раздражали непредсказуемые отступы и выравнивание элементов. Каждый раз, когда она пыталась создать что-то более сложное, чем простой текстовый блок, верстка "разваливалась". На одном из занятий я показал группе принцип работы flex-элементов. Особенно подробно остановился на свойстве flex: 1, которое так магически решает проблему распределения пространства. После занятия Мария осталась и переделала свой проект, используя Flexbox. То, что раньше требовало десятки строк CSS и множество вложенных div'ов, теперь решалось буквально несколькими строками. Через неделю она прислала мне сообщение с фотографией своего нового портфолио-сайта. Сайт был адаптивным, с идеальными отступами и выравниванием. В сообщении было только: "Flex-grow и flex-shrink изменили мою жизнь". Именно тогда я понял, что правильное понимание flex-элементов — это тот переломный момент, когда новичок перестает бороться с CSS и начинает им управлять.

Выравнивание и распределение элементов внутри Flexbox

Одна из самых мощных особенностей Flexbox — возможность простого выравнивания и распределения элементов. 💪 Это решает многие проблемы верстки, которые раньше требовали сложных трюков с отрицательными отступами или абсолютным позиционированием.

Выравнивание по главной оси

Свойство justify-content контролирует выравнивание элементов по главной оси (горизонтально при стандартном направлении row):

justify-content: flex-start; — элементы выравниваются к началу контейнера

— элементы выравниваются к началу контейнера justify-content: flex-end; — элементы выравниваются к концу контейнера

— элементы выравниваются к концу контейнера justify-content: center; — элементы центрируются

— элементы центрируются justify-content: space-between; — элементы равномерно распределяются с крайними элементами у границ

— элементы равномерно распределяются с крайними элементами у границ justify-content: space-around; — элементы равномерно распределяются с половинным отступом у краёв

— элементы равномерно распределяются с половинным отступом у краёв justify-content: space-evenly; — элементы равномерно распределяются с одинаковым отступом между всеми

Пример центрирования элементов по горизонтали:

CSS Скопировать код .navigation { display: flex; justify-content: center; }

Выравнивание по поперечной оси

Свойство align-items управляет выравниванием элементов по поперечной оси (вертикально при направлении row):

align-items: stretch; — элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер (по умолчанию)

— элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер (по умолчанию) align-items: flex-start; — элементы выравниваются по верхнему краю контейнера

— элементы выравниваются по верхнему краю контейнера align-items: flex-end; — элементы выравниваются по нижнему краю контейнера

— элементы выравниваются по нижнему краю контейнера align-items: center; — элементы центрируются вертикально

— элементы центрируются вертикально align-items: baseline; — элементы выравниваются по базовой линии текста

Для индивидуального выравнивания используйте align-self для конкретного элемента:

CSS Скопировать код .special-item { align-self: flex-end; }

Центрирование элемента по обеим осям

Одна из самых популярных задач в CSS — центрирование элемента как по горизонтали, так и по вертикали. С Flexbox это становится тривиальной задачей:

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; /* задаем высоту контейнера */ }

Распределение пространства между несколькими строками

Если у вас есть несколько строк flex-элементов (при использовании flex-wrap: wrap ), свойство align-content определяет, как эти строки распределяются по поперечной оси:

align-content: flex-start; — строки прижимаются к началу контейнера

— строки прижимаются к началу контейнера align-content: flex-end; — строки прижимаются к концу контейнера

— строки прижимаются к концу контейнера align-content: center; — строки центрируются

— строки центрируются align-content: space-between; — строки равномерно распределяются с первой строкой вверху и последней внизу

— строки равномерно распределяются с первой строкой вверху и последней внизу align-content: space-around; — строки равномерно распределяются с половинным отступом сверху и снизу

— строки равномерно распределяются с половинным отступом сверху и снизу align-content: stretch; — строки растягиваются, чтобы занять всё пространство (по умолчанию)

Пример создания галереи изображений с равномерным распределением пространства:

CSS Скопировать код .gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; align-content: space-between; } .gallery-item { flex: 0 0 32%; /* каждый элемент занимает примерно треть контейнера */ margin-bottom: 2%; }

Решение распространенных задач выравнивания

Прижатие элемента к правому краю: Иногда нужно, чтобы один элемент был прижат вправо, а остальные — влево:

CSS Скопировать код .navbar { display: flex; } .logo { /* стандартное поведение */ } .login-button { margin-left: auto; /* "волшебное" свойство, прижимающее элемент вправо */ }

Выравнивание последней строки: При использовании flex-wrap элементы в последней строке могут выглядеть неаккуратно, если их количество отличается от предыдущих строк:

CSS Скопировать код .gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .gallery::after { content: ""; flex: 0 0 32%; /* такая же ширина, как у элементов галереи */ }

Это создает невидимый элемент, который "подталкивает" последний ряд влево, если в нем не хватает элементов для заполнения строки.

Практические задачи и решения с использованием Flexbox

Теория — это хорошо, но практика — лучше. Давайте рассмотрим несколько типичных задач верстки и их решения с использованием Flexbox. 🛠️

Задача 1: Создание отзывчивой навигационной панели

CSS Скопировать код .navbar { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px 20px; } .logo { flex: 0 0 auto; /* логотип не растягивается и не сжимается */ } .nav-links { display: flex; gap: 20px; /* современная альтернатива отступам между элементами */ } @media (max-width: 768px) { .navbar { flex-direction: column; } .nav-links { margin-top: 10px; width: 100%; justify-content: space-around; } }

В этом примере навигационная панель автоматически адаптируется к ширине экрана: на больших экранах элементы расположены горизонтально, а на маленьких — вертикально.

Задача 2: Карточки одинаковой высоты

Классическая проблема — создание сетки карточек с разным содержимым, но одинаковой высотой:

CSS Скопировать код .card-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; } .card { flex: 1 0 300px; /* растягивается, не сжимается, базовая ширина 300px */ display: flex; flex-direction: column; } .card-body { flex-grow: 1; /* растягивается, чтобы занять доступное пространство */ } .card-footer { margin-top: auto; /* прижимает подвал карточки к низу */ }

Этот подход обеспечивает, что все карточки будут одинаковой высоты, а футер каждой карточки будет прижат к низу, независимо от объема контента.

Задача 3: Макет "Святой Грааль" (Holy Grail Layout)

Классический макет с шапкой, подвалом, центральным содержимым и двумя боковыми панелями:

CSS Скопировать код body { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; /* заставляет body растянуться на весь экран */ } header, footer { flex: 0 0 auto; /* не растягиваются и не сжимаются */ } .main-container { display: flex; flex: 1; /* занимает все доступное пространство */ } .sidebar-left { flex: 0 0 200px; /* фиксированная ширина */ } .content { flex: 1; /* занимает все доступное пространство */ } .sidebar-right { flex: 0 0 200px; /* фиксированная ширина */ } @media (max-width: 768px) { .main-container { flex-direction: column; } .sidebar-left, .sidebar-right { flex: 0 0 auto; } }

Задача 4: Выравнивание последнего элемента формы

Часто нужно, чтобы кнопка отправки формы была выровнена по правому краю:

CSS Скопировать код .form { display: flex; flex-direction: column; } .form-row { display: flex; margin-bottom: 15px; } .form-label { flex: 0 0 150px; /* фиксированная ширина для меток */ } .form-input { flex: 1; /* занимает оставшееся пространство */ } .form-buttons { display: flex; justify-content: flex-end; /* выравнивает кнопки по правому краю */ }

Задача 5: Сложная сетка с элементами разной ширины

Создание динамической сетки с элементами, которые занимают разное количество "столбцов":

CSS Скопировать код .grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; } .grid-item { flex: 1 0 calc(25% – 10px); /* базовая ширина — четверть контейнера */ } .grid-item.double { flex-basis: calc(50% – 10px); /* занимает половину контейнера */ } .grid-item.triple { flex-basis: calc(75% – 10px); /* занимает три четверти контейнера */ } @media (max-width: 768px) { .grid-item { flex-basis: calc(50% – 10px); /* на меньших экранах — половина */ } .grid-item.double, .grid-item.triple { flex-basis: 100%; /* на маленьких экранах — вся ширина */ } }

Распространенные задачи Решение с Flexbox Альтернативное решение Преимущество Flexbox Вертикальное центрирование align-items: center; transform: translateY(-50%); Простота, нет искажений Равные колонки display: flex; float + clearfix Автоматическая высота Прижатый футер flex с min-height: 100vh Отрицательные margin Чистый и понятный код Адаптивное меню flex-direction изменение JavaScript переключение Чистый CSS без JS Выравнивание по базовой линии align-items: baseline; Вертикальное позиционирование Автоматическое выравнивание