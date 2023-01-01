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Доступ к свойству объекта по имени в JavaScript: функция
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Доступ к свойству объекта по имени в JavaScript: функция

#Основы JavaScript  #Функции  #Объекты и прототипы  
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Быстрый ответ

Для динамического обращения к свойствам объекта по строковому имени вы можете использовать скобочную нотацию object["property"]:

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let obj = {a: 1, b: 2};
console.log(obj["a"]); // Получаем 1.

Такой подход становится обязательным, когда имена свойств формируются в процессе выполнения или зависят от данных, вводимых пользователем. Это позволит сделать ваш код гибче и адаптивней.

Пошаговый план для смены профессии

Резервный метод чтения свойств read_prop

Когда мы сталкиваемся с проблемой неопределённых свойств, требуется поиск более грациозного синтаксиса. В этом может помочь функция read_prop:

JS
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function read_prop(obj, prop) {
    return prop.split('.').reduce((o, key) => (o && o[key] !== undefined) ? o[key] : undefined, obj);
}

Она упрощает работу с вложенными свойствами и предотвращает появление ошибок при обращении к неопределённым свойствам, используя строку с точечной нотацией.

Управление переменными свойствами

JavaScript всегда полон неожиданностей. Вот некоторые важные моменты, которые следует учесть:

  1. Использование переменных и результатов функций: Забудьте о жёсткой привязке – используйте переменные или результаты функций для передачи имен свойств в динамическом режиме.

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     let propertyName = 'b';
 console.log(obj[propertyName]); // Выводим значение свойства b, равное 2.

  2. Работа с неопределёнными свойствами: Если свойства нет, результатом обращения к нему будет undefined.

    JS
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     console.log(obj["c"]); // Свойства c нет в объекте, получаем undefined.

  3. Работа с вложенными свойствами: Используйте последовательность скобок для обращения к свойствам внутри вложенных объектов.

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     let nestedObj = {a: {b: {c: 3}}};
 console.log(nestedObj["a"]["b"]["c"]); // Значение свойства c равно 3.

  4. Проверка наличия свойства: Если имя свойства приходит из внешнего источника, всегда проведите валидацию данных, чтобы избежать возможных проблем.

  5. Реагирование на события: Использование обработчиков событий с динамическим доступом к свойствам делает интерфейс полностью интерактивным.

Визуализация

Представим библиотеку с полкой, на которой расставлены книги:

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Полка: [📗(название), 📙(автор), 📘(год издания), 📕(жанр)]

У вас есть записка со словом 'год издания', и вам требуется найти соответствующую книгу.

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let library = {
  'title': 'JavaScript: The Good Parts',
  'author': 'Douglas Crockford',
  'year': 2008,
  'genre': 'Programming'
};

let propertyName = 'year';

Применив эту записку в качестве ключа:

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console.log(library[propertyName]); // Находим книгу, изданную в 2008 году.

Благодаря использованию строкового ключа, вы успешно находите искомую информацию, словно по волшебству.

Улучшенный подход к обращению к свойствам

С ростом сложности приложений мы сталкиваемся с массивами внутри объектов и динамическим созданием имен свойств.

  • Доступ к массивам: Если свойство содержит массив, используйте скобочную нотацию для доступа к его элементам.


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      let objWithArray = {data: [1, 2, 3]};
  console.log(objWithArray["data"][1]); // Достаём второй элемент массива, который равен 2.

  • Динамическое создание свойств: Шаблонные строки могут чудесно помочь в динамическом формировании имен свойств.


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      let dynamicPropName = `property_${2}`;
  let objDynamic = {[dynamicPropName]: 'value'};
  console.log(objDynamic[dynamicPropName]); // Обращаемся к свойству с динамическим именем, его значение: "value".

Продвигаясь через штормовой код: модели и лучшие практики

Следование шаблонам и использование лучших практик помогают достичь вершин мастерства:

  • Консистентность: Выберите стиль обращения к свойствам и усердно следуйте ему в своём проекте.
  • Защита от изменений (иммутабельность свойств): Обозначьте свойства объектов как неизменяемые там, где это необходимо для уменьшения сложности.
  • Производительность: Если вы часто обращаетесь к одним и тем же свойствам, сохраните их значения в переменной, чтобы минимизировать обращения к объекту.

Полезные материалы

  1. Работа с объектами – JavaScript | MDN – полное руководство по работе с объектами в JavaScript и доступу к их свойствам.
  2. JavaScript Objectsобучающий курс W3Schools по объектам языка JavaScript, в том числе по доступу к свойствам.
  3. javascript – Как обрабатывать вложенные объекты, массивы или JSON? – Stack Overflowрешения сообщества разработчиков для работы с вложенными структурами данных.
  4. Дескрипторы свойств и флаги – подробное изучение дескрипторов свойств и флагов в JavaScript.
  5. Как использовать деструктуризацию объектов в JavaScript – пошаговое руководство по деструктуризации объектов в ES6.
  6. Шаблонные литералы – категорически лучше строк – о преимуществах и использовании шаблонных литералов.
  7. Метапрограммирование с прокси в ECMAScript 6 – статья доктора Акселя Раушмайера о метапрограммировании с использованием прокси в ES6.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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