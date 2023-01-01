Доступ к HTTP-заголовкам страницы в JavaScript: руководство

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Быстрый ответ

В случае, когда необходим доступ к информации о HTTP-заголовках, рекомендуется использовать Fetch API :

JS Скопировать код fetch(window.location.href) .then(response => response.headers.forEach((value, key) => console.log(`${key}: ${value}`)));

Учтите, что доступ к некоторым заголовкам может быть ограничен сервером.

Углубляемся…

Продолжим обсуждение данного вопроса. Обращение к заголовкам ограничено по причинам безопасности и области применения.

Ограничения видимости

В разработке клиентской части мы работаем только с теми заголовками, которые отправляем собственноручно через XMLHttpRequest или Fetch API . При этом, к заголовкам первичного ответа сервера мы не имеем доступа.

Защитник безопасности

Ограничения на доступ к части заголовков обеспечивают такие механизмы как Политика единого источника и CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

Обходные пути

Существуют несколько способов обойти установленные ограничения:

Запрос к серверу: Сервер может собирать заголовки и пересылать их в виде JSON-формата клиенту. Мета-теги и JavaScript-переменные: Вставка заголовков в HTML-код страницы на стороне сервера. Настройка CORS: Если сервер добавит заголовок Access-Control-Expose-Headers , то станет возможным обращение к этим заголовкам при кросс-доменных запросах.

Визуализация

Представьте следующую картину: Ваша веб-страница – это дом, в котором вы находитесь (🏠), а HTTP-заголовки – это содержимое почтового ящика (📬):

Markdown Скопировать код 🏠 Веб-страница: "Я бы хотел проверить почту, оставаясь в доме." 📬 HTTP-заголовки: "У меня есть нужная информация, но чтобы её получить, тебе придется выйти."

Для получения доступа к HTTP-заголовкам через JavaScript вам потребуется привлечь "службу доставки" (API на родном для вас JavaScript):

JS Скопировать код // "Эй, API, можешь ли ты проверить мою почту?" fetch(window.location).then(response => { console.log(response.headers.get('Content-Type')); // 'text/html; charset=UTF-8' });

PS: Обратите внимание, что информация, которую вы запросили, ограничена тем, что API может предоставить.

Назад к AJAX

Использование XMLHttpRequest для этих целей выглядело бы так:

JS Скопировать код var req = new XMLHttpRequest(); req.open('GET', document.location, false); req.send(null); var headers = req.getAllResponseHeaders().toLowerCase(); console.log(headers);

Заголовки через сервер

Пример внедрения заголовков в HTML код через сервер:

php Скопировать код <!-- PHP говорит: "Я запишу заголовки за тебя!" --> <script> let headers = <?=json_encode(getallheaders())?>; console.log(headers); // Выводим заголовки на клиенте </script>

Кросс-доменные запросы и CORS

Пример добавления CORS-заголовков к ответу сервера:

http Скопировать код Access-Control-Expose-Headers: x-custom-header Access-Control-Allow-Origin: *

Завершение

В реальной разработке вы можете столкнуться с такими сценариями:

API третьих сторон : Уточняйте политику CORS используемого вами API.

: Уточняйте политику CORS используемого вами API. Отладка приложений : Заголовки могут содержать важную информацию, но просмотреть их может оказаться не так просто из-за ограничений, установленных браузером.

: Заголовки могут содержать важную информацию, но просмотреть их может оказаться не так просто из-за ограничений, установленных браузером. Использование прокси-сервера: В случае, если сервер не позволяет выполнить запрос напрямую, можно запросить данные через промежуточный прокси-сервер.

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