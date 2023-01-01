logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Декодирование HTML-сущностей в строке: правильный подход
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Декодирование HTML-сущностей в строке: правильный подход

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется скорейшее декодирование HTML-сущностей в JavaScript, можно использовать элемент textarea:

JS
Скопировать код
function decodeHtml(html) {
    const textarea = document.createElement('textarea');
    textarea.innerHTML = html;
    return textarea.value;
}

console.log(decodeHtml('The &lt;div&gt; tag')); // Результат: The <div> tag
Пошаговый план для смены профессии

Изучаем декодирование HTML-сущностей

Помимо textarea, можно также воспользоваться сторонними библиотеками. Например, библиотекой he:

JS
Скопировать код
import he from 'he';

console.log(he.decode('The &lt;div&gt; tag')); // Результат: The <div> tag

Или использовать регулярные выражения для конвертации числовых HTML-сущностей:

JS
Скопировать код
function decodeNumericEntity(str) {
    return str.replace(/&#(\d+);/g, (match, dec) => String.fromCharCode(dec));
}

console.log(decodeNumericEntity('We&#39;re')); // Результат: We're

Никогда не забывайте тщательно проверять работу ваших регулярных выражений!

Углубляемся в детали: Декодирование особых случаев

Иногда приходится обращаться к работе с библиотеками вроде he или использовать функции, найденные в открытых источниках на GitHub. Это становится актуальным, когда нужно обработать:

  • Строки, содержащие множество разнообразных HTML-сущностей
  • Устаревшие или редко встречающиеся сущности
  • Смешение закодированного с обычным текстом
  • Различные специальные символы, включая астральные знаки

Выбираемый вами метод должен эффективно справляться со всеми этими задачами, учитывая совместимость с различными браузерами.

Безопасность превыше всего: Надежное декодирование

Безопасность обязана быть на первом месте. Ошибки при декодировании могут стать причиной XSS-уязвимостей. Проверьте, что ваш метод предотвращает любые угрозы безопасности.

Визуализация

Простой пример декодирования скрытого сообщения, содержащего HTML-сущности:

JS
Скопировать код
const hiddenMessage = "Life&#39;s like a box of &quot;chocolates&quot;";
const revealedMessage = decodeHtml(hiddenMessage);

Отчет:

Markdown
Скопировать код
До декодирования: "Life&#39;s like a box of &quot;chocolates&quot;"
После декодирования:  "Life's like a box of "chocolates""

Сообщение успешно декодировано!

Выбираем подходящий инструмент

При выборе инструмента важны простота использования, тщательность тестирования и надежность метода. Внимательно отслеживайте активность поддержки и вклад в разработку выбранного вами инструмента.

Для Node.js наиболее подходящей будет библиотека he, которая облегчит работу с кодированием и декодированием. Для пользователей jQuery могут подойти методы htmlDecode и htmlEncode.

Не пренебрегайте онлайн-демонстрациями и тестовыми примерами, чтобы лучше понять поведение выбранного решения.

Полезные материалы

  1. Glyphs на CSS-Tricks — Обширное руководство по HTML-сущностям.
  2. HTML Entity Decode на Stack Overflow — Управные советы разработчиков, которые уже решали аналогичные задачи.
  3. Список символьных имен и сущностей HTML и XML на Википедии — В случае, если вам придется расшифровать что-то сопоставимо сложное, как Розеттский камень.
  4. he в npm — Мощная совокупность инструментов для работы с HTML-сущностями в Node.js.
  5. Строки на JavaScript.info — Сжатые уроки с наглядными примерами кодирования и декодирования строк.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод рекомендуется для быстрого декодирования HTML-сущностей в JavaScript?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024

Загрузка...