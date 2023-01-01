ECMAScript и JavaScript: базовые различия, история и концепции

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, желающие разобраться в различиях между JavaScript и ECMAScript

Программисты, имеющие базовые знания, но Facing Challenges с пониманием эволюции языка

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерный рост в области веб-разработки

Когда вы заходите в мир веб-разработки, сразу натыкаетесь на два термина, которые часто используют как взаимозаменяемые: JavaScript и ECMAScript. Для многих начинающих программистов эти понятия превращаются в загадочный лабиринт версий, стандартов и реализаций. Каждый раз, читая документацию или технические блоги, вы можете почувствовать неуверенность — "Постойте, так что же я на самом деле изучаю?". Давайте разберемся с этой путаницей раз и навсегда, проследим удивительную историю эволюции языка и выясним, почему понимание разницы между стандартом и его реализацией критически важно для карьерного роста веб-разработчика. 🚀

ECMAScript и JavaScript: фундаментальные определения

Для начала давайте проясним самый основной вопрос: что же такое ECMAScript и JavaScript и в чем заключается их фундаментальное различие?

ECMAScript — это спецификация языка программирования, стандартизированная организацией ECMA International. Это своего рода "рецепт" или набор правил, описывающий, как должен работать язык, но сам по себе не является языком программирования, который вы могли бы напрямую использовать.

JavaScript — это конкретная реализация стандарта ECMAScript. Это полноценный язык программирования, который вы используете при написании кода для веб-страниц и других приложений.

Дмитрий Петров, старший преподаватель программирования Я всегда начинаю первую лекцию по JavaScript с аналогии из мира автомобилей. Представьте, что ECMAScript — это детальные чертежи двигателя, утвержденные международной организацией. Эти чертежи точно описывают, как должен быть устроен двигатель, но сами по себе они не могут привести автомобиль в движение. JavaScript же — это конкретный двигатель, созданный по этим чертежам и установленный в ваш автомобиль. Разные производители могут добавить свои особенности: у Firefox свой "двигатель" (SpiderMonkey), у Chrome — свой (V8), у Safari — свой (JavaScriptCore). Но все они должны соответствовать основным спецификациям, чтобы ваш "автомобиль" (веб-сайт) работал на них. Когда студенты видят эту картину, понимание различий становится для них намного проще, и они перестают путаться в терминах.

Интересно, что помимо JavaScript, существуют и другие реализации ECMAScript, хотя они менее известны:

ActionScript — язык программирования, используемый в Adobe Flash

— язык программирования, используемый в Adobe Flash JScript — реализация от Microsoft, используемая в Internet Explorer

— реализация от Microsoft, используемая в Internet Explorer QtScript — реализация в фреймворке Qt

Чтобы лучше понять соотношение между ECMAScript и его реализациями, обратимся к таблице:

Аспект ECMAScript JavaScript Природа Спецификация/стандарт Реализация языка программирования Создатель ECMA International (TC39) Первоначально Netscape, сейчас множество разработчиков Использование Документ для разработчиков движков Практическое программирование Ключевая роль Обеспечение совместимости между браузерами Создание интерактивности на веб-страницах

Важно понимать, что хотя JavaScript следует спецификациям ECMAScript, он также включает дополнительные возможности, которые не описаны в стандарте. Например, объекты DOM (Document Object Model) и BOM (Browser Object Model) являются частью среды выполнения JavaScript в браузере, но не являются частью ECMAScript. 🔍

История развития: от Mocha до современных стандартов

История JavaScript и ECMAScript — это захватывающая сага о том, как небольшой скриптовый язык вырос в один из самых важных языков программирования в мире. Эта история полна неожиданных поворотов, драматических периодов и удивительных достижений.

Рождение JavaScript (1995)

Все началось в Netscape Communications, где программист Брендан Эйх получил задание создать язык сценариев для браузера Netscape Navigator. Изначально проект назывался Mocha, затем LiveScript, и наконец, в декабре 1995 года был переименован в JavaScript — маркетинговое решение, призванное подчеркнуть связь с популярным в то время языком Java (хотя фактически языки имели мало общего).

Эра браузерных войн и стандартизация (1996-1997)

Microsoft быстро разработал свою версию языка для Internet Explorer, назвав её JScript. Появление разных реализаций привело к проблемам совместимости — код, написанный для одного браузера, мог не работать в другом.

Для решения этой проблемы Netscape передал JavaScript в ECMA International для стандартизации. В июне 1997 года был опубликован первый стандарт ECMA-262, определяющий язык ECMAScript.

Эволюция стандартов (1998-2008)

ECMAScript 2 (1998) — незначительные изменения для соответствия стандарту ISO/IEC

— незначительные изменения для соответствия стандарту ISO/IEC ECMAScript 3 (1999) — добавлены регулярные выражения, обработка исключений (try/catch), новые методы для работы со строками

— добавлены регулярные выражения, обработка исключений (try/catch), новые методы для работы со строками ECMAScript 4 — амбициозная версия, которая так и не была выпущена из-за разногласий относительно направления развития языка

Период застоя и возрождение (2009-2014)

После провала ECMAScript 4 был выпущен ECMAScript 5 (2009), который добавил строгий режим, улучшил поддержку JSON, ввел новые методы массивов. Однако развитие стандарта замедлилось.

Алексей Морозов, технический директор В 2010 году наша команда разрабатывала сложное веб-приложение, и мы столкнулись с тем, что называли "адом совместимости браузеров". Нам приходилось писать отдельные фрагменты кода для Internet Explorer, Firefox и Chrome. Это превращало простые задачи в кошмар. Я помню день, когда мы решили использовать jQuery — библиотеку, которая абстрагировала различия между браузерами. Это было откровение! Но все равно мы мечтали о дне, когда сам язык станет унифицированным и мощным. Когда появился ECMAScript 6 (2015), я буквально прыгал от радости. Все эти новые возможности — стрелочные функции, классы, промисы, модули — решали проблемы, с которыми мы боролись годами. Это было похоже на то, как если бы вы годами работали отверткой, а потом вам вручили электроинструмент. Этот переход от "дикого запада" веб-разработки к современному, стандартизированному JavaScript — пожалуй, самое значимое изменение, которое я видел за свою карьеру.

Современная эра (2015-настоящее время)

С выпуском ECMAScript 6 (ES2015) начался новый период активного развития языка. Комитет TC39 принял решение о ежегодных обновлениях стандарта, что привело к появлению версий ES2016, ES2017, ES2018 и так далее.

Вот как выглядит хронология основных версий ECMAScript:

Версия Год выпуска Ключевые нововведения ES1 1997 Первый стандарт ES3 1999 Регулярные выражения, try/catch, do-while ES5 2009 Строгий режим, JSON, новые методы массивов ES6 (ES2015) 2015 Классы, модули, стрелочные функции, промисы, деструктуризация ES2016 2016 Оператор возведения в степень, метод includes для массивов ES2017 2017 async/await, Object.entries(), Object.values() ES2018 2018 Rest/spread для объектов, асинхронные итераторы ES2019 2019 Object.fromEntries(), flat(), flatMap() для массивов ES2020 2020 Nullish coalescing, Optional chaining, BigInt ES2021 2021 String.prototype.replaceAll(), Promise.any() ES2022 2022 Приватные методы и свойства в классах, top-level await ES2023 2023 Array.findLast(), toSorted(), toSpliced(), with()

Эта эволюция от скромного скриптового языка до мощного инструмента для разработки как фронтенда, так и бэкенда (благодаря Node.js) демонстрирует невероятный путь, который прошел JavaScript за свою историю. 📈

Ключевые различия между ECMAScript и JavaScript

Хотя мы уже определили базовые различия между ECMAScript и JavaScript, давайте глубже погрузимся в этот вопрос, чтобы полностью понять нюансы взаимоотношений между ними.

1. Назначение и роль

ECMAScript — это формальная спецификация, определяющая синтаксис, типы, операторы, объекты и другие ключевые аспекты языка. Это "закон", которому должны следовать все реализации.

— это формальная спецификация, определяющая синтаксис, типы, операторы, объекты и другие ключевые аспекты языка. Это "закон", которому должны следовать все реализации. JavaScript — это практическая реализация этого стандарта, включающая как элементы, описанные в ECMAScript, так и дополнительные возможности, зависящие от среды выполнения.

2. Объем функциональности

ECMAScript определяет только ядро языка, в то время как JavaScript в браузере включает дополнительные API:

DOM (Document Object Model) — API для взаимодействия с HTML и XML документами

— API для взаимодействия с HTML и XML документами BOM (Browser Object Model) — объекты для взаимодействия с браузером, например, window, navigator, location

— объекты для взаимодействия с браузером, например, window, navigator, location Веб API — набор API, предоставляемых браузерами, например, Fetch API, Web Storage, WebSockets

В других средах выполнения, например, Node.js, JavaScript включает свои специфические API, такие как файловая система (fs), HTTP-модули и другие, которые также не являются частью ECMAScript.

3. Процессы развития

ECMAScript развивается через строго определенный процесс, контролируемый комитетом TC39, который состоит из экспертов отрасли. Новые функции проходят через несколько стадий, прежде чем они будут включены в стандарт:

Stage 0 — Strawman (предварительная идея)

— Strawman (предварительная идея) Stage 1 — Proposal (предложение)

— Proposal (предложение) Stage 2 — Draft (черновик)

— Draft (черновик) Stage 3 — Candidate (кандидат)

— Candidate (кандидат) Stage 4 — Finished (завершено) — функция готова к включению в стандарт

JavaScript, с другой стороны, развивается в разных направлениях, которые определяются разработчиками браузеров, сообществом и потребностями рынка. Разработчики браузеров могут реализовывать экспериментальные функции еще до их включения в официальный стандарт.

4. Уровни совместимости

Существует разница между тем, что определено в стандарте, и тем, что фактически реализовано в разных браузерах и средах выполнения JavaScript. Вот почему разработчикам часто приходится использовать:

Транспиляторы (например, Babel) — преобразуют новый синтаксис в более старый, поддерживаемый большинством браузеров

(например, Babel) — преобразуют новый синтаксис в более старый, поддерживаемый большинством браузеров Полифилы — реализуют новые API в виде JavaScript-кода для старых браузеров

— реализуют новые API в виде JavaScript-кода для старых браузеров Feature detection — проверка наличия функций в конкретной среде выполнения

5. Сравнение реализаций и стандарта

Не все браузеры и среды выполнения реализуют стандарт ECMAScript одинаково или полностью. Вот сравнение поддержки функций ECMAScript в различных средах:

Реализация Движок Особенности поддержки ECMAScript Chrome V8 Быстрая адаптация новых стандартов, отличная производительность Firefox SpiderMonkey Хорошая поддержка стандартов, часто первым реализует экспериментальные функции Safari JavaScriptCore Иногда отстает в реализации новейших функций Edge (современный) V8 (как у Chrome) Такая же поддержка, как у Chrome Node.js V8 Зависит от версии V8, но обычно хорошая поддержка новых стандартов Deno V8 Современная среда с отличной поддержкой последних стандартов

Эти различия подчеркивают важность понимания того, что работа с JavaScript требует знания не только стандарта ECMAScript, но и особенностей реализации в конкретных средах выполнения. 🧠

Основные концепции и принципы работы ECMAScript

Понимание фундаментальных концепций ECMAScript необходимо для эффективного программирования на JavaScript. Рассмотрим ключевые принципы, на которых построен язык.

1. Основные типы данных

ECMAScript определяет следующие примитивные типы данных:

Undefined — представляет неопределенное значение

— представляет неопределенное значение Null — представляет намеренное отсутствие значения

— представляет намеренное отсутствие значения Boolean — логические значения true и false

— логические значения true и false Number — числовые значения (включая целые числа и числа с плавающей точкой)

— числовые значения (включая целые числа и числа с плавающей точкой) String — текстовые данные

— текстовые данные Symbol (добавлен в ES6) — уникальные и неизменяемые идентификаторы

(добавлен в ES6) — уникальные и неизменяемые идентификаторы BigInt (добавлен в ES2020) — целые числа произвольной точности

Кроме того, ECMAScript определяет сложный тип Object, который служит основой для многих структур данных.

2. Динамическая типизация

Одной из характерных особенностей ECMAScript является динамическая типизация — переменные не имеют фиксированного типа, и их тип может изменяться во время выполнения программы:

JS Скопировать код let variable = 42; // Number variable = "Hello"; // теперь String variable = true; // теперь Boolean variable = { key: value }; // теперь Object

Эта гибкость делает язык более доступным для новичков, но может привести к сложным ошибкам в больших проектах.

3. Прототипное наследование

В отличие от классического объектно-ориентированного программирования, ECMAScript использует прототипное наследование. Объекты могут наследовать свойства и методы непосредственно от других объектов (прототипов):

JS Скопировать код // Создание объекта-прототипа const animal = { eat: function() { console.log("Eating..."); } }; // Создание объекта с прототипом animal const dog = Object.create(animal); dog.bark = function() { console.log("Woof!"); }; dog.eat(); // "Eating..." (унаследовано от animal) dog.bark(); // "Woof!" (собственный метод)

С появлением ES6 была добавлена нотация классов, но она является лишь "синтаксическим сахаром" над прототипным наследованием.

4. Функции как объекты первого класса

В ECMAScript функции являются объектами первого класса, что означает, что они могут:

Быть присвоены переменным

Быть переданы как аргументы другим функциям

Быть возвращены из других функций

Иметь свойства и методы

Эта концепция является основой для многих паттернов программирования в JavaScript, включая функциональное программирование и callbacks.

5. Замыкания (Closures)

Замыкания — это комбинация функции и лексического окружения, в котором эта функция была объявлена. Это позволяет функции "запоминать" переменные из внешней области видимости:

JS Скопировать код function createCounter() { let count = 0; return function() { return ++count; }; } const counter = createCounter(); console.log(counter()); // 1 console.log(counter()); // 2 console.log(counter()); // 3

Замыкания широко используются для создания приватных переменных, фабричных функций и обработчиков событий.

6. Асинхронное программирование

ECMAScript развивался от простых обратных вызовов (callbacks) к более сложным и удобным механизмам управления асинхронным кодом:

Callbacks — функции, передаваемые другим функциям для выполнения после завершения операции

— функции, передаваемые другим функциям для выполнения после завершения операции Promises (ES6) — объекты, представляющие результат асинхронной операции

(ES6) — объекты, представляющие результат асинхронной операции Async/await (ES2017) — синтаксис, позволяющий работать с промисами в более синхронном стиле

7. Модели исполнения

ECMAScript определяет однопоточную модель исполнения с event loop (циклом событий). Это означает, что код JavaScript выполняется в одном потоке, а асинхронные операции обрабатываются через очереди задач и микрозадач.

Важно понимать, что JavaScript может работать в различных средах выполнения, каждая из которых имеет свои особенности:

Среда выполнения Особенности работы с ECMAScript Браузеры Доступ к DOM, BOM, Web API. Ограничения на доступ к файловой системе и другим ресурсам. Node.js Доступ к файловой системе, сети, отсутствие DOM. Модульная система CommonJS (require/exports). Deno Безопасность по умолчанию (явные разрешения). Нативная поддержка TypeScript и ES-модулей. React Native Доступ к нативным API мобильных устройств. Ограниченная поддержка Web API.

8. Строгий режим (Strict Mode)

ECMAScript 5 ввел "строгий режим" — набор ограничений и изменений в семантике языка, направленных на предотвращение распространенных ошибок. Он активируется добавлением директивы 'use strict'; в начало файла или функции.

В строгом режиме:

Ошибки, которые раньше были "тихими", вызывают исключения

Запрещено использование неявно объявленных переменных

Нельзя удалять переменные с помощью delete

Запрещены дублирующиеся имена параметров функций

Ключевое слово this в функциях не преобразуется в глобальный объект

Понимание этих концепций не только поможет вам эффективнее писать код на JavaScript, но и лучше понять, как функционирует язык под капотом. 🔧

Версии ECMAScript и их влияние на современный JavaScript

Развитие ECMAScript существенно повлияло на то, как мы пишем код на JavaScript сегодня. Давайте рассмотрим ключевые версии стандарта и их влияние на современную веб-разработку.

ECMAScript 5 (ES5, 2009) — Фундамент современного JavaScript

Хотя ES5 может показаться устаревшим по современным меркам, эта версия заложила важный фундамент, на котором построены более новые версии:

Строгий режим — повышение безопасности и производительности

— повышение безопасности и производительности JSON поддержка — встроенные методы JSON.parse() и JSON.stringify()

— встроенные методы JSON.parse() и JSON.stringify() Функциональные методы массивов — map(), filter(), reduce(), every(), some()

— map(), filter(), reduce(), every(), some() Методы Object — Object.create(), Object.defineProperty()

— Object.create(), Object.defineProperty() Геттеры и сеттеры — для более контролируемого доступа к свойствам объектов

ES5 сегодня поддерживается практически всеми браузерами, включая устаревшие версии.

ECMAScript 6 (ES2015) — Революция в языке

ES6 был революционным обновлением, внесшим значительные изменения в язык:

Стрелочные функции — краткий синтаксис и лексический this

— краткий синтаксис и лексический this Классы — синтаксический сахар над прототипами

— синтаксический сахар над прототипами Модули — стандартизированная система импорта/экспорта

— стандартизированная система импорта/экспорта Промисы — стандартизированный способ работы с асинхронным кодом

— стандартизированный способ работы с асинхронным кодом let и const — блочная область видимости переменных

— блочная область видимости переменных Шаблонные строки — многострочные строки и интерполяция

— многострочные строки и интерполяция Деструктуризация — упрощенное извлечение значений из массивов и объектов

— упрощенное извлечение значений из массивов и объектов Параметры по умолчанию — возможность указать значения по умолчанию для параметров функций

— возможность указать значения по умолчанию для параметров функций Spread и Rest операторы — работа с неопределенным количеством аргументов

— работа с неопределенным количеством аргументов Map и Set — новые структуры данных

ES6 изменил облик JavaScript-кода, сделав его более читаемым, выразительным и поддерживаемым.

Ежегодные обновления (ES2016-ES2023) — Постепенная эволюция

После ES6 комитет TC39 перешел к модели ежегодных выпусков. Каждая новая версия добавляла меньше функций, но процесс стал более предсказуемым:

ES2016 (ES7) : Array.prototype.includes(), оператор **

: Array.prototype.includes(), оператор ** ES2017 (ES8) : async/await, Object.entries(), Object.values(), строчные методы padStart()/padEnd()

: async/await, Object.entries(), Object.values(), строчные методы padStart()/padEnd() ES2018 (ES9) : rest/spread для объектов, асинхронная итерация, Promise.finally()

: rest/spread для объектов, асинхронная итерация, Promise.finally() ES2019 (ES10) : Array.flat(), Array.flatMap(), Object.fromEntries(), trimStart()/trimEnd()

: Array.flat(), Array.flatMap(), Object.fromEntries(), trimStart()/trimEnd() ES2020 (ES11) : nullish coalescing (??) и optional chaining (?.)

: nullish coalescing (??) и optional chaining (?.) ES2021 (ES12) : String.replaceAll(), Promise.any(), WeakRefs

: String.replaceAll(), Promise.any(), WeakRefs ES2022 (ES13) : класс с приватными полями и методами, top-level await, at() для индексации

: класс с приватными полями и методами, top-level await, at() для индексации ES2023 (ES14): новые методы для массивов (findLast, toReversed, toSorted, toSpliced, with)

Влияние на экосистему JavaScript

Эволюция ECMAScript существенно повлияла на всю экосистему JavaScript:

Инструменты транспиляции — Babel стал стандартным инструментом для использования новых функций в старых браузерах Менеджеры пакетов — npm, yarn и pnpm упростили использование модулей Бандлеры — webpack, Rollup, Parcel решают проблему модульности в браузере Фреймворки — React, Vue, Angular активно используют новые возможности языка TypeScript — статическая типизация поверх ECMAScript Node.js — серверная среда JavaScript быстро адаптирует новые стандарты

Практическое влияние на написание кода

Чтобы показать влияние эволюции ECMAScript на реальный код, сравним, как выглядели типичные задачи до и после введения новых стандартов:

Задача ES5 (старый стиль) Современный JavaScript Объявление переменных var x = 5; const x = 5; Функция function add(a, b) { return a + b; } const add = (a, b) => a + b; Конкатенация строк var name = 'John'; var greeting = 'Hello, ' + name + '!'; const name = 'John'; const greeting = `Hello, ${name}!`; Создание объекта var name = 'John'; var user = { name: name }; const name = 'John'; const user = { name }; Асинхронный код getData(function(data) { processData(data); }); const data = await getData(); processData(data); Копирование массива var copy = original.slice(); const copy = [...original]; Объединение объектов var merged = Object.assign({}, obj1, obj2); const merged = { ...obj1, ...obj2 };

Поддержка браузерами и полифилы

Несмотря на впечатляющую эволюцию стандарта, разработчикам все еще приходится учитывать поддержку браузерами. Существует несколько стратегий:

Транспиляция — преобразование современного кода в код, совместимый со старыми браузерами (Babel)

— преобразование современного кода в код, совместимый со старыми браузерами (Babel) Полифилы — реализация новых API для старых браузеров (core-js, polyfill.io)

— реализация новых API для старых браузеров (core-js, polyfill.io) Дифференциальная загрузка — отправка современного кода современным браузерам и транспилированного — старым

Будущее ECMAScript

В разработке находятся несколько интересных предложений для будущих версий ECMAScript:

Декораторы — упрощение метапрограммирования (Stage 3)

— упрощение метапрограммирования (Stage 3) Pattern matching — улучшение обработки данных (Stage 1)

— улучшение обработки данных (Stage 1) Record & Tuple — новые неизменяемые типы данных (Stage 2)

— новые неизменяемые типы данных (Stage 2) Pipeline оператор — функциональные цепочки трансформации данных (Stage 2)

— функциональные цепочки трансформации данных (Stage 2) Улучшенные типы — встроенные аннотации типов (обсуждение)

Эволюция ECMAScript продолжается, и с каждым обновлением JavaScript становится все более мощным и выразительным языком. Современные разработчики должны следить за этими изменениями, чтобы использовать все возможности языка. 🚀