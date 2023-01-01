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IDL в программировании: полное руководство с примерами кода
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IDL в программировании: полное руководство с примерами кода

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Для кого эта статья:

  • Разработчики программного обеспечения, заинтересованные в интеграции разнородных систем
  • Архитекторы и инженеры, работающие с распределенными системами и микросервисами
  • Студенты и начинающие специалисты в области программирования и системного проектирования

Interface Definition Language (IDL)

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Interface Definition Language (IDL) — ваш билет в мир бесшовных интеграций между разнородными системами. Представьте: приложения на C++, Java и Python безупречно взаимодействуют, понимая друг друга с полуслова. IDL — это мост, соединяющий острова разных технологий и языков программирования в единую экосистему. Независимо от вашего опыта — от студента до архитектора корпоративных решений — владение языками описания интерфейсов радикально расширит ваши возможности в создании масштабируемых и совместимых систем. Давайте погрузимся в детали этого мощного инструмента. 🚀

Основы Interface Definition Language: сущность и принципы

Interface Definition Language (IDL) — язык описания интерфейсов, который определяет контракты взаимодействия между программными компонентами в распределённой системе. По сути, IDL служит универсальным переводчиком, позволяющим разнородным системам и языкам программирования общаться на одном "языке".

IDL не является языком программирования в традиционном понимании. Это скорее мета-язык, описывающий, как должны взаимодействовать программные компоненты. Основная цель IDL — обеспечить платформо- и языково-независимый способ определения интерфейсов.

Алексей Морозов, Системный архитектор

В начале моей карьеры я работал над интеграцией системы управления складом, написанной на C++, с новой платформой электронной коммерции на Java. Без IDL этот процесс превратился в хаос — команды разработчиков тратили недели на согласование форматов данных, выявляя ошибки лишь на этапе тестирования.

Внедрение CORBA IDL кардинально изменило ситуацию. Мы описали все интерфейсы взаимодействия, автоматически сгенерировали стабы и скелеты для обеих платформ и завершили интеграцию на три недели раньше срока. Когда через месяц нам потребовалось добавить поддержку Python для аналитических инструментов, это заняло всего два дня — контракты уже были готовы. IDL превратился из непонятной аббревиатуры в нашего главного союзника при любых интеграциях.

Ключевые принципы IDL включают:

  • Абстракция — IDL скрывает детали реализации, фокусируясь лишь на интерфейсе взаимодействия
  • Независимость от языка — описания интерфейсов транслируются в код на различных языках программирования
  • Строгая типизация — четкое определение типов данных для безопасной передачи информации между системами
  • Версионность — возможность эволюционировать интерфейсы с сохранением обратной совместимости
  • Повторное использование — модульность и наследование интерфейсов

Существенное преимущество IDL — генерация кода. После создания описания интерфейса специальные компиляторы генерируют код для конкретных языков программирования. Этот код обычно включает:

Компонент Назначение Где используется
Stub (заглушка) Клиентский код, преобразующий локальные вызовы в удаленные На стороне клиента
Skeleton (скелет) Серверный код, принимающий удаленные вызовы На стороне сервера
Helper-классы Вспомогательные функции для сериализации/десериализации На обеих сторонах
Holder-классы Классы-обертки для out/inout параметров На стороне клиента

IDL — фундаментальный элемент технологий распределенных вычислений, таких как CORBA, DCOM, gRPC и других. Использование IDL обеспечивает четкое разделение ответственности между разработчиками интерфейсов и их реализаций. 🔄

Пошаговый план для смены профессии

Ключевые реализации IDL и особенности их синтаксиса

В экосистеме разработки программного обеспечения существует несколько значимых реализаций IDL, каждая со своими синтаксическими особенностями и областями применения. Рассмотрим основные из них и их характерные черты.

CORBA IDL

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) IDL — одна из старейших и наиболее зрелых реализаций языка описания интерфейсов. Синтаксис CORBA IDL напоминает C++ и Java, что облегчает его освоение разработчиками этих языков.

Пример CORBA IDL:

idl
Скопировать код
module BankingSystem {
interface Account {
readonly attribute string accountNumber;
readonly attribute float balance;

void deposit(in float amount);
boolean withdraw(in float amount);
oneway void notifyCustomer(in string message);
};
};

Ключевые элементы синтаксиса CORBA IDL:

  • Модули (module) — аналоги пространств имен или пакетов
  • Интерфейсы (interface) — основные блоки определения контрактов
  • Атрибуты (attribute) — свойства объектов с автоматическими геттерами/сеттерами
  • Методы — с направлением параметров (in, out, inout)
  • Поддержка однонаправленных вызовов (oneway)

Microsoft IDL (MIDL)

Microsoft IDL развивался в экосистеме Windows для поддержки COM (Component Object Model) и DCOM (Distributed COM). MIDL также использовался для RPC (Remote Procedure Call) в среде Windows.

Пример MIDL:

idl
Скопировать код
[
uuid(6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA),
version(1.0)
]
interface FileManagement {
HRESULT CopyFile([in] string source, [in] string destination);
HRESULT DeleteFile([in] string filename);
[async] HRESULT BackupDirectory([in] string directory);
};

Особенности MIDL:

  • Использование UUID для уникальной идентификации интерфейсов
  • Атрибуты в квадратных скобках, влияющие на генерацию кода
  • Поддержка асинхронных вызовов через атрибут [async]
  • Интеграция с системными типами Windows (HRESULT, DWORD и т.д.)

Protocol Buffers (protobuf)

Разработанный Google, protobuf представляет собой более современный подход к IDL, с акцентом на компактность передаваемых данных и производительность.

Пример Protocol Buffers:

protobuf
Скопировать код
syntax = "proto3";

message Person {
string name = 1;
int32 id = 2;
string email = 3;

enum PhoneType {
MOBILE = 0;
HOME = 1;
WORK = 2;
}

message PhoneNumber {
string number = 1;
PhoneType type = 2;
}

repeated PhoneNumber phones = 4;
}

service AddressBook {
rpc GetPerson (PersonRequest) returns (Person);
rpc ListPeople (EmptyMessage) returns (stream Person);
}

Особенности Protocol Buffers:

  • Компактный и читабельный синтаксис
  • Числовые тэги полей (= 1, = 2) для обеспечения обратной совместимости
  • Встроенная поддержка вложенных типов и перечислений
  • С версии proto3 — явная поддержка сервисов и RPC
  • Эффективное бинарное представление данных

Apache Thrift

Разработанный в Facebook (ныне принадлежит Apache Software Foundation), Thrift предлагает кросс-платформенный фреймворк для создания сервисов.

Пример Thrift:

thrift
Скопировать код
namespace java com.example.thrift
namespace py example.thrift

struct UserProfile {
1: required string userId,
2: optional string name,
3: optional string email,
4: list<string> interests
}

exception ServiceException {
1: required string message,
2: optional i32 errorCode
}

service UserService {
UserProfile getUserById(1: string userId) throws (1: ServiceException error),
bool updateUser(1: UserProfile profile),
oneway void logActivity(1: string userId, 2: string activity)
}
IDL Сильные стороны Типичные сценарии использования
CORBA IDL Зрелость, богатая типизация, поддержка наследования Корпоративные системы, телеком, системы реального времени
Microsoft IDL Интеграция с Windows, поддержка COM/DCOM Windows-приложения, интеграции с Microsoft-технологиями
Protocol Buffers Эффективность, простота использования, производительность Микросервисы, мобильные приложения, IoT-устройства
Apache Thrift Поддержка множества языков, RPC из коробки Высоконагруженные распределенные системы, веб-сервисы

Каждая из реализаций IDL имеет свои преимущества и ограничения. Выбор конкретной технологии зависит от требований проекта, экосистемы и предпочтений команды разработки. 📊

Создание интерфейсов с IDL: пошаговая инструкция

Независимо от конкретной реализации IDL, процесс создания интерфейсов следует определенным шагам, которые позволяют структурировать работу и избежать типичных ошибок. Рассмотрим этот процесс на примере gRPC с использованием Protocol Buffers, одного из наиболее популярных современных подходов.

Мария Ковалева, Tech Lead

Помню свой первый проект с использованием gRPC. Мы переводили монолит на микросервисную архитектуру, и нужно было обеспечить надежное взаимодействие между новыми сервисами. Я была уверена, что справлюсь с этим быстро — ведь это "просто IDL-файл", как сказал мой руководитель.

Первая версия интерфейса была готова за день, но когда мы начали внедрение, оказалось, что я допустила критическую ошибку: не продумала версионирование. Пришлось срочно переписывать интерфейс, добавляя поля с суффиксами "_v2", что выглядело ужасно и создавало путаницу.

После этого я разработала четкий процесс: сначала анализ требований и сценариев использования, затем моделирование данных, прототипирование интерфейса и только потом — написание .proto файла с обязательным планом версионирования. Теперь каждый новый IDL проходит код-ревью с фокусом на долгосрочность и эволюцию API. Мои интерфейсы стали чище, а изменения — безболезненнее.

Шаг 1: Анализ требований и определение границ

Прежде чем писать код IDL, необходимо четко понимать:

  • Какие данные будут передаваться между системами
  • Какие операции должны поддерживаться
  • Кто является потребителем и провайдером интерфейса
  • Требования к производительности и масштабируемости

Результатом этого шага должен стать документ с четкими функциональными требованиями к интерфейсу.

Шаг 2: Проектирование структуры данных

На этом этапе определяются структуры данных, которые будут использоваться в интерфейсе:

protobuf
Скопировать код
// Файл: user_service.proto
syntax = "proto3";

package userservice;

// Базовая информация о пользователе
message UserBasicInfo {
string user_id = 1;
string username = 2;
string email = 3;
}

// Расширенная информация о пользователе
message UserDetails {
UserBasicInfo basic_info = 1;
string full_name = 2;
string phone_number = 3;
repeated string interests = 4;
map<string, string> preferences = 5;
}

При проектировании структур данных следуйте этим принципам:

  • Используйте вложенные сообщения для логической группировки данных
  • Применяйте нумерацию полей с запасом для будущих расширений
  • Используйте соответствующие типы данных (например, int32 vs int64)
  • Помечайте обязательные и необязательные поля

Шаг 3: Определение методов сервиса

После определения структур данных, опишите методы, которые будет предоставлять ваш сервис:

protobuf
Скопировать код
// Продолжение файла user_service.proto
service UserService {
// Получение базовой информации о пользователе по ID
rpc GetUserBasicInfo(UserIdRequest) returns (UserBasicInfo);

// Получение детальной информации о пользователе
rpc GetUserDetails(UserIdRequest) returns (UserDetails);

// Создание нового пользователя
rpc CreateUser(CreateUserRequest) returns (UserBasicInfo);

// Обновление информации о пользователе
rpc UpdateUserDetails(UpdateUserRequest) returns (OperationResult);

// Потоковое получение списка активных пользователей
rpc StreamActiveUsers(ActiveUsersRequest) returns (stream UserBasicInfo);
}

message UserIdRequest {
string user_id = 1;
}

message CreateUserRequest {
string username = 1;
string email = 2;
string password = 3; // В реальном приложении требуется шифрование
}

message UpdateUserRequest {
string user_id = 1;
UserDetails user_details = 2;
}

message OperationResult {
bool success = 1;
string message = 2;
}

message ActiveUsersRequest {
int32 limit = 1;
}

Шаг 4: Компиляция IDL в код

Когда описание интерфейса готово, используйте соответствующий компилятор для генерации кода на целевых языках программирования. Для Protocol Buffers это делается с помощью protoc:

Bash
Скопировать код
# Генерация кода для Python
protoc --python_out=./python_client user_service.proto

# Генерация кода для Java
protoc --java_out=./java_server user_service.proto

# Генерация кода для gRPC (Python)
python -m grpc_tools.protoc -I. --python_out=./python_client --grpc_python_out=./python_client user_service.proto

Шаг 5: Интеграция сгенерированного кода

Интегрируйте сгенерированный код в вашу серверную и клиентскую части. Например, для реализации сервера на Python:

Python
Скопировать код
import grpc
from concurrent import futures
import user_service_pb2
import user_service_pb2_grpc

class UserServiceServicer(user_service_pb2_grpc.UserServiceServicer):
def GetUserBasicInfo(self, request, context):
user_id = request.user_id
# Логика получения информации о пользователе
return user_service_pb2.UserBasicInfo(
user_id=user_id,
username="example_user",
email="user@example.com"
)

# Реализация остальных методов...

def serve():
server = grpc.server(futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=10))
user_service_pb2_grpc.add_UserServiceServicer_to_server(
UserServiceServicer(), server
)
server.add_insecure_port('[::]:50051')
server.start()
server.wait_for_termination()

if __name__ == '__main__':
serve()

Шаг 6: Тестирование интерфейса

После интеграции обязательно протестируйте созданный интерфейс:

  • Функциональное тестирование каждого метода
  • Проверка обработки граничных случаев и ошибок
  • Тестирование производительности и нагрузки
  • Тестирование совместимости между разными версиями клиента и сервера

Шаг 7: Документирование и версионирование

Документируйте интерфейс и обеспечьте его правильное версионирование. В Protocol Buffers это часто делается через комментарии в .proto файлах и использование полей с пометкой "reserved":

protobuf
Скопировать код
// Версия интерфейса: 1.0
// Дата последнего обновления: 2023-06-15
// Автор: Мария Ковалева

message UserDetails {
UserBasicInfo basic_info = 1;
string full_name = 2;

// Поля 3-5 зарезервированы для обратной совместимости
reserved 3, 4, 5;
reserved "old_field", "deprecated_field";

string phone_number = 6;
repeated string interests = 7;
}

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете создавать четкие, эволюционирующие и хорошо документированные интерфейсы с использованием IDL. Это обеспечит надежное взаимодействие между компонентами вашей распределенной системы. 🛠️

Практическое применение IDL в распределенных системах

IDL играет критическую роль в построении эффективных распределенных систем, обеспечивая надежное взаимодействие между разнородными компонентами. Рассмотрим ключевые сценарии применения и реальные примеры использования IDL в современной разработке.

Микросервисная архитектура

В микросервисной архитектуре IDL становится фундаментом для обеспечения согласованной коммуникации между сервисами. Использование gRPC с Protocol Buffers или Thrift предоставляет следующие преимущества:

  • Строго типизированные контракты между сервисами
  • Эффективное бинарное представление данных, снижающее нагрузку на сеть
  • Автоматическая генерация клиентских и серверных стабов
  • Возможность развития сервисов независимо, сохраняя обратную совместимость

Пример использования gRPC для взаимодействия между сервисами заказов и инвентаря:

protobuf
Скопировать код
// inventory_service.proto
syntax = "proto3";

service InventoryService {
rpc CheckAvailability(ItemRequest) returns (AvailabilityResponse);
rpc ReserveItems(ReservationRequest) returns (ReservationResponse);
rpc ReleaseReservation(ReservationId) returns (OperationResult);
}

message ItemRequest {
string item_id = 1;
int32 quantity = 2;
}

message AvailabilityResponse {
bool is_available = 1;
int32 available_quantity = 2;
string message = 3;
}

// Другие сообщения...

API Gateway и Backend-for-Frontend (BFF)

IDL может использоваться для определения контрактов между фронтендом и бэкендом через слой API Gateway или BFF (Backend-for-Frontend). Часто для этого применяются технологии, основанные на GraphQL или OpenAPI (Swagger):

graphql
Скопировать код
# GraphQL Schema Definition Language (SDL)
type User {
id: ID!
username: String!
email: String!
posts(limit: Int): [Post]
profile: Profile
}

type Post {
id: ID!
title: String!
content: String!
author: User!
comments: [Comment]
}

type Query {
user(id: ID!): User
users(limit: Int): [User]
post(id: ID!): Post
}

type Mutation {
createUser(username: String!, email: String!, password: String!): User
updateProfile(userId: ID!, bio: String, avatar: String): Profile
}

Интеграция с устаревшими системами

IDL помогает создавать адаптеры и прокси для взаимодействия с устаревшими системами, обеспечивая их постепенную модернизацию:

  • Создание современного API поверх устаревших систем
  • Обеспечение совместимости между старыми и новыми компонентами
  • Поддержка различных протоколов (SOAP, XML-RPC) через единый интерфейс

Пример использования Apache Thrift для создания адаптера к устаревшей системе:

thrift
Скопировать код
// legacy_adapter.thrift
namespace java com.company.legacy.adapter
namespace py company.legacy.adapter

struct LegacyRequest {
1: string request_id,
2: string operation,
3: map<string, string> parameters
}

struct LegacyResponse {
1: bool success,
2: string response_code,
3: string message,
4: binary payload
}

service LegacySystemAdapter {
LegacyResponse executeCommand(1: LegacyRequest request),
LegacyResponse queryStatus(1: string entity_id)
}

Межплатформенное взаимодействие

IDL незаменим при создании систем, работающих на разных платформах — от мобильных устройств до серверов и IoT:

Сценарий Рекомендуемый IDL Особенности
Мобильные приложения ↔ Сервер Protocol Buffers, FlatBuffers Компактность, эффективность на мобильных устройствах
IoT устройства ↔ Cloud Protocol Buffers, Cap'n Proto Минимальные требования к памяти, энергоэффективность
Веб-приложения ↔ Бэкенд GraphQL, OpenAPI Гибкость запросов, документирование, интроспекция
Высоконагруженные системы FlatBuffers, Cap'n Proto Доступ к данным без парсинга, нулевое копирование

Реальные примеры использования IDL в индустрии

  1. Kubernetes — использует Protocol Buffers для определения API своих компонентов, обеспечивая совместимость и эволюцию интерфейсов
  2. Envoy Proxy — применяет Protocol Buffers для конфигурации и динамического управления через xDS API
  3. Apache Kafka — использует собственный IDL для определения схемы сообщений, обеспечивая эволюцию схемы и обратную совместимость
  4. Discord — построил свою систему обмена сообщениями на основе Protocol Buffers, достигая высокой производительности

Передовые практики применения IDL

Для максимально эффективного использования IDL в распределенных системах следуйте этим рекомендациям:

  • Contract-first development — начинайте с определения интерфейсов, а затем реализуйте их
  • Версионирование API — используйте семантическое версионирование и обеспечивайте обратную совместимость
  • Централизованное хранение IDL — храните определения интерфейсов в отдельном репозитории с контролем доступа
  • CI/CD для IDL — автоматизируйте генерацию кода и проверку совместимости при изменении интерфейсов
  • Документирование — включайте подробные комментарии и автоматически генерируйте документацию

Грамотное применение IDL в распределенных системах не только обеспечивает техническую совместимость, но и способствует организационной эффективности, позволяя командам работать параллельно над различными компонентами системы. 🌐

Эффективные стратегии работы с IDL для начинающих

Освоение IDL может показаться сложной задачей для начинающих разработчиков, но правильный подход и понимание ключевых стратегий значительно упрощают процесс обучения. Рассмотрим эффективные методы, которые помогут быстрее и глубже освоить языки описания интерфейсов.

Начните с простого примера "из коробки"

Вместо того чтобы пытаться сразу создать сложный интерфейс, начните с готового примера, который вы можете изучить и модифицировать:

protobuf
Скопировать код
// Базовый пример для начинающих
syntax = "proto3";

package tutorial;

message Person {
string name = 1;
int32 age = 2;
string email = 3;
}

message AddressBook {
repeated Person people = 1;
}

service ContactService {
rpc GetPerson (PersonRequest) returns (Person);
rpc AddPerson (Person) returns (OperationStatus);
}

message PersonRequest {
string name = 1;
}

message OperationStatus {
bool success = 1;
string message = 2;
}

Действия для освоения:

  1. Скомпилируйте этот пример с помощью protoc для своего языка программирования
  2. Изучите сгенерированный код, чтобы понять, как IDL транслируется в код
  3. Внесите небольшие изменения (добавьте поле, измените тип) и посмотрите, как это отразится на сгенерированном коде
  4. Создайте простой клиент и сервер, использующие этот интерфейс

Используйте визуальные инструменты и IDE-плагины

Современные инструменты существенно упрощают работу с IDL:

  • BloomRPC — GUI-клиент для тестирования gRPC-сервисов, аналогичный Postman для REST
  • Protocol Buffer Editor — плагины для популярных IDE (VSCode, IntelliJ IDEA), предоставляющие подсветку синтаксиса и автодополнение
  • Buf — инструмент для проверки, линтинга и управления совместимостью Protocol Buffers
  • Swagger Editor — для работы с OpenAPI (если вы используете этот формат IDL)

Изучайте IDL через декомпозицию реальных проектов

Анализ открытых проектов, использующих IDL, — отличный способ обучения:

  • Изучите репозитории крупных проектов на GitHub, использующих gRPC или другие IDL
  • Обратите внимание, как структурированы их .proto файлы
  • Проанализируйте, как они решают типичные проблемы (версионирование, обратная совместимость)
  • Примеры проектов для изучения: gRPC-Go, Envoy, etcd, Cockroach DB

Следуйте постепенному плану обучения

Эффективное изучение IDL требует последовательного подхода:

Этап Задача Ожидаемый результат
1. Основы Изучите базовый синтаксис и концепции выбранного IDL Понимание типов данных, сообщений, сервисов
2. Практика Создайте простой клиент-серверный пример Работающее приложение с использованием IDL
3. Расширение Добавьте сложные типы, вложенные структуры, коллекции Уверенное владение расширенным синтаксисом
4. Интеграция Интегрируйте IDL в существующий проект Навыки практического применения в реальных условиях
5. Оптимизация Изучите продвинутые функции (стриминг, метаданные) Владение профессиональными приемами использования IDL

Избегайте распространенных ошибок

Начинающие разработчики часто допускают типичные ошибки при работе с IDL:

  • Чрезмерная сложность — не пытайтесь создать универсальный интерфейс, который охватывает все возможные сценарии
  • Игнорирование версионирования — с самого начала продумывайте стратегию эволюции интерфейсов
  • Преждевременная оптимизация — сначала создайте рабочий интерфейс, затем оптимизируйте его
  • Пренебрежение документацией — хорошие комментарии в IDL критически важны для долгосрочной поддержки

Упражнения для закрепления навыков

Практические упражнения помогут закрепить полученные знания:

  1. IDL Translator — создайте сервис, который переводит текст с одного языка на другой с использованием gRPC
  2. Chat System — реализуйте простую чат-систему с использованием двунаправленного стриминга gRPC
  3. Data Validator — разработайте сервис, проверяющий корректность данных по сложной схеме, определенной в IDL
  4. Версионирование API — создайте две версии интерфейса и обеспечьте их совместимость

Ресурсы для дальнейшего обучения

Для углубления знаний в области IDL рекомендуются следующие ресурсы:

  • Официальная документация — Protocol Buffers, gRPC, Apache Thrift
  • Книги — "gRPC: Up and Running", "Microservices Patterns"
  • Курсы — "gRPC [Golang] Master Class", "Building Microservices with Spring Boot and Spring Cloud"
  • Сообщества — Stack Overflow, Reddit r/grpc, r/microservices

Для начинающих особенно важно найти баланс между теоретическим изучением IDL и практическим применением полученных знаний. Регулярно создавайте небольшие проекты, экспериментируйте с различными аспектами IDL и не бойтесь обращаться к сообществу за помощью. 🧠

IDL — не просто технический инструмент, а стратегический актив в построении современных распределенных систем. Освоив языки описания интерфейсов, вы получаете мощный механизм для обеспечения надежного взаимодействия между различными компонентами программной экосистемы. IDL трансформирует разрозненные системы в слаженный оркестр, где каждый компонент точно знает, как взаимодействовать с другими, независимо от языка программирования или платформы. Инвестируйте время в глубокое понимание этой технологии — и ваши системы станут более надежными, расширяемыми и готовыми к будущим изменениям требований бизнеса и технологических ландшафтов.

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Что такое IDL в программировании?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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