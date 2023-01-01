Эффективное удаление строки из таблицы с jQuery

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Быстрый ответ

Если вам нужно удалить строку из таблицы с помощью jQuery, вы можете употребить следующий код:

JS Скопировать код $('.deleteBtn').click(function() { $(this).closest('tr').remove(); // Строка удаляется! });

Данный скрипт находит в таблице кнопку с классом .deleteBtn и при её нажатии удаляет ближайший родительский элемент <tr> .

Поглубже в мир jQuery и его

Метод .remove() в jQuery – это не только инструмент для удаления элементов. Он также очищает все связанные с ними события, предотвращая возможные утечки памяти.

При этом памятуйте о производительности: она зависит от точности селектора. Для строк таблицы, которые динамически добавляются на страницу, стоит использовать делегирование событий через родительский элемент, который остаётся стабильным:

JS Скопировать код $('table').on('click', '.deleteBtn', function() { $(this).closest('tr').remove(); // Ещё одна строка удалена });

Метод .on() на много эффективнее устаревшего .live() , и он более современный.

Более точное воздействие благодаря эффективным селекторам

С помощью правильно выбранных селекторов и классов вы сможете точно удалять нужные элементы. Используйте идентификаторы для уникальных объектов, а классы в сочетании с контекстно-зависимыми селекторами применяйте по мере необходимости:

JS Скопировать код $('#myTable').find('.rowToDelete').remove(); // И вот строка удалена.

Визуализация

Представим процесс удаления строки в таблице с помощью эмодзи:

Markdown Скопировать код Ряд стульев (🪑) аналогичен таблице, где каждый стул символизирует строку: 🪑🪑🪑🪑🪑

Используем jQuery, чтобы удалить последний – крайний справа – стул:

JS Скопировать код $('table#myTable tr:last').remove(); // 🎩✨💨

Теперь наша "таблица" выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 🪑🪑🪑🪑

Динамические строки и взаимодействие с пользователем

В современном веб-разработке важное место занимает динамическое взаимодействие. Действия пользователя, изменяющие содержимое таблицы, требуют внедрения механизмов подтверждений, прежде чем данные будут удалены:

JS Скопировать код $('table').on('click', '.deleteBtn', function() { if (confirm('Вы действительно хотите удалить эту строку?')) { $(this).closest('tr').remove(); // И выполняется нужное действие } });

Анализируем DOM с помощью

Выбор между closest() и parent() в основном зависит от структуры HTML. closest() ищет ближайший родительский элемент, соответствующий заданному селектору:

JS Скопировать код $(nestedElement).closest('tr').remove(); // Соответствующая строка удалится

Если элемент является прямым потомком, лучше использовать parent() :

JS Скопировать код $(nestedElement).parent().remove(); // Такая строка также удалится

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