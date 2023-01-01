Добавление объектов в массив JavaScript и jQuery: Подробное руководство

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Быстрый ответ

Чтобы внести объект в массив на JavaScript, воспользуйтесь методом push() :

JS Скопировать код let array = [{ id: 1, name: 'Алиса' }]; let objectToAdd = { id: 2, name: 'Боб' }; array.push(objectToAdd);

Чтобы поместить объект в начало массива, примените unshift() :

JS Скопировать код array.unshift(objectToAdd);

Объединение массивов с объектами можно выполнить при помощи спред-оператора ... :

JS Скопировать код let anotherArray = [{ id: 3, name: 'Чарли' }]; let combinedArray = [...array, ...anotherArray];

Замена объекта на определённой позиции происходит посредством непосредственного присваивания:

JS Скопировать код array[1] = { id: 4, name: 'Дана' };

Для обеспечения иммутабельности исходных объектов примените Object.freeze() :

JS Скопировать код let frozenObject = Object.freeze({ id: 5, name: 'Ева' }); array.push(frozenObject);

Распределение по отдельным рангам

С тем чтобы расположить объекты в массиве на нужные позиции, используйте splice() :

JS Скопировать код array.splice(2, 0, objectToAdd);

Управление множеством объектов

Массовое добавление объектов выполняется с применением спред-оператора ... :

JS Скопировать код let objectsToAdd = [{ id: 6, name: 'Фрэнк' }, { id: 7, name: 'Грейс' }]; array.push(...objectsToAdd);

Визуализация

Представим, что добавление объектов в массив — это как приглашение гостей на праздник:

Markdown Скопировать код Список гостей: [👨, 👩, 👧, 👦] Новый приятель: 👽

Мы зовем нашего нового приятеля (применяем метод .push ):

JS Скопировать код guests.push(newFriend);

И вот, список гостей обновлен:

Markdown Скопировать код Обновлённый список гостей: [👨, 👩, 👧, 👦, 👽]

На нашем виртуальном праздничном событии радушно приветствуется новый инопланетный друг!

Динамический список гостей

Чтобы автоматизировать процесс приглашения, используйте функцию:

JS Скопировать код function addGuest(guestList, guest) { guestList.push(guest); return guestList; } let newComer = { id: 8, name: 'Хэнк' }; addGuest(guests, newComer);

Сохранение списка гостей в первоначальном виде

Чтобы предотвратить любые неожиданные изменения, заморозьте массив при помощи Object.freeze() :

JS Скопировать код Object.freeze(array);

Помните, что заморозка не повлияет на изменяемость объектов внутри массива.

Объединение других приглашенных

Примените concat() для объединения нескольких списков приглашенных без изменения исходных:

JS Скопировать код let additionalGuests = [{ id: 9, name: 'Айви' }]; let biggerParty = guests.concat(additionalGuests);

При таком подходе исходный массив остаётся нетронутым, образуя новый список гостей!

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