Доступ к свойству объекта по имени в JavaScript: функция

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Быстрый ответ

Для динамического обращения к свойствам объекта по строковому имени вы можете использовать скобочную нотацию object["property"] :

JS Скопировать код let obj = {a: 1, b: 2}; console.log(obj["a"]); // Получаем 1.

Такой подход становится обязательным, когда имена свойств формируются в процессе выполнения или зависят от данных, вводимых пользователем. Это позволит сделать ваш код гибче и адаптивней.

Резервный метод чтения свойств read_prop

Когда мы сталкиваемся с проблемой неопределённых свойств, требуется поиск более грациозного синтаксиса. В этом может помочь функция read_prop :

JS Скопировать код function read_prop(obj, prop) { return prop.split('.').reduce((o, key) => (o && o[key] !== undefined) ? o[key] : undefined, obj); }

Она упрощает работу с вложенными свойствами и предотвращает появление ошибок при обращении к неопределённым свойствам, используя строку с точечной нотацией.

Управление переменными свойствами

JavaScript всегда полон неожиданностей. Вот некоторые важные моменты, которые следует учесть:

Использование переменных и результатов функций: Забудьте о жёсткой привязке – используйте переменные или результаты функций для передачи имен свойств в динамическом режиме. JS Скопировать код let propertyName = 'b'; console.log(obj[propertyName]); // Выводим значение свойства b, равное 2. Работа с неопределёнными свойствами: Если свойства нет, результатом обращения к нему будет undefined . JS Скопировать код console.log(obj["c"]); // Свойства c нет в объекте, получаем undefined. Работа с вложенными свойствами: Используйте последовательность скобок для обращения к свойствам внутри вложенных объектов. JS Скопировать код let nestedObj = {a: {b: {c: 3}}}; console.log(nestedObj["a"]["b"]["c"]); // Значение свойства c равно 3. Проверка наличия свойства: Если имя свойства приходит из внешнего источника, всегда проведите валидацию данных, чтобы избежать возможных проблем. Реагирование на события: Использование обработчиков событий с динамическим доступом к свойствам делает интерфейс полностью интерактивным.

Визуализация

Представим библиотеку с полкой, на которой расставлены книги:

Markdown Скопировать код Полка: [📗(название), 📙(автор), 📘(год издания), 📕(жанр)]

У вас есть записка со словом 'год издания' , и вам требуется найти соответствующую книгу.

JS Скопировать код let library = { 'title': 'JavaScript: The Good Parts', 'author': 'Douglas Crockford', 'year': 2008, 'genre': 'Programming' }; let propertyName = 'year';

Применив эту записку в качестве ключа:

JS Скопировать код console.log(library[propertyName]); // Находим книгу, изданную в 2008 году.

Благодаря использованию строкового ключа, вы успешно находите искомую информацию, словно по волшебству.

Улучшенный подход к обращению к свойствам

С ростом сложности приложений мы сталкиваемся с массивами внутри объектов и динамическим созданием имен свойств.

Доступ к массивам: Если свойство содержит массив, используйте скобочную нотацию для доступа к его элементам.

JS Скопировать код let objWithArray = {data: [1, 2, 3]}; console.log(objWithArray["data"][1]); // Достаём второй элемент массива, который равен 2.

Динамическое создание свойств: Шаблонные строки могут чудесно помочь в динамическом формировании имен свойств.

JS Скопировать код let dynamicPropName = `property_${2}`; let objDynamic = {[dynamicPropName]: 'value'}; console.log(objDynamic[dynamicPropName]); // Обращаемся к свойству с динамическим именем, его значение: "value".

Продвигаясь через штормовой код: модели и лучшие практики

Следование шаблонам и использование лучших практик помогают достичь вершин мастерства:

Консистентность: Выберите стиль обращения к свойствам и усердно следуйте ему в своём проекте.

Выберите и усердно следуйте ему в своём проекте. Защита от изменений (иммутабельность свойств): Обозначьте свойства объектов как неизменяемые там, где это необходимо для уменьшения сложности.

Обозначьте свойства объектов как неизменяемые там, где это необходимо для уменьшения сложности. Производительность: Если вы часто обращаетесь к одним и тем же свойствам, сохраните их значения в переменной, чтобы минимизировать обращения к объекту.

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