Добавление ведущих нулей к числу в JavaScript: методы и примеры

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Быстрый ответ

Если вам нужен быстрый способ добавления ведущих нулей к числу в JavaScript, можно использовать метод .padStart() :

JS Скопировать код let num = 7; let paddedNum = num.toString().padStart(4, '0'); console.log(paddedNum); // Выводит "0007"

Таким образом, мы формируем строку заданной длины, добавляя нули, если это требуется.

Разворачиваем всю прелесть padStart

Вы ищете более изящное решение? Тогда вам поможет подход, который предлагает ES6:

JS Скопировать код const padNumber = (num, width) => String(num).padStart(width, '0'); console.log(padNumber(5, 3)); // "005"

Функция padNumber является прекрасным примером лаконичности и эффективности ES6, заполняя начало числа нулями, чтобы число достигало нужной ширины.

Визуализация

Обратите внимание на выравнивание номеров гоночных автомобилей:

Markdown Скопировать код Исходные номера: [3, 27, 5] Требуемая длина: 3 цифры

Производим дополнение нулями:

JS Скопировать код '3'.padStart(3, '0'); // "003" '27'.padStart(3, '0'); // "027" '5'.padStart(3, '0'); // "005"

И вот финальный результат:

Markdown Скопировать код После: ["003", "027", "005"]

Получается стильно, быстро и ясно!

Создание собственных решений

Полифилл: Сеть безопасности

Метод ES2017 не доступен во всех средах. В таких случаях, в качестве "сети безопасности", можно применить полифилл для padStart :

JS Скопировать код if (!String.prototype.padStart) { String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) { targetLength = Math.max(targetLength, this.length); padString = padString || '0'; let toPad = targetLength – this.length; return padString.repeat(toPad) + this; }; }

Делай сам: Создай своё

Если вам нравится экспериментировать, попробуйте создать свою собственную функцию padDigits :

JS Скопировать код function padDigits(number, targetLength) { let str = String(number); while (str.length < targetLength) { str = '0' + str; } return str; }

Функция padDigits вручную дополняет строковое представление числа нулями до указанной ширины.

Креативные методы дополнения

Массив Надежды

Также дополнение можно осуществить с помощью массивов в JavaScript:

JS Скопировать код function padWithArray(n, width) { return (new Array(width – String(n).length + 1).join('0')) + n; }

Этот метод использует массивы для формирования необходимого количества нулей и последующего добавления их к числу.

Нарезка и сложение

Те, кто любит работать со строками, могут использовать следующую технику:

JS Скопировать код function padWithSlice(n, width) { let zeros = new Array(width).join('0'); return (zeros + n).slice(-width); }

Этот метод отлично подходит для работы с числами переменной длины, сосредотачивая внимание на фиксированной ширине итоговой строки.

Будьте разработчиком, ориентированным на тестирование

Тестирование необходимо для проверки корректности работы вашего решения. Используйте инструменты, такие как транспайлеры и полифиллы, чтобы обеспечить совместимость с устаревшими браузерами или серверными реализациями JavaScript.

Управляйте своим кодом, а не позволяйте коду управлять вами!

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