Добавление ведущих нулей к числу в JavaScript: методы и примеры#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Если вам нужен быстрый способ добавления ведущих нулей к числу в JavaScript, можно использовать метод
.padStart():
let num = 7;
let paddedNum = num.toString().padStart(4, '0');
console.log(paddedNum); // Выводит "0007"
Таким образом, мы формируем строку заданной длины, добавляя нули, если это требуется.
Разворачиваем всю прелесть padStart
Вы ищете более изящное решение? Тогда вам поможет подход, который предлагает ES6:
const padNumber = (num, width) => String(num).padStart(width, '0');
console.log(padNumber(5, 3)); // "005"
Функция
padNumber является прекрасным примером лаконичности и эффективности ES6, заполняя начало числа нулями, чтобы число достигало нужной ширины.
Визуализация
Обратите внимание на выравнивание номеров гоночных автомобилей:
Исходные номера: [3, 27, 5]
Требуемая длина: 3 цифры
Производим дополнение нулями:
'3'.padStart(3, '0'); // "003"
'27'.padStart(3, '0'); // "027"
'5'.padStart(3, '0'); // "005"
И вот финальный результат:
После: ["003", "027", "005"]
Получается стильно, быстро и ясно!
Создание собственных решений
Полифилл: Сеть безопасности
Метод ES2017 не доступен во всех средах. В таких случаях, в качестве "сети безопасности", можно применить полифилл для
padStart:
if (!String.prototype.padStart) {
String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) {
targetLength = Math.max(targetLength, this.length);
padString = padString || '0';
let toPad = targetLength – this.length;
return padString.repeat(toPad) + this;
};
}
Делай сам: Создай своё
Если вам нравится экспериментировать, попробуйте создать свою собственную функцию
padDigits:
function padDigits(number, targetLength) {
let str = String(number);
while (str.length < targetLength) {
str = '0' + str;
}
return str;
}
Функция
padDigits вручную дополняет строковое представление числа нулями до указанной ширины.
Креативные методы дополнения
Массив Надежды
Также дополнение можно осуществить с помощью массивов в JavaScript:
function padWithArray(n, width) {
return (new Array(width – String(n).length + 1).join('0')) + n;
}
Этот метод использует массивы для формирования необходимого количества нулей и последующего добавления их к числу.
Нарезка и сложение
Те, кто любит работать со строками, могут использовать следующую технику:
function padWithSlice(n, width) {
let zeros = new Array(width).join('0');
return (zeros + n).slice(-width);
}
Этот метод отлично подходит для работы с числами переменной длины, сосредотачивая внимание на фиксированной ширине итоговой строки.
Будьте разработчиком, ориентированным на тестирование
Тестирование необходимо для проверки корректности работы вашего решения. Используйте инструменты, такие как транспайлеры и полифиллы, чтобы обеспечить совместимость с устаревшими браузерами или серверными реализациями JavaScript.
Управляйте своим кодом, а не позволяйте коду управлять вами!
Полезные материалы
- Как добавить ведущие нули к числу в JavaScript – Stack Overflow — Прactical methods of padding numbers with zeros.
- String.prototype.padStart() – JavaScript | MDN — Документация по методу
.padStart().
- ECMAScript 2017 — Спецификация языка для
padStart.
- Обзор JavaScript — Анализ работы с числами в JavaScript.
- Преобразование чисел в строки — Преобразование чисел в строки в JavaScript.
- to-string – npm — Модуль npm для преобразования значений в строковый формат.
- Вывод чисел с ведущими нулями в JavaScript – Stack Overflow — Дополнительные методы форматирования чисел с нулями.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик