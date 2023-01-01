Фильтрация свойств объекта по ключам в ES6: примеры использования#Объекты и прототипы #Деструктуризация #Spread/Rest операторы
Быстрый ответ
Для создания нового объекта, содержащего только определённые свойства, можно использовать методы
Object.fromEntries() и
Object.entries(), применяя их совместно с
filter():
const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };
const keysToKeep = ['a', 'c'];
const filteredObj = Object.fromEntries(
Object.entries(obj).filter(([key]) => keysToKeep.includes(key))
);
console.log(filteredObj); // { a: 1, c: 3 } — свойство 'b' исключено
В данном коде результирующий объект не содержит свойства 'b', а ключи
a и
c остались.
Совершенствуйте свой код современным JavaScript
Для более профессионального кода используйте метод
reduce(), сочетая его со стрелочными функциями и синтаксисом расширения. Вот усовершенствованная реализация:
const filterObjectKeys = (obj, keys) =>
keys.reduce((acc, key) => (key in obj ? { ...acc, [key]: obj[key] } : acc), {});
// Мы избегаем добавления в acc несуществующего ключа
Таким образом, вы получаете универсальную функцию для фильтрации свойств объекта по заданному набору ключей.
Избегайте мутаций: более безопасный подход
Важно создавать поверхностную копию объекта, не изменяя исходный. Мутации могут привести к нежелательным побочным эффектам. С использованием оператора расширения
spread из ES6, это можно сделать так:
const filteredCopy = { ...filteredObj }; // Исходный объект остаётся неизменным
Этот метод гарантирует отсутствие ссылок на свойства оригинального объекта, повышая безопасность вашего кода.
Погружение в динамичную фильтрацию
Для более гибкой работы с объектами возможно фильтровать их свойства и значения с использованием функций:
const dynamicFilter = (obj, predicate) =>
Object.fromEntries(
Object.entries(obj).filter(([key, value]) => predicate(key, value))
);
const criteria = (key, value) => key.startsWith('a') && value > 0;
const allowed = dynamicFilter(obj, criteria); // Так начинается эффективная фильтрация!
В этом примере фильтрация происходит на основании как ключей, так и значений свойств.
Избегание потенциальных ловушек и освоение сложных сценариев
Не забывайте, что
Object.fromEntries() может быть не поддержан в некоторых средах. Если в вашем случае не поддерживается ES6, полезными станут полифилы или альтернативные подходы. Также для сложных объектов поверхностное копирование может быть недостаточно.
Визуализация
Можно представить объект как дом с комнатами, где каждая комната — это уникальный ключ:
🏠: { Кухня: 🍳, Гостиная: 🛋, Ванная: 🛁, Чердак: 📦 }
Вы хотите отфильтровать некоторые комнаты и оставить только нужные:
const cleanRooms = ['Кухня', 'Ванная']; // Уборка будет проведена только в этих комнатах
С применением ES6 вы легко выделиме интересующие вас комнаты:
const tidyHouse = Object.keys(house)
.filter(key => cleanRooms.includes(key))
.reduce((obj, key) => {
obj[key] = house[key];
return obj;
}, {});
// Уборщикам можно показывать результат работы!
И, вуаля, перед вами только чистые комнаты:
🏠 После: { Кухня: 🍳, Ванная: 🛁 } // Всё отчищено!
Упрощаем задачу с помощью вспомогательных библиотек
Для упрощения и повышения читаемости кода можно воспользоваться такой библиотекой, как Lodash. Это поможет сократить объём вашего кода:
const _ = require('lodash');
const picked = _.pick(obj, keysToKeep); // Lodash возьмёт на себя всю трудоёмкую часть работы
Удовлетворение разнообразных требований с помощью специализированных решений
Методы фильтрации объекта должны быть точно подобраны с учетом специфики вашего приложения. Ведь ваш код должен быть читаемым, легким в поддержке и быстродействующим, как Tesla. Но будьте осторожны, используя сложные библиотечные зависимости.
Полезные материалы
- Object.entries() – JavaScript | MDN — подробная информация о методе Object.entries().
- Array.prototype.reduce() – JavaScript | MDN — всё, что вам нужно знать о методе Array.reduce().
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — мастер-класс по использованию Array.filter().
- Spread syntax (...) – JavaScript | MDN — возможности операторов расширения в JavaScript.
- Destructuring assignment – JavaScript | MDN — доступное объяснение деструктуризации.
- ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition — все ключевые особенности ES6.
- Array.prototype.map() – JavaScript | MDN — всё об использовании метода Array.map().
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов