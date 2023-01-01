Добавление атрибута "readonly" к элементу <input> в jQuery#Работа с DOM #jQuery #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для того чтобы сделать поле ввода
<input> доступным исключительно для чтения, нужно использовать атрибут
readonly.
HTML-код выглядит так:
<input type="text" readonly>
JavaScript-код будет таков:
document.querySelector('input').readOnly = true;
Такое действие обеспечит возможность отправки содержимого поля ввода с формой, оставляя его недоступным для изменения пользователем.
Динамические атрибуты: овладеваем переключениями
В определённых случаях может возникнуть необходимость изменять атрибут
readonly в поле
<input> в зависимости от логики работы приложения.
С использованием JavaScript:
// Включаем режим чтения. Развлечения окончены!
document.querySelector('#targetInput').readOnly = true;
// Переходим в режим редактирования. Возвращаемся к работе!
document.querySelector('#targetInput').readOnly = false;
С использованием jQuery:
// Для jQuery версии 1.9 и выше:
$('#targetInput').prop('readonly', true);
// Возвращаем возможность редактирования. Вечеринка продолжается!
$('#targetInput').prop('readonly', false);
// Если используется версия jQuery ниже 1.9:
$('#targetInput').attr('readonly', 'readonly');
$('#targetInput').removeAttr('readonly');
Почему же предпочтительнее использовать
.prop, а не
.attr? Метод
prop() возвращает значения свойств для первого элемента в выборке, а при обращении к несуществующему свойству —
undefined. В то время как
attr() всегда извлекает значение атрибута.
Безошибочный путь: как избежать промахов
Чтобы минимизировать вероятность ошибок в коде, не забывайте:
- Убедиться в правильности написания селекторов. Для ID лучше всего использовать селектор с символом решётки (
#targetInput).
- Понимать, что атрибут
readonlyпозволит отправить значение поля в форму, в отличие от атрибута
disabled.
- Следить за правильностью синтаксиса: корректно пишется
.prop('readonly', true), а не
.prop('readOnly', true).
Особенности элемента с атрибутом "readonly"
Работая с полями, доступными только для чтения, не забывайте об особенностях:
Поведение при отправке формы:
Значение из поля с атрибутом
readonly будет отправлено вместе с формой, в отличие от полей, помеченных как
disabled.
Стилизация CSS:
input[readonly] {
background-color: #e9ecef;
color: #495057;
}
Такое форматирование облегчает восприятие и улучшает внешний вид поля.
Доступность: Проконтролируйте, чтобы вспомогательные технологии могли распознавать поля, доступные только для чтения. Это сделает ваше приложение более включающим и доступным.
Безопасность:
Нельзя полагаться на
readonly как на средство защиты конфиденциальных данных — ограничения, установленные на стороне клиента, могут быть обойдены.
Визуализация
Установка режима readonly для поля
<input> аналогична тому, как бы вы повесили табличку "Тише пожалуйста" на дверь библиотеки:
🚪 Дверя открыты: [Добро пожаловать] // Ввод доступен (поле редактируемо)
🤫 Режим чтения: [Тише пожалуйста] // Библиотека с призывом к тишине (атрибут readonly)
Как мы вешаем символическую табличку при помощи JavaScript:
// Включаем режим чтения
document.querySelector('input').readOnly = true;
До и после активации режима "Только чтение":
До: <input value="Введите текст">
После: <input value="Только чтение" readonly>
Текст (значение) остаётся видимым, однако ввод новых данных (редактирование) становится невозможным.
Единственное постоянство – это "изменение": выбор между jQuery и Vanilla JS
Выбор между jQuery и нативным JavaScript может стать сложной задачей:
- Если ваш проект ориентирован на использование jQuery, логично продолжать вызовы к DOM с его помощью.
- Однако для простых задач или проектов где критична производительность, нативный JavaScript может быть быстрее и более эффективным.
Помните: последовательность в коде поможет избежать путаницы при будущей отладке.
Полезные материалы
- API jQuery – метод .prop() — взаимодействие со свойствами в jQuery.
- HTML input readonly attribute — руководство по использованию атрибута readonly.
- HTML формы: readonly для элементов SELECT / INPUT – Stack Overflow — практические советы и обсуждения.
- Свойства и методы элементов форм – JavaScript.Info — подробный обзор работы с формами через JavaScript.
- HTML Standard – readonly attribute — официальный стандарт атрибута readonly.
Элина Баранова
разработчик Android