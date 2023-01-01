Добавление script с document.write динамически в JS

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Быстрый ответ

Если вам нужно загрузить скрипт, использующий document.write , вот как вы можете добавить его динамически через элемент script:

JS Скопировать код var script = document.createElement('script'); script.src = 'URL_ВАШЕГО_СКРИПТА'; document.body.appendChild(script);

Для безопасного использования document.write создайте изолированное пространство в iframe:

JS Скопировать код var iframe = document.createElement('iframe'); document.body.appendChild(iframe); var doc = iframe.contentWindow.document; doc.write('<script src="URL_ВАШЕГО_СКРИПТА"><\/script>'); doc.close();

В случаях, когда необходимо учитывать динамику загрузки скриптов, следует организовать асинхронную загрузку и использовать функции, основанные на Promise для обеспечения надежности и контроля над ошибками.

Куда поместить ваши скрипты: в head или в body?

Если стоит вопрос, куда следует разместить скрипты, учитывайте следующее. Если они должны загружаться в head и выполняться до полного формирования страницы (например, инициализация требуемых библиотек), оставляйте их там. В противном случае, помещайте их в body , где они взаимодействуют с уже доступными элементами.

Гармоничное добавление скриптов

Сложно контролировать порядок загрузки, когда добавляется несколько скриптов. Помочь в этом может функция loadScript :

JS Скопировать код function loadScript(src, callback) { return new Promise((resolve, reject) => { const script = document.createElement('script'); script.src = src; script.onload = () => { if (callback) callback(); resolve(); }; script.onerror = reject; document.head.appendChild(script); }); }

Использование async/await в сочетании с try/catch делает выполнение послеодовательным и управление ошибками удобным.

Обработка ошибок при динамической загрузке

Правильно устроенная обработка ошибок позволяет избегать прерывания выполнения других действий на странице при возникновении ошибки при загрузке скрипта.

JS Скопировать код script.addEventListener('load', function() { // Загрузка скрипта успешно завершена }); script.addEventListener('error', function() { // Обработка ошибки при загрузке });

Целесообразно интегрировать такую обработку в функцию loadScript , чтобы обеспечить надежное управление загрузкой скриптов.

Визуализация

Добавление скрипта во время загрузки страницы можно сравнить с вставкой дополнительной сцены в пьесу:

Markdown Скопировать код 🎭 Структура пьесы: [Акт 1, Акт 2, ✨ Акт 2.5 (новый скрипт), Акт 3]

В случае использования document.write происходит следующее:

JS Скопировать код document.write('<script src="act2-5.js"></script>');

Прерывание: Загрузка всей страницы останавливается, начинает исполняться новый скрипт.

Markdown Скопировать код 🚫 До: [Акт 1, Акт 2, Акт 3] 🎬 После: [Акт 2.5]

При асинхронной загрузке через createElement :

JS Скопировать код var newAct = document.createElement('script'); newAct.src = "act2-5.js"; document.body.appendChild(newAct);

Гармония: Пьеса продолжается, новый скрипт плавно интегрируется.

Markdown Скопировать код ✨ Интеграция: [Акт 1, Акт 2, Акт 2.5, Акт 3]

Для достижения гармонии при добавлении скриптов обращайте внимание на асинхронную загрузку, стратегии обработки ошибок и последствия использования document.write .

Асинхронность на передовой

Использование атрибута async предотвращает блокирование рендеринга страницы скриптами:

JS Скопировать код script.async = true;

Такой подход может значительно ускорить загрузку страницы, однако усложняет контроль порядка выполнения скриптов. Включайте его только там, где это реально необходимо.

"Правильный" и "неправильный" подход

Использование document.write может привести к проблемам с производительностью и нестабильным поведением. Этот метод часто сравнивают с капризным другом, который постоянно привлекает беды. Даже Chrome принимает решительные меры против использования document.write для улучшения пользовательского опыта.

Уневирсальные решения для динамической загрузки скриптов

Мы изучили детали реализации процесса динамической загрузки скриптов. Их можно организовать следующим образом для стабильного функционирования:

JS Скопировать код async function loadScriptsSequentially(sources) { for (let src of sources) { try { await loadScript(src, () => console.log(`Загружен ${src}`)); } catch(error) { console.error(`Ошибка при загрузке ${src}: ${error.message}`); } } }

Подобный подход гарантирует последовательную загрузку, обрабатывает ошибки и обеспечивает стабильность процесса. Это универсальный инструмент в сфере JavaScript.

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