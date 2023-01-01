Добавление новых значений в массив JavaScript: push()#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Массивы и методы
Быстрый ответ
Чтобы быстро внести новый элемент в массив, воспользуйтесь методом
push():
let arr = ['a', 'b'];
arr.push('c'); // Теперь arr выглядит следующим образом: ['a', 'b', 'c']
Если вам требуется добавить элемент в начало массива, применяйте метод
unshift():
arr.unshift('z'); // Наш массив теперь начинается так: ['z', 'a', 'b', 'c']
Добавляем с аккуратностью
Для объявления массива лучше всего использовать литерал
[], отказавшись от использования конструктора
new Array():
let arr = []; // Кратко и ясно
arr.push('new value'); // И вот массив уже содержит: ['new value']
Как не попасть в ловушку с new Array()
Создавайте массивы через
[], чтобы не столкнуться с неожиданными результатами:
let arr = [3]; // Ясно, что это массив с одним элементом – 3
let confusingArr = new Array(3); // Замышлялись ли вы над созданием массива с тремя пустыми ячейками? Скорее всего, нет
Объекты, ведущие себя как массивы? Нет проблем!
Чтобы добавить элемент в такой объект-псевдомассив, используйте
Array.prototype.push.call():
function addToObjectArray() {
Array.prototype.push.call(arguments, 'new value');
// Это ни в коей мере не шутка, 'new value' действительно добавлен в 'arguments'.
return arguments;
}
Визуализация
Исходный массив: [🔲, 🔲, 🔲]
После добавления нового элемента:
array.push('🔳');
Массив преобразуется:
Обновлённый массив: [🔲, 🔲, 🔲, 🔳]
Таким образом новый элемент уютно вмещается в массив. 🚀
Добавление нескольких элементов сразу
Есть сразу несколько элементов для добавления? Метод
push() с лёгкостью позволит добавить их все:
arr.push('d', 'e', 'f'); // Теперь arr выглядит так: ['z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
Вставка на определённое место по индексу
Для вставки элементов точно в нужное место массива применяйте метод
Array.splice():
arr.splice(2, 0, 'x', 'y'); // Теперь arr стал таким: ['z', 'a', 'x', 'y', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
Лучшие практики работы с массивами
Использование синтаксиса расширения
Синтаксис расширения (
...) возвращает ваши операции над массивами более элегантными:
let newArr = ['g', ...arr, 'h']; // newArr гостеприимно принимает элементы из arr: ['g', 'z', 'a', 'x', 'y', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'h']
Фильтрация массива
Для исключения определённых значений применяйте
Array.filter():
let filteredArr = arr.filter(item => item !== 'x'); // Мы отсеяли 'x', он не обиделся
Преобразование массива
Используйте
Array.map(), чтобы изменить каждый элемент массива:
let squaredArr = [1, 2, 3].map(x => x * x); // Получим [1, 4, 9], математика к вашим услугам!
Практические рекомендации
- REST API ответы часто возвращают объекты, похожие на массивы. Прежде чем применять методы массивов к ним, преобразуйте такие объекты с помощью
Array.from()или синтаксиса расширения.
- При работе с многомерными массивами активно используйте методы
Array.flat()и
Array.flatMap().
- При манипулировании большими массивами важно учитывать производительность. Для агрегирования данных выбирайте
Array.reduce().
- В контексте реактивного программирования поддержка иммутабельности путём создания новых массивов вместо изменения существующих поможет контролировать побочные эффекты.
Полезные материалы
- Array.prototype.push() – JavaScript | MDN — Официальная документация по методу
pushна MDN.
- JavaScript Array push() Method — W3Schools рассказывает, как использовать
Array.push().
- Способы работы с массивами — Сайт JavaScript.info предлагает множество методов для массивов, включая
splice.
- ECMAScript® 2024 Language Specification — Актуальная спецификация языка ECMAScript для метода
Array.prototype.flat.
- JavaScript ES6— Синтаксис расширения (...) — Codeburst рассказывает о синтаксисе расширения.
- Medium — Статья на Medium о фильтрации элементов массива.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик