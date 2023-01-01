Дебаунсинг функции в React: оптимальное применение debounce()

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Быстрый ответ

JS Скопировать код function debounce(func, delay) { let timeoutId; return function executedFunction(...args) { clearTimeout(timeoutId); timeoutId = setTimeout(() => func.apply(this, args), delay); }; } const debouncedSearch = debounce(() => { // Выполнение поисковых операций }, 300); document.getElementById('search-input').addEventListener('input', debouncedSearch);

Функция debounce отсрочит выполнение переданной ей функции func до момента, когда пройдет заданное число миллисекунд delay с момента её последнего вызова. Применяйте её для оптимизации обработки таких часто срабатывающих событий, как input или resize .

Применение debounce в React: совместимость с хуками и асинхронностью

Обогатите свои React-приложения, эффективно используя debounce.

Применение useCallback для создания запоминающихся функций с debounce

Внедряйте запоминающиеся функции при помощи хука useCallback :

JS Скопировать код const handleSearch = useCallback( debounce((searchValue) => { // Поисковый запрос }, 300), [] // Пустой массив зависимостей для однократной инициализации );

Для сочетания debounce с побочными эффектами в функциональных компонентах используйте useEffect , чтобы функции срабатывали в правильный момент жизненного цикла компонента.

Реакция на изменения: обновление компонентов с контролируемым вводом

Для компонентов с контролируемым состоянием важно быть способными обновлять состояние без задержек:

JS Скопировать код const [searchValue, setSearchValue] = useState(''); const debouncedSetSearchValue = debounce(setSearchValue, 300); const handleValueChange = (event) => { event.persist(); // Для сохранения события в React debouncedSetSearchValue(event.target.value); };

Применение debounce с потоками данных

При работе с потоками данных отлично подойдет Observable, например, из библиотеки RxJS:

JS Скопировать код const searchStream = new Rx.Subject(); const debouncedSearchStream = searchStream.pipe( debounceTime(300) ); debouncedSearchStream.subscribe((searchTerm) => { // Вызов API с полученной информацией }); const handleValueChange = (event) => { searchStream.next(event.target.value); };

Визуализация

Представьте, что вы находитесь на оживлённой железнодорожной станции, где в качестве метафоры для ввода данных используются поезда:

Markdown Скопировать код 🚂💨 = Ввод данных 🚉 = Станция debounce ⏲️ = Таймер (задержка debounce)

Задача начальника станции — debounce:

Markdown Скопировать код До: 🚂💨🚂💨🚂💨 – Час пик, хаос После: 🚉 + ⏲️ = 🚂💨.......🚂💨.......🚂💨 – Порядок и вступление в ритм

Суть: Начальник станции контролирует время ⏲️ и отправляет поезд только тогда, когда новый не прибывает в пределах этого времени.

Продвинутый Debounce: как стать мастером

Чтобы успешно работать с debounce, уделите внимание нескольких дополнительным аспектам.

SyntheticEvent.persist() при обработке событий в React

В React используйте .persist() при работе с SyntheticEvent для сохранения данных события во время асинхронной задержки, что важно при применении debounce.

Управление асинхронными операциями

Асинхронный подход гарантирует, что будет выполнено только последнее обещание:

JS Скопировать код import AwesomeDebouncePromise from 'awesome-debounce-promise'; const apiSearch = (query) => { // Асинхронный запрос к API }; const debouncedApiSearch = AwesomeDebouncePromise(apiSearch, 300);

Оформление побочных эффектов в функциональных компонентах

Для интеграции побочных эффектов от debounce-действий используйте useEffect . Это позволит поддерживать реактивность компонентов.

Создание переиспользуемых хуков

Разработка пользовательских хуков, таких как useDebouncedValue или useDebouncedCallback , позволяет инкапсулировать логику debounce для последующего использования:

JS Скопировать код function useDebouncedValue(value, delay) { const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value); useEffect(() => { const timer = setTimeout(() => { setDebouncedValue(value); }, delay); return () => { clearTimeout(timer); // Освобождаем таймер }; }, [value, delay]); return debouncedValue; }

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