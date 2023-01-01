Добавление элемента div в body без удаления содержимого#Основы HTML #Работа с DOM #Div и спаны
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Быстрый ответ
Для того чтобы на страницу был добавлен новый элемент div с помощью JavaScript, вам необходимо выполнить следующие действия:
let newDiv = document.createElement("div"); // Создание нового элемента <div>
document.body.appendChild(newDiv); // Добавление элемента <div> в тело документа
До того, как разместить div на страницу, можно произвести его настройку, задав различные свойства – например, текстовое содержимое или уникальный идентификатор:
newDiv.id = "myDiv"; // Присвоение ID
newDiv.textContent = "Привет, StackOverflow!"; // Добавление текста
Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш код выполняется после полной загрузки структуры DOM страницы.
Визуализация
Предположим, вы добавляете новый блок в городской пейзаж:
let newDiv = document.createElement('div'); // 🏗️ – Оформляем заказ на новое здание
document.body.appendChild(newDiv); // 🌇 – И оно появляется в нашем городском пейзаже
Как выглядел городской пейзаж до и после:
До: 🏢🏦🏛️🏬
После: 🏢🏦🏛️🏬🏗️
Городской вид обновился, и новый div гармонично вписался!
Завершение
Перед тем, как запускать в "полёт" ваши динамически созданные элементы, не забудьте провести тестирование:
- Осуществите проверку кроссбраузерности – удостоверьтесь в корректности отображения вашего контента во всех браузерах.
- Обеспечьте соответствие требованиям доступности – это важно для обеспечения доступа к вашему контенту для всех пользователей.
- Оптимизируйте показатели производительности – высокая скорость является вашим лучшим союзником!
Полезные материалы
- document.createElement() – Создание элементов с использованием JavaScript — Руководство по созданию элементов на MDN.
- node.appendChild() – Добавление узлов в DOM — Инструкция по встраиванию узлов в структуру документа.
- element.innerHTML – Работа с динамическим контентом — Ваш гид в мир динамичных изменений страницы.
- DOM Manipulation – Нам больше не требуется jQuery! — Переходим к использованию современного Web API, отказываясь от jQuery.
- Понимание DOM — Модель объектов документа — Проникновение в глубины DOM. Выберете красную таблетку или синюю?
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Как создать новый элемент div с помощью JavaScript?
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Тимур Голубев
веб-разработчик
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