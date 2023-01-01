Декодирование JWT токена на JavaScript без библиотек

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Быстрый ответ

JWT-токен в JavaScript можно декодировать с помощью встроенных функций языка. Декодировать информацию, кодированную в формате base64, и преобразовать строку в объект JavaScript можно посредством следующего кода:

JS Скопировать код const tokenParts = token.split('.'); // Разделяем токен на части const decodedHeader = JSON.parse(atob(tokenParts[0])); // Декодируем заголовок const decodedPayload = JSON.parse(atob(tokenParts[1])); // Декодируем полезную нагрузку

Переменные decodedHeader и decodedPayload содержат информацию из JWT. Не забывайте о правильной обработке возможных исключений при декодировании.

Обход подводных камней при декодировании JWT

Работая с JWT, возможно столкнуться с определёнными трудностями:

Структура токена: JWT обязательно должен состоять из трёх частей, отделённых двумя точками.

Проблема с символами заполнения: Некоторые методы декодирования base64 не всегда корректно обрабатывают символ = , который используется для заполнения.

, который используется для заполнения. Кодирование символов: JWT использует base64url, отличающийся от стандартного base64. Перед декодированием необходимо заменить + на - и / на _ .

на и на . URL-декодирование: Если токен декодирован для использования в URL, его сначала следует декодировать.

В средах, где функция atob() недоступна, например, в Node.js, можно воспользоваться объектом Buffer:

JS Скопировать код const base64 = require('base64url'); const decodedPayload = JSON.parse(base64.decode(tokenParts[1])); // Аналог функции atob() для Node.js

Визуализация

JWT: 'ey...JhbGciOi...sImKp...' (📨)

Разделяем токен на части, словно открывая бутылку вина. Преобразуем информацию, закодированную в base64, как будто проявляем фоторолик. Раскрываем содержимое JSON, как загадку в детективной истории.

Таким образом, мы гарантированно превращаем закрытое сообщение (📨) в открытое письмо (📜) — вот это и есть программирование!

Погружение в мир JWT

Осознание структуры JWT

JWT включает три части: заголовок, полезную нагрузку и подпись. Каждая из них закодирована методом base64url и отделяется точкой. Заголовок содержит информацию о типе и используемом алгоритме, а полезная нагрузка включает утверждения, в которых содержатся данные о пользователе, его правах и другая важная информация.

Безопасность — без шуток

Несмотря на то, что процесс декодирования кажется простым, он не предоставляет проверки подписи. Важно всегда использовать проверенные схемы аутентификации на серверной стороне, чтобы предотвратить некорректные изменения в токене.

Использование в практике

Декодированные JWT могут быть весьма полезны для фронтенд-приложений: для отображения информации о пользователе, проверки его прав или управления состоянием приложения. Однако не забывайте о необходимости проверки токена на серверной стороне.

Полезные материалы