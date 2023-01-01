Добавление параметров запроса в Fetch API: метод GET

JS Скопировать код

function createQueryString(params) { return Object.keys(params) .map(key => `${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(params[key])}`) .join('&'); } async function fetchWithSearchParams(url, queryParams) { const queryString = createQueryString(queryParams); const response = await fetch(`${url}?${queryString}`); return response.json(); } fetchWithSearchParams('https://api.example.com/search', { query: 'JavaScript' }) .then(data => console.log(data));