Добавление класса к элементу DOM в JavaScript: гайд

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для добавления класса к элементу DOM применяется метод .classList.add() . Вот пример кода:

JS Скопировать код document.getElementById('id').classList.add('newClass');

В этом выражении 'id' означает идентификатор целевого элемента, а 'newClass' – название добавляемого класса. Свойство .classList идеально подходит для работы с классами, так как не перезаписывает существующие.

Алгоритм работы с классами

Манипуляции с классами элементов DOM становятся простыми, если известны применимые методы.

Возможности .classList

.classList предоставляет удобные способы управления классами:

.add('className') : Добавляет новый класс.

: Добавляет новый класс. .remove('className') : Убирает указанный класс.

: Убирает указанный класс. .toggle('className') : Переключает наличие класса, добавляя его или удаляя.

: Переключает наличие класса, добавляя его или удаляя. .contains('className') : Проверяет, есть ли у элемента указанный класс.

Изменение текущих классов

Присваивание через свойство className заменяет все текущие классы на новый:

JS Скопировать код element.className = 'newClass'; // Все старые классы удаляются

Встраивание в DOM

Добавление нового элемента в DOM выполняется через appendChild :

JS Скопировать код let parentElement = document.getElementById('parentId'); parentElement.appendChild(newElement);

Не забывайте добавлять контент в элемент:

JS Скопировать код newElement.innerHTML = "Здесь могло быть ваше объявление";

Применение функций для повторного использования кода

Создание функции для добавления классов увеличивает возможности повторного использования кода:

JS Скопировать код function addClass(elementId, className) { let element = document.getElementById(elementId); element.classList.add(className); }

Визуализация

Можно представить процесс добавления класса следующим образом:

Markdown Скопировать код // До: Div без класса Div: 🌑 // После добавления класса 'moon' методом classList.add document.querySelector('.div').classList.add('moon'); // После: Div стилизован классом 'moon' Div: 🌕 (класс 'moon' добавлен!)

Так как каждый новый класс меняет внешнее оформление или поведение DOM-элемента, можно сравнить его с игроком, который меняет футболки.

Сохранение всех классов

При использовании свойства className важно быть осторожным, чтобы не перезаписать уже существующие классы.

Сравнение атрибута class и classList

Прямое присваивание классов через атрибут class подразумевает некоторые риски, в отличие от использования classList , которое обеспечивает гибкость и надёжность при работе с классами.

Поиск элементов

Для выбора элементов используйте document.querySelector() или document.getElementById() . Эти методы помогут вам найти требуемые узлы в DOM.

Полезные материалы