Base64 кодирование и декодирование в Javascript: советы

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Кодирование текста в формат Base64 const encoded = btoa('Текст для кодирования'); // Декодирование из формата Base64 в текст const decoded = atob(encoded); // Применение функции encodeURIComponent для кодирования URL const urlEncoded = btoa(encodeURIComponent('Текст для кодирования'));

Обработка символов Unicode при кодировании

Если вам нужно работать с символами Unicode, используя функцию btoa() , сначала кодируйте строки в формате UTF-8.

JS Скопировать код // Сначала кодируем строку в формате UTF-8, затем кодируем в Base64 function utf8_to_b64(str) { return btoa(encodeURIComponent(str).replace(/%([0-9A-F]{2})/g, (match, p1) => String.fromCharCode('0x' + p1))); }

Восстановление символов Unicode: декодирование

Когда вам надо декодировать строку Unicode из формата Base64, используйте следующий способ:

JS Скопировать код // Декодируем строку из формата Base64 обратно в формат UTF-8 function b64_to_utf8(str) { return decodeURIComponent(atob(str).split('').map(c => '%' + ('00' + c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)).join('')); }

Работаем с Base64 в Node.js через Buffer

В Node.js функции btoa() и atob() не доступны, однако есть Buffer .

JS Скопировать код // Кодирование текста с использованием Buffer в Node.js let buff = Buffer.from('Текст для кодирования', 'utf-8'); let base64data = buff.toString('base64'); // Декодирование Base64 обратно в текст с использованием Buffer в Node.js buff = Buffer.from(base64data, 'base64'); let text = buff.toString('utf-8');

Поддержка в различных браузерах: кодирование с помощью CryptoJS

Для обеспечения совместимости в разных версиях браузеров можно использовать CryptoJS.

JS Скопировать код var CryptoJS = require('crypto-js'); // Перевод текста в Base64 с помощью CryptoJS var encodedWord = CryptoJS.enc.Utf8.parse('Текст для кодирования'); var encoded = CryptoJS.enc.Base64.stringify(encodedWord); // Декодирование строки Base64 обратно в текст с помощью CryptoJS var decodedWord = CryptoJS.enc.Base64.parse(encoded); var decoded = decodedWord.toString(CryptoJS.enc.Utf8);

Лучшие практики и рекомендации

Следуйте данным советам при работе с Base64:

Обрабатывайте большие строки Base64 по частям. Перед декодированием уберите символы перевода строки ( \r или

) и завершающие нули ( \0 ). При необходимости использования собственного метода кодирования можно применить сопоставление символов Base64 с их десятичными значениями. Используйте битовые операции для оптимизации вашего кода декодирования. Подумайте над пошаговой обработкой данных для экономии времени.

Визуализация

Вы можете представить процессы следующим образом:

Данные ⇒ функция btoa() превращает их в кодированный подарок 🎁 ⇒ функция atob() преобразует их обратно в данные, когда это требуется.

Работа с файлами и бинарными данными

Для работы с бинарными данными в JavaScript:

Воспользуйтесь методом FileReader.readAsDataURL() для конвертации файлов в строки Base64. JS Скопировать код const reader = new FileReader(); reader.readAsDataURL(fileBlob); reader.onloadend = () => { let base64data = reader.result; console.log(base64data); }; Преобразование бинарного массива в Base64: JS Скопировать код let uintArray = new Uint8Array(buffer); let string = String.fromCharCode.apply(null, uintArray); let encodedData = btoa(string);

Полезные материалы

Ниже представлены полезные ссылки для получения дополнительной информации о работе с Base64: