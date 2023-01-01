Анонимные функции в JS: правила вызова и область видимости#Переменные и области видимости #Функции #Замыкания
Быстрый ответ
Используя конструкцию
(function() {})(), которую называют немедленно вызываемым функциональным выражением или IIFE (Immediately Invoked Function Expression), вы можете скрыть переменные и функции от глобальной области видимости.
// Взаимодействие с анонимной функцией
(function() {
let secret = 'Тут холодно!'; // Заметка о погоде
console.log(secret); // 'Тут холодно!'
})();
// Не получилось – 'secret' не найден в общем пространстве имен.
Такой подход поможет предотвратить загрязнения глобальной области видимости, проблему, которая может привести к серьёзным трудностям при разработке, обеспечивая при этом ясность и надежность кода. Таким образом, ответ один – самозащита.
Магия функции
Важно ясно разделять объявления функций и функциональные выражения в JavaScript. Объявленные функции всплывают, а функциональные выражения – нет. Когда функцию окружают скобками
(), она становится анонимной и может быть немедленно выполнена.
// Это не только элегантно, но и практично.
(function(message) {
console.log(message);
})('Сообщение доставлено!');
Не забывайте ставить точку с запятой после таких выражений, чтобы избежать неожиданных ошибок в коде.
Ни одно пространство имен не должно быть утеряно
Поддержка и лёгкость поддержания вашего кода — это ключевые отличия. IIFE создаёт капсулу вокруг вашего кода, предотвращая катастрофические казусы пересечения переменных.
Замыкание как тайный агент
Замыкания сохраняют секреты и работают более тихо, чем кажется.
const secretAgent = (function() {
let secretCounter = 0;
const increaseBy = value => secretCounter += value;
return {
increment: () => increaseBy(1),
decrement: () => increaseBy(-1),
reveal: () => secretCounter
};
})();
// secretAgent.reveal() скрывает истинное значение.
Анонимность в роли невидимого героя
Анонимные функции часто используются в качестве аргументов, если фукнцию больше не предполагают использовать. Сокращая повторы, увеличиваем производительность!
Зона временной мертвоты и быстрый подъем!
IIFE воссоздаёт эффект блочной области видимости в JavaScript: заботливый покровительство до внедрения
let и
const в ES6.
Визуализация
В качестве примера немедленно вызываемой анонимной функции:
(function() { console.log("Всё готово к старту!"); })();
Ситуацию можно сравнить с ракетным запуском:
🚀 (Ракета)
|
| (Топливо)
| (Контрольный блок – Анонимная функция)
'---' (Зажигание – Вызов)
Ракета запускается немедленно, использование точки с запятой не является необходимым.
Галактика шаблонов
Виды функций: Навигационное руководство
В галактике JavaScript существуют различные типы функций: конструкторы функций, объявления функций и функциональные выражения. У каждой вида есть свой синтаксис, метод вызова и область видимости.
// Конструктор функций
var hello = new Function('console.log("Привет, Юпитер!")');
// Объявление функции
function hello() {
console.log('Привет, Марс!');
}
// Функциональное выражение
var hello = function() {
console.log('Привет, Венера!');
};
Путешествие с первоклассным уровнем
В JavaScript функции обладают первоклассной степенью: их можно присваивать переменным и передавать в качестве аргументов, что открывает возможности для функционального программирования.
Пространственно-временные тонкости
Позиция фигурных скобок может изменить поведение функции. Держите космический шлем в наготове, готовясь к неизведанному!
Взаимодействие с инопланетянами-обитателями браузеров
Некоторые устаревшие браузеры могут интерпретировать функциональные выражения по-своему. Остерегайтесь проблем совместимости!
Полезные материалы
- IIFE – Глоссарий MDN Web Docs — Всё об немедленно вызываемых функциональных выражениях.
- Основы модульного подхода в JavaScript — Изучение принципов работы модулей JavaScript.
- Какова цель самовызывающихся функций в JavaScript? – Stack Overflow — Групповое обсуждение о немедленно вызываемых анонимных функциях.
- Паттерн "Singleton" в JavaScript — Ознакомление с Одиночкой в контексте JS.
- Введение в переменные, область видимости и поднятие переменных в JavaScript | DigitalOcean — Понимание области видимости переменных и поднятия переменных в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер