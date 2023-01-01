Добавление элемента div в body без удаления содержимого

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Быстрый ответ

Для того чтобы на страницу был добавлен новый элемент div с помощью JavaScript, вам необходимо выполнить следующие действия:

JS Скопировать код let newDiv = document.createElement("div"); // Создание нового элемента <div> document.body.appendChild(newDiv); // Добавление элемента <div> в тело документа

До того, как разместить div на страницу, можно произвести его настройку, задав различные свойства – например, текстовое содержимое или уникальный идентификатор:

JS Скопировать код newDiv.id = "myDiv"; // Присвоение ID newDiv.textContent = "Привет, StackOverflow!"; // Добавление текста

Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш код выполняется после полной загрузки структуры DOM страницы.

Визуализация

Предположим, вы добавляете новый блок в городской пейзаж:

JS Скопировать код let newDiv = document.createElement('div'); // 🏗️ – Оформляем заказ на новое здание document.body.appendChild(newDiv); // 🌇 – И оно появляется в нашем городском пейзаже

Как выглядел городской пейзаж до и после:

До: 🏢🏦🏛️🏬 После: 🏢🏦🏛️🏬🏗️

Городской вид обновился, и новый div гармонично вписался!

Завершение

Перед тем, как запускать в "полёт" ваши динамически созданные элементы, не забудьте провести тестирование:

Осуществите проверку кроссбраузерности – удостоверьтесь в корректности отображения вашего контента во всех браузерах.

– удостоверьтесь в корректности отображения вашего контента во всех браузерах. Обеспечьте соответствие требованиям доступности – это важно для обеспечения доступа к вашему контенту для всех пользователей.

– это важно для обеспечения доступа к вашему контенту для всех пользователей. Оптимизируйте показатели производительности – высокая скорость является вашим лучшим союзником!

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