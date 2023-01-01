Дебаунсинг функции в React: оптимальное применение debounce()#Разное
Быстрый ответ
function debounce(func, delay) {
let timeoutId;
return function executedFunction(...args) {
clearTimeout(timeoutId);
timeoutId = setTimeout(() => func.apply(this, args), delay);
};
}
const debouncedSearch = debounce(() => {
// Выполнение поисковых операций
}, 300);
document.getElementById('search-input').addEventListener('input', debouncedSearch);
Функция debounce отсрочит выполнение переданной ей функции
func до момента, когда пройдет заданное число миллисекунд
delay с момента её последнего вызова. Применяйте её для оптимизации обработки таких часто срабатывающих событий, как
input или
resize.
Применение debounce в React: совместимость с хуками и асинхронностью
Обогатите свои React-приложения, эффективно используя debounce.
Применение
useCallback для создания запоминающихся функций с debounce
Внедряйте запоминающиеся функции при помощи хука
useCallback:
const handleSearch = useCallback(
debounce((searchValue) => {
// Поисковый запрос
}, 300),
[] // Пустой массив зависимостей для однократной инициализации
);
Для сочетания debounce с побочными эффектами в функциональных компонентах используйте
useEffect, чтобы функции срабатывали в правильный момент жизненного цикла компонента.
Реакция на изменения: обновление компонентов с контролируемым вводом
Для компонентов с контролируемым состоянием важно быть способными обновлять состояние без задержек:
const [searchValue, setSearchValue] = useState('');
const debouncedSetSearchValue = debounce(setSearchValue, 300);
const handleValueChange = (event) => {
event.persist(); // Для сохранения события в React
debouncedSetSearchValue(event.target.value);
};
Применение debounce с потоками данных
При работе с потоками данных отлично подойдет Observable, например, из библиотеки RxJS:
const searchStream = new Rx.Subject();
const debouncedSearchStream = searchStream.pipe(
debounceTime(300)
);
debouncedSearchStream.subscribe((searchTerm) => {
// Вызов API с полученной информацией
});
const handleValueChange = (event) => {
searchStream.next(event.target.value);
};
Визуализация
Представьте, что вы находитесь на оживлённой железнодорожной станции, где в качестве метафоры для ввода данных используются поезда:
🚂💨 = Ввод данных
🚉 = Станция debounce
⏲️ = Таймер (задержка debounce)
Задача начальника станции — debounce:
До: 🚂💨🚂💨🚂💨 – Час пик, хаос
После: 🚉 + ⏲️ = 🚂💨.......🚂💨.......🚂💨 – Порядок и вступление в ритм
Суть: Начальник станции контролирует время ⏲️ и отправляет поезд только тогда, когда новый не прибывает в пределах этого времени.
Продвинутый Debounce: как стать мастером
Чтобы успешно работать с debounce, уделите внимание нескольких дополнительным аспектам.
SyntheticEvent.persist() при обработке событий в React
В React используйте
.persist() при работе с
SyntheticEvent для сохранения данных события во время асинхронной задержки, что важно при применении debounce.
Управление асинхронными операциями
Асинхронный подход гарантирует, что будет выполнено только последнее обещание:
import AwesomeDebouncePromise from 'awesome-debounce-promise';
const apiSearch = (query) => {
// Асинхронный запрос к API
};
const debouncedApiSearch = AwesomeDebouncePromise(apiSearch, 300);
Оформление побочных эффектов в функциональных компонентах
Для интеграции побочных эффектов от debounce-действий используйте
useEffect. Это позволит поддерживать реактивность компонентов.
Создание переиспользуемых хуков
Разработка пользовательских хуков, таких как
useDebouncedValue или
useDebouncedCallback, позволяет инкапсулировать логику debounce для последующего использования:
function useDebouncedValue(value, delay) {
const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value);
useEffect(() => {
const timer = setTimeout(() => {
setDebouncedValue(value);
}, delay);
return () => {
clearTimeout(timer); // Освобождаем таймер
};
}, [value, delay]);
return debouncedValue;
}
Полезные материалы
- Описание и примеры использования debounce — исчерпывающие разъяснения на MDN.
- Debouncing и Throttling — разница между debounce и throttle с примерами на сайте CSS-Tricks.
- Документация Lodash — официальное руководство по использованию debounce от Lodash.
- Простое руководство по созданию debounce функции от Дэвида Уолша.
- Дебаты о разнице между debounce и throttle — обсуждение на Stack Overflow.
- Универсальный код debounce для JavaScript на GitHub Gist.
- Цикл событий JavaScript: микрозадачи и макрозадачи — статья для понимания работы event loop в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы