Добавление новых значений в массив JavaScript: push()

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Быстрый ответ

Чтобы быстро внести новый элемент в массив, воспользуйтесь методом push() :

JS Скопировать код let arr = ['a', 'b']; arr.push('c'); // Теперь arr выглядит следующим образом: ['a', 'b', 'c']

Если вам требуется добавить элемент в начало массива, применяйте метод unshift() :

JS Скопировать код arr.unshift('z'); // Наш массив теперь начинается так: ['z', 'a', 'b', 'c']

Добавляем с аккуратностью

Для объявления массива лучше всего использовать литерал [] , отказавшись от использования конструктора new Array() :

JS Скопировать код let arr = []; // Кратко и ясно arr.push('new value'); // И вот массив уже содержит: ['new value']

Как не попасть в ловушку с new Array()

Создавайте массивы через [] , чтобы не столкнуться с неожиданными результатами:

JS Скопировать код let arr = [3]; // Ясно, что это массив с одним элементом – 3 let confusingArr = new Array(3); // Замышлялись ли вы над созданием массива с тремя пустыми ячейками? Скорее всего, нет

Объекты, ведущие себя как массивы? Нет проблем!

Чтобы добавить элемент в такой объект-псевдомассив, используйте Array.prototype.push.call() :

JS Скопировать код function addToObjectArray() { Array.prototype.push.call(arguments, 'new value'); // Это ни в коей мере не шутка, 'new value' действительно добавлен в 'arguments'. return arguments; }

Визуализация

Исходный массив: [🔲, 🔲, 🔲]

После добавления нового элемента:

JS Скопировать код array.push('🔳');

Массив преобразуется:

Обновлённый массив: [🔲, 🔲, 🔲, 🔳]

Таким образом новый элемент уютно вмещается в массив. 🚀

Добавление нескольких элементов сразу

Есть сразу несколько элементов для добавления? Метод push() с лёгкостью позволит добавить их все:

JS Скопировать код arr.push('d', 'e', 'f'); // Теперь arr выглядит так: ['z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']

Вставка на определённое место по индексу

Для вставки элементов точно в нужное место массива применяйте метод Array.splice() :

JS Скопировать код arr.splice(2, 0, 'x', 'y'); // Теперь arr стал таким: ['z', 'a', 'x', 'y', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']

Лучшие практики работы с массивами

Использование синтаксиса расширения

Синтаксис расширения ( ... ) возвращает ваши операции над массивами более элегантными:

JS Скопировать код let newArr = ['g', ...arr, 'h']; // newArr гостеприимно принимает элементы из arr: ['g', 'z', 'a', 'x', 'y', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'h']

Фильтрация массива

Для исключения определённых значений применяйте Array.filter() :

JS Скопировать код let filteredArr = arr.filter(item => item !== 'x'); // Мы отсеяли 'x', он не обиделся

Преобразование массива

Используйте Array.map() , чтобы изменить каждый элемент массива:

JS Скопировать код let squaredArr = [1, 2, 3].map(x => x * x); // Получим [1, 4, 9], математика к вашим услугам!

Практические рекомендации

REST API ответы часто возвращают объекты, похожие на массивы. Прежде чем применять методы массивов к ним, преобразуйте такие объекты с помощью Array.from() или синтаксиса расширения.

ответы часто возвращают объекты, похожие на массивы. Прежде чем применять методы массивов к ним, преобразуйте такие объекты с помощью или синтаксиса расширения. При работе с многомерными массивами активно используйте методы Array.flat() и Array.flatMap() .

активно используйте методы и . При манипулировании большими массивами важно учитывать производительность. Для агрегирования данных выбирайте Array.reduce() .

важно учитывать производительность. Для агрегирования данных выбирайте . В контексте реактивного программирования поддержка иммутабельности путём создания новых массивов вместо изменения существующих поможет контролировать побочные эффекты.

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