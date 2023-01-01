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Экранирование спецсимволов в RegExp Javascript: решение проблем
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Экранирование спецсимволов в RegExp Javascript: решение проблем

#Основы JavaScript  #Регулярные выражения  
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Быстрый ответ

Для избегания ошибок при работе с регулярными выражениями, воспользуйтесь следующей функцией, предназначенной для экранирования специальных символов:

JS
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function escapeRegExp(str) {
  return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}

В итоге строка "Earnings: $100.00 * 1.5" преобразуется в безопасный формат "Earnings: $100.00 * 1.5".

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Значимость экранирования в регулярных выражениях

У регулярных выражений существует собственная грамматика, где определённые символы, такие как ^, $, *, обладают специфическими функциями. Некорректное применение этих символов может привести к искажениям в результатах поиска или рендерить совпадения невозможными.

Воспользоваться мощью \

Обратная косая черта (`) в регулярных выражениях позволяет символам сохранять их буквальное значение, не исполняя их специфическую функцию. Таким образом, . будет соответствовать именно точке, а не любому символу.

Избегание подводных камней

Создавая регулярные выражения на основе пользовательских данных, легко забыть о важности экранирования, что может влечь за собой нежелательные последствия, включая уязвимости, особенно по типу ReDoS. Функция escapeRegExp является простым механизмом защиты от подобных проблем.

Памятка по экранированию

Не забывайте о том, какие символы в регулярных выражениях следует экранировать:

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^ $ \ . * + ? ( ) [ ] { } |

Отсутствует встроенная функция экранирования? Не проблема!

В JavaScript нет встроенной функции RegExp.escape, но вам доступна представленная здесь функция escapeRegExp или же библиотека escape-string-regexp из npm.

Визуализация

Представьте себя в образе детектива, который среди большого количества информации ищет точное соответствие определённой фразе. Специальные символы здесь выступают как маскировка для ключевых слов. Если вы хотите увидеть их "настоящее лицо":

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Маскированная строка: $^*+?.(ключевоеслово)|[{}]\

На помощь приходит функция escapeRegExp:

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function escapeRegExp(string) {
  return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}

После применения этой функции вы получите строчку, которая точно соответствует вашим исходным данным:

\$\^\*\+\?\.\(ключевоеслово\)\|\[\{}\]\\

Теперь вы сможете корректно определить нужные фразы, не допустив ввода в заблуждение со стороны специальных символов.

Берегите ваши регулярные выражения и работу со строками

Регулярные выражения – мощный инструмент поиска и сопоставления образцов, но его необходимо использовать с осмотрительностью, особенно при работе с неизвестными строками.

Данные от пользователя? Будьте аккуратны!

Всегда экранируйте данные, полученные от пользователя, перед их использованием в регулярных выражениях, чтобы обеспечить безопасность и избежать неожиданных совпадений, подобно пристегиванию ремня безопасности в автомобиле.

Проверка на прочность

Протестируйте ваши регулярные выражения на различных строках и используйте такие инструменты, как regex101, для их отладки.

Устойчивость вашего приложения к данным

При написании тестов для динамически создаваемых регулярных выражений убедитесь, что они способны корректно работать с разнообразными структурами данных.

Полезные материалы

  1. Регулярные выражения – JavaScript | MDN — это подробное руководство по регулярным выражениям в JavaScript.
  2. regex – Есть ли функция RegExp.escape в JavaScript? – Stack Overflow — ответы сообщества на вопрос об экранировании в RegExp.
  3. Спецификация языка ECMAScript – ECMA-262 Edition 5.1 — описание литералов регулярных выражений в спецификации ECMAScript.
  4. Справочник по RegExp в JavaScript — удобный справочник по объекту RegExp.
  5. Регулярные выражения :: Элегантный JavaScript — глава с примерами на тему использования регулярных выражений.
  6. regex101: создайте, проверьте и отладьте регулярные выражения — онлайн-инструмент для работы с регулярными выражениями.
  7. escape-string-regexp – npm — npm-пакет для экранирования строк, используемых в качестве шаблонов регулярных выражений.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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