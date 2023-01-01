Доступ к свойству объекта по имени в JavaScript: функция#Основы JavaScript #Функции #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Для динамического обращения к свойствам объекта по строковому имени вы можете использовать скобочную нотацию
object["property"]:
let obj = {a: 1, b: 2};
console.log(obj["a"]); // Получаем 1.
Такой подход становится обязательным, когда имена свойств формируются в процессе выполнения или зависят от данных, вводимых пользователем. Это позволит сделать ваш код гибче и адаптивней.
Резервный метод чтения свойств read_prop
Когда мы сталкиваемся с проблемой неопределённых свойств, требуется поиск более грациозного синтаксиса. В этом может помочь функция
read_prop:
function read_prop(obj, prop) {
return prop.split('.').reduce((o, key) => (o && o[key] !== undefined) ? o[key] : undefined, obj);
}
Она упрощает работу с вложенными свойствами и предотвращает появление ошибок при обращении к неопределённым свойствам, используя строку с точечной нотацией.
Управление переменными свойствами
JavaScript всегда полон неожиданностей. Вот некоторые важные моменты, которые следует учесть:
Использование переменных и результатов функций: Забудьте о жёсткой привязке – используйте переменные или результаты функций для передачи имен свойств в динамическом режиме.
let propertyName = 'b'; console.log(obj[propertyName]); // Выводим значение свойства b, равное 2.
Работа с неопределёнными свойствами: Если свойства нет, результатом обращения к нему будет
undefined.
console.log(obj["c"]); // Свойства c нет в объекте, получаем undefined.
Работа с вложенными свойствами: Используйте последовательность скобок для обращения к свойствам внутри вложенных объектов.
let nestedObj = {a: {b: {c: 3}}}; console.log(nestedObj["a"]["b"]["c"]); // Значение свойства c равно 3.
Проверка наличия свойства: Если имя свойства приходит из внешнего источника, всегда проведите валидацию данных, чтобы избежать возможных проблем.
Реагирование на события: Использование обработчиков событий с динамическим доступом к свойствам делает интерфейс полностью интерактивным.
Визуализация
Представим библиотеку с полкой, на которой расставлены книги:
Полка: [📗(название), 📙(автор), 📘(год издания), 📕(жанр)]
У вас есть записка со словом
'год издания', и вам требуется найти соответствующую книгу.
let library = {
'title': 'JavaScript: The Good Parts',
'author': 'Douglas Crockford',
'year': 2008,
'genre': 'Programming'
};
let propertyName = 'year';
Применив эту записку в качестве ключа:
console.log(library[propertyName]); // Находим книгу, изданную в 2008 году.
Благодаря использованию строкового ключа, вы успешно находите искомую информацию, словно по волшебству.
Улучшенный подход к обращению к свойствам
С ростом сложности приложений мы сталкиваемся с массивами внутри объектов и динамическим созданием имен свойств.
Доступ к массивам: Если свойство содержит массив, используйте скобочную нотацию для доступа к его элементам.
let objWithArray = {data: [1, 2, 3]}; console.log(objWithArray["data"][1]); // Достаём второй элемент массива, который равен 2.
Динамическое создание свойств: Шаблонные строки могут чудесно помочь в динамическом формировании имен свойств.
let dynamicPropName = `property_${2}`; let objDynamic = {[dynamicPropName]: 'value'}; console.log(objDynamic[dynamicPropName]); // Обращаемся к свойству с динамическим именем, его значение: "value".
Продвигаясь через штормовой код: модели и лучшие практики
Следование шаблонам и использование лучших практик помогают достичь вершин мастерства:
- Консистентность: Выберите стиль обращения к свойствам и усердно следуйте ему в своём проекте.
- Защита от изменений (иммутабельность свойств): Обозначьте свойства объектов как неизменяемые там, где это необходимо для уменьшения сложности.
- Производительность: Если вы часто обращаетесь к одним и тем же свойствам, сохраните их значения в переменной, чтобы минимизировать обращения к объекту.
Полезные материалы
- Работа с объектами – JavaScript | MDN – полное руководство по работе с объектами в JavaScript и доступу к их свойствам.
- JavaScript Objects – обучающий курс W3Schools по объектам языка JavaScript, в том числе по доступу к свойствам.
- javascript – Как обрабатывать вложенные объекты, массивы или JSON? – Stack Overflow – решения сообщества разработчиков для работы с вложенными структурами данных.
- Дескрипторы свойств и флаги – подробное изучение дескрипторов свойств и флагов в JavaScript.
- Как использовать деструктуризацию объектов в JavaScript – пошаговое руководство по деструктуризации объектов в ES6.
- Шаблонные литералы – категорически лучше строк – о преимуществах и использовании шаблонных литералов.
- Метапрограммирование с прокси в ECMAScript 6 – статья доктора Акселя Раушмайера о метапрограммировании с использованием прокси в ES6.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер