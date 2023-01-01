Экранирование спецсимволов в RegExp Javascript: решение проблем#Основы JavaScript #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для избегания ошибок при работе с регулярными выражениями, воспользуйтесь следующей функцией, предназначенной для экранирования специальных символов:
function escapeRegExp(str) {
return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}
В итоге строка
"Earnings: $100.00 * 1.5" преобразуется в безопасный формат
"Earnings: $100.00 * 1.5".
Значимость экранирования в регулярных выражениях
У регулярных выражений существует собственная грамматика, где определённые символы, такие как
^,
$,
*, обладают специфическими функциями. Некорректное применение этих символов может привести к искажениям в результатах поиска или рендерить совпадения невозможными.
Воспользоваться мощью
\
Обратная косая черта (
`) в регулярных выражениях позволяет символам сохранять их буквальное значение, не исполняя их специфическую функцию. Таким образом, . будет соответствовать именно точке, а не любому символу.
Избегание подводных камней
Создавая регулярные выражения на основе пользовательских данных, легко забыть о важности экранирования, что может влечь за собой нежелательные последствия, включая уязвимости, особенно по типу ReDoS. Функция
escapeRegExp является простым механизмом защиты от подобных проблем.
Памятка по экранированию
Не забывайте о том, какие символы в регулярных выражениях следует экранировать:
^ $ \ . * + ? ( ) [ ] { } |
Отсутствует встроенная функция экранирования? Не проблема!
В JavaScript нет встроенной функции
RegExp.escape, но вам доступна представленная здесь функция
escapeRegExp или же библиотека escape-string-regexp из npm.
Визуализация
Представьте себя в образе детектива, который среди большого количества информации ищет точное соответствие определённой фразе. Специальные символы здесь выступают как маскировка для ключевых слов. Если вы хотите увидеть их "настоящее лицо":
Маскированная строка: $^*+?.(ключевоеслово)|[{}]\
На помощь приходит функция
escapeRegExp:
function escapeRegExp(string) {
return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}
После применения этой функции вы получите строчку, которая точно соответствует вашим исходным данным:
\$\^\*\+\?\.\(ключевоеслово\)\|\[\{}\]\\
Теперь вы сможете корректно определить нужные фразы, не допустив ввода в заблуждение со стороны специальных символов.
Берегите ваши регулярные выражения и работу со строками
Регулярные выражения – мощный инструмент поиска и сопоставления образцов, но его необходимо использовать с осмотрительностью, особенно при работе с неизвестными строками.
Данные от пользователя? Будьте аккуратны!
Всегда экранируйте данные, полученные от пользователя, перед их использованием в регулярных выражениях, чтобы обеспечить безопасность и избежать неожиданных совпадений, подобно пристегиванию ремня безопасности в автомобиле.
Проверка на прочность
Протестируйте ваши регулярные выражения на различных строках и используйте такие инструменты, как regex101, для их отладки.
Устойчивость вашего приложения к данным
При написании тестов для динамически создаваемых регулярных выражений убедитесь, что они способны корректно работать с разнообразными структурами данных.
Полезные материалы
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — это подробное руководство по регулярным выражениям в JavaScript.
- regex – Есть ли функция RegExp.escape в JavaScript? – Stack Overflow — ответы сообщества на вопрос об экранировании в RegExp.
- Спецификация языка ECMAScript – ECMA-262 Edition 5.1 — описание литералов регулярных выражений в спецификации ECMAScript.
- Справочник по RegExp в JavaScript — удобный справочник по объекту RegExp.
- Регулярные выражения :: Элегантный JavaScript — глава с примерами на тему использования регулярных выражений.
- regex101: создайте, проверьте и отладьте регулярные выражения — онлайн-инструмент для работы с регулярными выражениями.
- escape-string-regexp – npm — npm-пакет для экранирования строк, используемых в качестве шаблонов регулярных выражений.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик