Декодирование JWT токена на JavaScript без библиотек#Основы JavaScript #JSON и сериализация #Веб-безопасность
Быстрый ответ
JWT-токен в JavaScript можно декодировать с помощью встроенных функций языка. Декодировать информацию, кодированную в формате base64, и преобразовать строку в объект JavaScript можно посредством следующего кода:
const tokenParts = token.split('.'); // Разделяем токен на части
const decodedHeader = JSON.parse(atob(tokenParts[0])); // Декодируем заголовок
const decodedPayload = JSON.parse(atob(tokenParts[1])); // Декодируем полезную нагрузку
Переменные
decodedHeader и
decodedPayload содержат информацию из JWT. Не забывайте о правильной обработке возможных исключений при декодировании.
Обход подводных камней при декодировании JWT
Работая с JWT, возможно столкнуться с определёнными трудностями:
- Структура токена: JWT обязательно должен состоять из трёх частей, отделённых двумя точками.
- Проблема с символами заполнения: Некоторые методы декодирования base64 не всегда корректно обрабатывают символ
=, который используется для заполнения.
- Кодирование символов: JWT использует base64url, отличающийся от стандартного base64. Перед декодированием необходимо заменить
+на
-и
/на
_.
- URL-декодирование: Если токен декодирован для использования в URL, его сначала следует декодировать.
В средах, где функция
atob() недоступна, например, в Node.js, можно воспользоваться объектом Buffer:
const base64 = require('base64url');
const decodedPayload = JSON.parse(base64.decode(tokenParts[1])); // Аналог функции atob() для Node.js
Визуализация
JWT: 'ey...JhbGciOi...sImKp...' (📨)
- Разделяем токен на части, словно открывая бутылку вина.
- Преобразуем информацию, закодированную в base64, как будто проявляем фоторолик.
- Раскрываем содержимое JSON, как загадку в детективной истории.
Таким образом, мы гарантированно превращаем закрытое сообщение (📨) в открытое письмо (📜) — вот это и есть программирование!
Погружение в мир JWT
Осознание структуры JWT
JWT включает три части: заголовок, полезную нагрузку и подпись. Каждая из них закодирована методом base64url и отделяется точкой. Заголовок содержит информацию о типе и используемом алгоритме, а полезная нагрузка включает утверждения, в которых содержатся данные о пользователе, его правах и другая важная информация.
Безопасность — без шуток
Несмотря на то, что процесс декодирования кажется простым, он не предоставляет проверки подписи. Важно всегда использовать проверенные схемы аутентификации на серверной стороне, чтобы предотвратить некорректные изменения в токене.
Использование в практике
Декодированные JWT могут быть весьма полезны для фронтенд-приложений: для отображения информации о пользователе, проверки его прав или управления состоянием приложения. Однако не забывайте о необходимости проверки токена на серверной стороне.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик