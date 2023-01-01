logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Enter активирует не ту кнопку в форме: исправляем ошибку
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Enter активирует не ту кнопку в форме: исправляем ошибку

#Формы  #События в браузере  #Кнопки и элементы управления  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Вот код, обеспечивающий реакцию кнопки на событие нажатия клавиши Enter в текстовом поле: при возникновении события keypress, происходит проверка на нажатие Enter и, если оно произошло, то вызывается метод .click() для кнопки.

JS
Скопировать код
document.getElementById('input').addEventListener('keypress', function(event) {
  if (event.key === 'Enter') {
    document.getElementById('button').click();
  }
});
Пошаговый план для смены профессии

Цель – активация кнопки, а не отправка формы!

По умолчанию в формах нажатие Enter активирует submit через первую кнопку или <input> типа "submit". Чтобы этого избежать, можно применить следующие способы:

  • Установите атрибут type="button" целевой кнопке, заранее исключив автоматическое срабатывание отправки.
  • Измените порядок элементов в DOM так, чтобы первым была кнопка отправки. Затем примените коррекции визуального положения кнопки с помощью CSS.
  • Укажите явно атрибут type при использовании <button>, поскольку по умолчанию он равен "submit".
HTML
Скопировать код
<!-- Скрытая кнопка отправки, но она работает -->
<button type="submit" id="mySubmitButton" style="position: absolute; top: -9999px;">Отправить</button>
JS
Скопировать код
document.getElementById('myForm').addEventListener('keypress', function(event) {
  if (event.key === 'Enter' && event.target.nodeName !== 'TEXTAREA') {
    event.preventDefault(); // Предотвращаем отправку формы
    document.getElementById('mySubmitButton').click(); // Инициируем клик по кнопке отправки
  }
});

Используйте обработчики событий для усиленного контроля над кнопками

Для более детального управления поведением при нажатии Enter можно использовать следующие методы:

  • event.preventDefault() поможет вам предотвратить стандартную отправку формы.
  • Примените form.submit(), если вам необходимо программно инициировать отправку формы после соответствующих проверок.
  • Отслеживайте событие keypress на специфических полях ввода, чтобы активировать отправку с помощью клавиши Enter по своей воле.
JS
Скопировать код
form.addEventListener('keypress', function(event) {
  if (makeMyDayCheck(event)) {
    event.preventDefault(); // Остановка стандартного действия
    form.submit(); // Программная отправка формы
  }
});

Изучайте спецификации HTML5

Понимание стандартов HTML5 поведения форм и влияния различных типов кнопок на обработку клавиши Enter поможет вам избежать несовместимости между браузерами и расставит все точки над i в вопросе настройки форм.

Экспериментируйте

Лучший способ обучения — это эксперименты. Советую вам исследовать и проверять различные варианты поведения форм при нажатии Enter, изменяя предложенный пример кода в реальном времени.

Визуализация

Визуализируйте процесс так:

plaintext
Скопировать код
[Enter] ⌨️ -> 🎲 -> 🎯 -> ✨ Кнопка активирована! ✨

Enter — начало процесса.
Кости — обрабатываем событие keypress.
Мишень — это целевая кнопка, которую мы ожидаем нажать.
Магия — срабатывание действия клика.

Помните о крайних случаях

Заблаговременно продумывайте нестандартные варианты сценариев, чтобы избежать будущих неожиданностей. Важно учесть такие моменты, как:

  • Наличие нескольких кнопок отправки: управляйте, какая кнопка будет активирована при нажатии Enter.
  • Динамическое изменение форм (например, с помощью AJAX): всегда добавляйте обработчики событий после загрузки формы.
  • Управление фокусом: нажатие Enter на элементах модальных окнах или элементах с атрибутом tabindex может потребовать специальных настроек.

Взаимодействуйте с пользователями

Будьте открытыми к обратной связи. Она поможет учесть уникальные случаи использования, подскажет новые идеи и пути возможного усовершенствования. Ваш код должен быть гибким и актуализироваться в соответствии с текущими требованиями пользователей.

Полезные материалы

  1. Element: keydown event – Web APIs | MDN — информация о событиях keydown в JavaScript.
  2. How to simulate a click with JavaScript? – Stack Overflow — обсуждение способов эмуляции клика в JavaScript на Stack Overflow.
  3. JavaScript Key Code Event Tool | Toptal® — инструмент для определения кодов клавиш в JavaScript, включая Enter.
  4. HTML DOM Element click() Method — туториал по использованию метода click() в DOM.
  5. .trigger() | jQuery API Documentation — описание симуляции пользовательских действий с помощью метода .trigger() в jQuery.
  6. Introduction to browser events — обучающий материал по событиям браузера.
  7. EventTarget: addEventListener() method – Web APIs | MDN — детальная информация о регистрации обработчиков событий в DOM.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой атрибут нужно установить у кнопки, чтобы избежать автоматической отправки формы при нажатии Enter?
1 / 5

Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

Свежие материалы
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения JavaScript
6 сентября 2024

Загрузка...