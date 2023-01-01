Деактивация прокрутки в JavaScript с jQuery: scrollTo

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Быстрый ответ

Чтобы остановить прокрутку страницы, задайте свойство overflow: hidden элементу <body> :

JS Скопировать код document.body.style.overflow = 'hidden'; // "Сейчас прокрутка прервется!" document.body.style.overflow = ''; // "Продолжаем прокрутку!"

Таким способом вы сможете отключить и восстановить прокрутку, не трогая при этом другие элементы навигации, например, комбинации клавиш или переходы по якорям.

Подробные инструкции

Управление прокруткой на мобильных устройствах

Для блокировки прокрутки на устройствах с сенсорным отображением, следует обрабатывать события touchmove :

JS Скопировать код const preventDefault = (e) => e.preventDefault(); const disableScroll = () => document.addEventListener('touchmove', preventDefault, { passive: false }); // "Никакой прокрутки!" const enableScroll = () => document.removeEventListener('touchmove', preventDefault, { passive: false }); // "Продолжаем прокрутку!" disableScroll(); // Прокрутка отключена enableScroll(); // Прокрутка включена

Важно: установите { passive: false } , чтобы гарантировать отмену действия по умолчанию при касании.

Запоминание позиции прокрутки

Важно сохранить положение прокрутки при её переключении. Вот как это делается:

JS Скопировать код let scrollPosition = 0; const disableScroll = () => { scrollPosition = window.pageYOffset; // Запоминаем текущую позицию! document.body.style.overflow = 'hidden'; document.body.style.position = 'fixed'; // Фиксируем положение! document.body.style.top = `-${scrollPosition}px`; // Держим в уме позицию }; const enableScroll = () => { document.body.style.overflow = ''; document.body.style.position = ''; document.body.style.top = ''; window.scrollTo(0, scrollPosition); // Возвращаемся на сохраненную позицию! };

Имитация полосы прокрутки

Чтобы интерфейс не смещался при исчезновении прокруточной полосы, создайте её подделку:

JS Скопировать код const scrollbarWidth = window.innerWidth – document.documentElement.clientWidth; document.body.style.overflow = 'hidden'; document.body.style.paddingRight = `${scrollbarWidth}px`; // Создаем видимость полосы прокрутки

Продвинутые приёмы

Динамическое управление переполнением содержимого

Для динамического управления переполнением, например, во время анимаций или переходов, настройте следующий подход:

JS Скопировать код function afterAnimation() { document.body.style.overflow = 'auto'; // "Анимация закончена, можем продолжить!" } // Запускаем анимацию и восстанавливаем прокрутку в конце myAnimation().then(afterAnimation);

Совместимость с устаревшими браузерами

В старых браузерах, таких как IE6, могут потребоваться особые методы управления прокруткой:

JS Скопировать код // Для IE6 window.onload = function() { document.body.scroll = "no"; // "В IE6 прокрутку мы отменяем!" };

Обязательно тестируйте решения в разных браузерах и на разных устройствах, чтобы убедиться в их правильной работе.

Визуализация

Пошаговое иллюстрированное руководство по временному блокированию прокрутки:

Markdown Скопировать код Исходное состояние страницы: 📄🔄👈 (Прокрутка включена) Действие: 🚫✋ (Стоп! Прекращаем прокрутку!) Результат: 📄✋ (Прокрутка отключена)

Жаргонное сравнение: это как если бы у полосы прокрутки была кнопка паузы:

JS Скопировать код // Чтобы приостановить прокрутку: document.body.style.overflow = 'hidden'; // 📄⏸️ // Чтобы продолжить прокрутку: document.body.style.overflow = ''; // 📄⏯️

Дополнительные соображения

Избежание "цепной" прокрутки

При использовании вложенных элементов с прокруткой полезно применить CSS-свойство overscroll-behavior для предотвращения цепной прокрутки:

CSS Скопировать код .scrollable-element { overscroll-behavior: contain; // "Твое распространение останавливается здесь", – сообщает элемент прокрутке }

Вопросы производительности

Учтите, что блокирование прокрутки может негативно повлиять на взаимодействие пользователя с сайтом и производительность в целом. Используйте этот метод с должным рассмотрением, вспоминая о доступности и удобстве пользования.

Полезные материалы