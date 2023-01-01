Добавление атрибута "readonly" к элементу <input> в jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы сделать поле ввода <input> доступным исключительно для чтения, нужно использовать атрибут readonly .

HTML-код выглядит так:

HTML Скопировать код <input type="text" readonly>

JavaScript-код будет таков:

JS Скопировать код document.querySelector('input').readOnly = true;

Такое действие обеспечит возможность отправки содержимого поля ввода с формой, оставляя его недоступным для изменения пользователем.

Динамические атрибуты: овладеваем переключениями

В определённых случаях может возникнуть необходимость изменять атрибут readonly в поле <input> в зависимости от логики работы приложения.

С использованием JavaScript:

JS Скопировать код // Включаем режим чтения. Развлечения окончены! document.querySelector('#targetInput').readOnly = true; // Переходим в режим редактирования. Возвращаемся к работе! document.querySelector('#targetInput').readOnly = false;

С использованием jQuery:

JS Скопировать код // Для jQuery версии 1.9 и выше: $('#targetInput').prop('readonly', true); // Возвращаем возможность редактирования. Вечеринка продолжается! $('#targetInput').prop('readonly', false); // Если используется версия jQuery ниже 1.9: $('#targetInput').attr('readonly', 'readonly'); $('#targetInput').removeAttr('readonly');

Почему же предпочтительнее использовать .prop , а не .attr ? Метод prop() возвращает значения свойств для первого элемента в выборке, а при обращении к несуществующему свойству — undefined . В то время как attr() всегда извлекает значение атрибута.

Безошибочный путь: как избежать промахов

Чтобы минимизировать вероятность ошибок в коде, не забывайте:

Убедиться в правильности написания селекторов. Для ID лучше всего использовать селектор с символом решётки ( #targetInput ).

). Понимать, что атрибут readonly позволит отправить значение поля в форму, в отличие от атрибута disabled .

позволит отправить значение поля в форму, в отличие от атрибута . Следить за правильностью синтаксиса: корректно пишется .prop('readonly', true) , а не .prop('readOnly', true) .

Особенности элемента с атрибутом "readonly"

Работая с полями, доступными только для чтения, не забывайте об особенностях:

Поведение при отправке формы: Значение из поля с атрибутом readonly будет отправлено вместе с формой, в отличие от полей, помеченных как disabled .

Стилизация CSS:

CSS Скопировать код input[readonly] { background-color: #e9ecef; color: #495057; }

Такое форматирование облегчает восприятие и улучшает внешний вид поля.

Доступность: Проконтролируйте, чтобы вспомогательные технологии могли распознавать поля, доступные только для чтения. Это сделает ваше приложение более включающим и доступным.

Безопасность: Нельзя полагаться на readonly как на средство защиты конфиденциальных данных — ограничения, установленные на стороне клиента, могут быть обойдены.

Визуализация

Установка режима readonly для поля <input> аналогична тому, как бы вы повесили табличку "Тише пожалуйста" на дверь библиотеки:

Markdown Скопировать код 🚪 Дверя открыты: [Добро пожаловать] // Ввод доступен (поле редактируемо) 🤫 Режим чтения: [Тише пожалуйста] // Библиотека с призывом к тишине (атрибут readonly)

Как мы вешаем символическую табличку при помощи JavaScript:

JS Скопировать код // Включаем режим чтения document.querySelector('input').readOnly = true;

До и после активации режима "Только чтение":

Markdown Скопировать код До: <input value="Введите текст"> После: <input value="Только чтение" readonly>

Текст (значение) остаётся видимым, однако ввод новых данных (редактирование) становится невозможным.

Единственное постоянство – это "изменение": выбор между jQuery и Vanilla JS

Выбор между jQuery и нативным JavaScript может стать сложной задачей:

Если ваш проект ориентирован на использование jQuery, логично продолжать вызовы к DOM с его помощью.

Однако для простых задач или проектов где критична производительность, нативный JavaScript может быть быстрее и более эффективным.

Помните: последовательность в коде поможет избежать путаницы при будущей отладке.

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