Автопрокрутка в начало при смене маршрута в Angular

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Быстрый ответ

Чтобы при смене маршрутов в React Router страница автоматически прокручивала место просмотра вверх, используйте следующий код:

jsx Скопировать код import { useEffect } from 'react'; import { useLocation } from 'react-router-dom'; useEffect(() => { window.scrollTo(0, 0); }, [useLocation().pathname]);

Вставьте этот фрагмент кода в компонент, отвечающий за маршрутизацию, чтобы обеспечить автоматическую прокрутку к началу страницы при каждой смене маршрута.

Управление прокруткой в Angular

В Angular прокрутка страницы регулируется с помощью атрибута autoscroll . Установите его значение как true для элемента <div class="ng-view"> , чтобы при каждой загрузке новой части системы страница перемещалась к верху:

HTML Скопировать код <div class="ng-view" autoscroll="true"></div>

Для тонкой настройки слушайте событие $routeChangeSuccess и вызывайте window.scrollTo(0, 0) в момент его срабатывания:

JS Скопировать код app.run(['$rootScope', function($rootScope) { $rootScope.$on('$routeChangeSuccess', function() { window.scrollTo(0, 0); }); }]);

Такой подход обеспечивает прокрутку страницы к верху при успешной смене маршрута.

Сохранение позиции прокрутки

Если вам нужно сохранить позицию прокрутки при переходе по истории браузера, используйте window.history.pushState и window.history.replaceState :

JS Скопировать код window.history.pushState(null, document.title, window.location.href);

С использованием этих методов в паре с событием $locationChangeSuccess , вы сможете сохранить текущую позицию прокрутки при переключении маршрутов.

Продвинутые стратегии автоматической прокрутки в Angular

Для глобальной настройки автоматической прокрутки весь вашего приложения используйте сервис $anchorScroll в блоке .run :

JS Скопировать код app.run(['$anchorScroll', function($anchorScroll) { $anchorScroll.yOffset = 20; // указывает высоту фиксированного заголовка }]);

Применение отдельного сервиса или директивы для прокрутки упрощает поддержку и организацию кода.

Прокрутка к конкретным элементам

В сложных одностраничных приложениях может возникнуть необходимость в прокрутке не до начала страницы, а до определённых её элементов. Для этого можно использовать $anchorScroll :

HTML Скопировать код <div id="anchor-top" ng-view autoscroll="true"></div>

При конфигурации в коде:

JS Скопировать код app.run(['$anchorScroll', function($anchorScroll) { $anchorScroll.yOffset = 50; // учтите высоту фиксированных элементов $anchorScroll('anchor-top'); }]);

Такой подход позволяет точно настроить прокрутку страницы в соответствии с потребностями приложения.

Визуализация

Можно представить переключение маршрутов как движение между этажами здания:

1 этаж: Главная (🏠) 2 этаж: О компании (🗂) 3 этаж: Контакты (📬)

Без автоматической прокрутки вверх, это будет выглядеть так:

🏠 -> Подъём на лифте (🔼) -> 🗂 (но мы все еще на втором этаже!)

Идеальное поведение включает:

🏠 -> Подъём на лифте (🔼) -> Возврат на первый этаж (🔝) -> 🗂

Таким образом, мы обнуляем положение прокрутки и перемещаемся к другому маршруту.

Улучшение навигации в одностраничных приложениях

Для улучшения навигации в SPA:

Воспользуйтесь scroll-behavior в CSS для создания плавных переходов. Используйте History API чтобы отслеживать пользовательскую прокрутку. Изучите сторонние библиотеки для анимации переходов и сохранения позиции прокрутки. Тестируйте приложение на различных устройствах и в разных браузерах.

Эти меры помогут избежать проблем и обеспечат максимально плавные переходы.

Доступность

Когда вы управляете прокруткой, помните о следующем:

Необходимо настроить фокус для пользователей, использующих клавиатуру и скринридеры.

Реализация не должна препятствовать доступу к контенту.

Прокрутка должна быть предсказуема и не создавать путаницы.

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