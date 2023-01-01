Фильтрация свойств объекта по ключам в ES6: примеры использования

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Быстрый ответ

Для создания нового объекта, содержащего только определённые свойства, можно использовать методы Object.fromEntries() и Object.entries() , применяя их совместно с filter() :

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; const keysToKeep = ['a', 'c']; const filteredObj = Object.fromEntries( Object.entries(obj).filter(([key]) => keysToKeep.includes(key)) ); console.log(filteredObj); // { a: 1, c: 3 } — свойство 'b' исключено

В данном коде результирующий объект не содержит свойства 'b', а ключи a и c остались.

Совершенствуйте свой код современным JavaScript

Для более профессионального кода используйте метод reduce() , сочетая его со стрелочными функциями и синтаксисом расширения. Вот усовершенствованная реализация:

JS Скопировать код const filterObjectKeys = (obj, keys) => keys.reduce((acc, key) => (key in obj ? { ...acc, [key]: obj[key] } : acc), {}); // Мы избегаем добавления в acc несуществующего ключа

Таким образом, вы получаете универсальную функцию для фильтрации свойств объекта по заданному набору ключей.

Избегайте мутаций: более безопасный подход

Важно создавать поверхностную копию объекта, не изменяя исходный. Мутации могут привести к нежелательным побочным эффектам. С использованием оператора расширения spread из ES6, это можно сделать так:

JS Скопировать код const filteredCopy = { ...filteredObj }; // Исходный объект остаётся неизменным

Этот метод гарантирует отсутствие ссылок на свойства оригинального объекта, повышая безопасность вашего кода.

Погружение в динамичную фильтрацию

Для более гибкой работы с объектами возможно фильтровать их свойства и значения с использованием функций:

JS Скопировать код const dynamicFilter = (obj, predicate) => Object.fromEntries( Object.entries(obj).filter(([key, value]) => predicate(key, value)) ); const criteria = (key, value) => key.startsWith('a') && value > 0; const allowed = dynamicFilter(obj, criteria); // Так начинается эффективная фильтрация!

В этом примере фильтрация происходит на основании как ключей, так и значений свойств.

Избегание потенциальных ловушек и освоение сложных сценариев

Не забывайте, что Object.fromEntries() может быть не поддержан в некоторых средах. Если в вашем случае не поддерживается ES6, полезными станут полифилы или альтернативные подходы. Также для сложных объектов поверхностное копирование может быть недостаточно.

Визуализация

Можно представить объект как дом с комнатами, где каждая комната — это уникальный ключ:

Markdown Скопировать код 🏠: { Кухня: 🍳, Гостиная: 🛋, Ванная: 🛁, Чердак: 📦 }

Вы хотите отфильтровать некоторые комнаты и оставить только нужные:

JS Скопировать код const cleanRooms = ['Кухня', 'Ванная']; // Уборка будет проведена только в этих комнатах

С применением ES6 вы легко выделиме интересующие вас комнаты:

JS Скопировать код const tidyHouse = Object.keys(house) .filter(key => cleanRooms.includes(key)) .reduce((obj, key) => { obj[key] = house[key]; return obj; }, {}); // Уборщикам можно показывать результат работы!

И, вуаля, перед вами только чистые комнаты:

Markdown Скопировать код 🏠 После: { Кухня: 🍳, Ванная: 🛁 } // Всё отчищено!

Упрощаем задачу с помощью вспомогательных библиотек

Для упрощения и повышения читаемости кода можно воспользоваться такой библиотекой, как Lodash. Это поможет сократить объём вашего кода:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const picked = _.pick(obj, keysToKeep); // Lodash возьмёт на себя всю трудоёмкую часть работы

Удовлетворение разнообразных требований с помощью специализированных решений

Методы фильтрации объекта должны быть точно подобраны с учетом специфики вашего приложения. Ведь ваш код должен быть читаемым, легким в поддержке и быстродействующим, как Tesla. Но будьте осторожны, используя сложные библиотечные зависимости.

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