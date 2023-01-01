CSS Grid и grid lines: мастер-класс по созданию адаптивных сеток

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнера

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки

Люди, интересующиеся адаптивным дизайном и современными технологиями вёрстки

Адаптивные сетки — не просто модный тренд, а необходимость для каждого, кто создаёт интерфейсы, работающие на устройствах от часов до телевизоров. CSS Grid произвёл революцию в веб-разработке, позволяя создавать сложные двумерные макеты без хаков и излишних обёрток. Пока многие верстальщики до сих пор полагаются на флоаты и флексбокс, те, кто освоил Grid Lines, получают конкурентное преимущество — их вёрстка работает предсказуемо на всех устройствах, требует меньше кода и легче масштабируется. Готовы перестать бороться с отступами и превратить вёрстку в увлекательный процесс? Этот мастер-класс для вас. 🚀

CSS Grid: основы создания адаптивных сеток для веб-страниц

CSS Grid — это система компоновки, специально разработанная для создания двумерных сеток. В отличие от флексбокса, который работает преимущественно в одном измерении (строки или столбцы), Grid позволяет контролировать как горизонтальную, так и вертикальную оси одновременно.

Для создания сетки достаточно объявить контейнер с display: grid и определить структуру с помощью свойств grid-template-columns и grid-template-rows :

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 250px 1fr 2fr; grid-template-rows: auto 300px auto; gap: 20px; }

Этот простой код создаёт сетку из трёх столбцов и трёх строк с отступами в 20px между ячейками. Первый столбец имеет фиксированную ширину 250px, второй занимает одну долю свободного пространства, а третий — две доли.

Дмитрий Петров, технический директор Когда наша команда переходила с флексбокса на Grid для вёрстки дашборда аналитической системы, мы столкнулись с классической проблемой: десятки элементов управления, каждый со своими размерами, и всё должно адаптироваться под экраны от 320px до 4K. Мы потратили неделю, пытаясь выстроить интерфейс на флексах. Получалось громоздко: обёртки внутри обёрток, вложенные флексы, медиа-запросы с дублирующим кодом. После перехода на Grid код сократился на 40%, а количество элементов в DOM — на треть. Самое главное — мы избавились от проблемы «прыгающих» элементов при изменении размера окна.

Для понимания основной терминологии Grid, рассмотрим ключевые компоненты:

Grid Container — элемент, к которому применяется display: grid

— элемент, к которому применяется Grid Item — прямой потомок grid-контейнера

— прямой потомок grid-контейнера Grid Line — линии, образующие структуру сетки

— линии, образующие структуру сетки Grid Track — пространство между двумя соседними линиями

— пространство между двумя соседними линиями Grid Cell — пересечение строки и столбца

— пересечение строки и столбца Grid Area — прямоугольная область из нескольких ячеек

Главное преимущество Grid перед другими методами вёрстки — контроль над обоими измерениями одновременно. Вот сравнение методов вёрстки:

Метод Измерения Поддержка браузерами Сложность использования Адаптивность Таблицы 2D Отличная Низкая Плохая Float 1D Отличная Средняя Средняя Flexbox 1D Хорошая Средняя Хорошая Grid 2D Хорошая Средняя Отличная

Grid lines: техники позиционирования элементов в сетке

Линии сетки (grid lines) — это невидимые линии, образующие структуру CSS Grid. Они нумеруются начиная с 1 для первой линии, и можно также использовать отрицательную нумерацию с конца (-1 для последней линии). Именно через эти линии осуществляется точное позиционирование элементов в сетке. 📏

Позиционирование элемента происходит путем указания, какие линии сетки должны ограничивать элемент:

.item { grid-column-start: 1; grid-column-end: 3; grid-row-start: 2; grid-row-end: 4; }

Или с использованием сокращенной записи:

.item { grid-column: 1 / 3; grid-row: 2 / 4; }

Ещё короче через grid-area , где указывается: строка-начало / колонка-начало / строка-конец / колонка-конец:

.item { grid-area: 2 / 1 / 4 / 3; }

Можно использовать ключевое слово span , чтобы указать, сколько ячеек должен занимать элемент:

.item { grid-column: 1 / span 2; /* Начать с 1-й линии и растянуть на 2 колонки */ grid-row: 2 / span 2; /* Начать со 2-й строки и растянуть на 2 строки */ }

Практическое применение grid lines особенно эффективно при создании сложных интерфейсов с перекрывающимися элементами:

Выделение важного содержимого, растягивая его на несколько ячеек

Создание боковой панели, занимающей всю высоту страницы

Размещение элементов управления в определенных местах интерфейса

Создание сетки с разным количеством элементов в строке

Одна из мощных возможностей — именование линий сетки для более понятного кода:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: [sidebar-start] 250px [sidebar-end content-start] 1fr [content-end]; grid-template-rows: [header-start] auto [header-end main-start] 1fr [main-end footer-start] auto [footer-end]; } .header { grid-column: sidebar-start / content-end; grid-row: header-start / header-end; }

Эта техника делает код более читабельным и удобным для поддержки, особенно в больших проектах. 🧩

Настройка отзывчивых сеток с использованием fr и auto

Для создания по-настоящему адаптивных сеток ключевую роль играют единицы измерения fr (fraction) и ключевое слово auto . Они позволяют создавать гибкие макеты, которые автоматически подстраиваются под доступное пространство. 🔄

Единица fr распределяет доступное пространство пропорционально. Например, сетка 1fr 2fr 1fr разделит пространство в соотношении 1:2:1:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; gap: 20px; }

Ключевое слово auto позволяет элементу занять столько места, сколько ему нужно, основываясь на его содержимом:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 250px auto 1fr; }

Сочетая fr , auto и фиксированные размеры, можно создавать сложные и гибкие макеты:

Шаблон сетки Описание Применение 1fr 1fr 1fr Равные колонки Галереи, карточки товаров 300px 1fr Фиксированная боковая панель Админ-панели, почтовые клиенты auto 1fr auto Контент посередине, боковые части по контенту Сложные формы, текстовые редакторы minmax(200px, 1fr) 2fr Гибкая колонка с минимальной шириной Адаптивные приложения, блоги

Функция minmax(min, max) задаёт диапазон размеров, что критически важно для адаптивных макетов:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: minmax(200px, 1fr) minmax(300px, 2fr); }

Для полноценной адаптивности используйте repeat() в сочетании с auto-fit или auto-fill :

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; }

Эта конструкция создаст столько колонок шириной минимум 250px, сколько поместится в контейнер, распределяя оставшееся пространство поровну.

Разница между auto-fill и auto-fit :

auto-fill — создаёт максимально возможное количество треков, даже если некоторые остаются пустыми

— создаёт максимально возможное количество треков, даже если некоторые остаются пустыми auto-fit — также создаёт максимальное количество треков, но "схлопывает" пустые до нулевой ширины, распределяя их место между непустыми

Алексей Соколов, фронтенд-архитектор Несколько лет назад мы разрабатывали интернет-магазин для клиента, который требовал идеального отображения на всех устройствах. Первоначально мы использовали комбинацию флексбокса и медиа-запросов для управления сеткой товаров. На каждом брейкпоинте нам приходилось переопределять количество элементов в строке, их размеры и отступы. Код разрастался, а поддерживать его становилось всё сложнее. После перехода на Grid с repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)) мы удалили 70% медиа-запросов, связанных с сеткой. Карточки товаров идеально заполняли пространство на любом устройстве от мобильных до 4K-мониторов. Клиент был поражён, как один и тот же код безупречно работает на всех устройствах.

Продвинутые приёмы работы с grid-template-areas

Свойство grid-template-areas предоставляет визуальный способ определения структуры сетки, делая код более наглядным и удобным для поддержки. Это особенно полезно для сложных макетов страниц. 🎨

Принцип работы прост: вы создаёте текстовое представление вашего макета, где каждое имя представляет определённую область сетки:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 250px 1fr 1fr; grid-template-rows: auto 1fr auto; grid-template-areas: "header header header" "sidebar content content" "footer footer footer"; } .header { grid-area: header; } .sidebar { grid-area: sidebar; } .content { grid-area: content; } .footer { grid-area: footer; }

Каждая строка в grid-template-areas представляет строку в вашей сетке, а каждое слово — ячейку. Повторение имени области означает, что она растягивается на несколько ячеек.

Символ точки ( . ) указывает на пустую ячейку:

grid-template-areas: "header header header" "sidebar content ." "footer footer footer";

Области должны образовывать прямоугольники — вы не можете создавать L-образные или другие нестандартные формы.

Одно из главных преимуществ grid-template-areas — возможность легко переопределить макет для разных размеров экрана:

CSS Скопировать код /* Настольный компьютер */ .grid-container { grid-template-areas: "header header header" "sidebar content content" "footer footer footer"; } /* Планшет */ @media (max-width: 768px) { .grid-container { grid-template-areas: "header header" "sidebar content" "footer footer"; grid-template-columns: 200px 1fr; } } /* Мобильный */ @media (max-width: 480px) { .grid-container { grid-template-areas: "header" "sidebar" "content" "footer"; grid-template-columns: 1fr; } }

Примеры типичных макетов, реализуемых через grid-template-areas:

Holy Grail Layout — классический макет с шапкой, подвалом, контентом и боковыми панелями

— классический макет с шапкой, подвалом, контентом и боковыми панелями Dashboard — административные панели с виджетами разных размеров

— административные панели с виджетами разных размеров Card Layouts — сетки с карточками разного размера и важности

— сетки с карточками разного размера и важности Magazine Layouts — макеты в стиле журнальных страниц с выделением важных материалов

Преимущества использования grid-template-areas:

Визуальное представление макета прямо в CSS

Легкая перестановка элементов без изменения HTML

Упрощение адаптивного дизайна через медиа-запросы

Понятный код, который могут легко прочитать даже не технические специалисты

Практикум: создаём многоколоночный адаптивный макет

Давайте применим полученные знания и создадим полноценный адаптивный макет, который будет хорошо работать на всех устройствах. Реализуем типичный макет блога с шапкой, подвалом, основным контентом и боковыми панелями. 👨‍💻

Начнём с HTML-структуры:

<div class="grid-container"> <header class="header">Шапка сайта</header> <nav class="main-nav">Главная навигация</nav> <main class="content">Основной контент</main> <aside class="sidebar">Боковая панель</aside> <aside class="ads">Рекламный блок</aside> <footer class="footer">Подвал сайта</footer> </div>

Теперь определим базовую CSS-сетку с использованием grid-template-areas:

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 200px 1fr 250px; grid-template-rows: auto auto 1fr auto; grid-template-areas: "header header header" "nav nav nav" "sidebar content ads" "footer footer footer"; min-height: 100vh; gap: 20px; padding: 20px; } .header { grid-area: header; } .main-nav { grid-area: nav; } .content { grid-area: content; } .sidebar { grid-area: sidebar; } .ads { grid-area: ads; } .footer { grid-area: footer; }

Добавим адаптивность через медиа-запросы для планшетов и мобильных устройств:

CSS Скопировать код /* Планшет */ @media (max-width: 768px) { .grid-container { grid-template-columns: 200px 1fr; grid-template-areas: "header header" "nav nav" "sidebar content" "ads ads" "footer footer"; } } /* Мобильный */ @media (max-width: 480px) { .grid-container { grid-template-columns: 1fr; grid-template-areas: "header" "nav" "content" "sidebar" "ads" "footer"; } }

Улучшим наш макет, добавив вложенную сетку для блоков контента:

.content { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; } .content-item { background-color: #f5f5f5; padding: 20px; border-radius: 5px; } /* Выделение важных статей на весь ряд */ .content-item.featured { grid-column: 1 / -1; }

Для более продвинутой настройки, добавим динамическое изменение расположения элементов в зависимости от ширины экрана:

CSS Скопировать код /* Создание вариативной сетки с использованием auto-fit */ .content { grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 300px), 1fr)); } /* Разное количество колонок в галерее в зависимости от ширины */ .gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); } @media (min-width: 768px) { .gallery { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); } } @media (min-width: 1200px) { .gallery { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); } }

Ключевые моменты для создания успешного адаптивного макета:

Используйте minmax() для установления минимальных размеров колонок

для установления минимальных размеров колонок Применяйте auto-fit или auto-fill для автоматического определения количества колонок

или для автоматического определения количества колонок Реорганизуйте макет на разных брейкпоинтах с помощью grid-template-areas

Избегайте фиксированных размеров, которые могут привести к переполнению на маленьких экранах

Тестируйте на реальных устройствах или с помощью инструментов разработчика в браузере