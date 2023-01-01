logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Анонимные функции в JS: правила вызова и область видимости
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Анонимные функции в JS: правила вызова и область видимости

#Переменные и области видимости  #Функции  #Замыкания  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Используя конструкцию (function() {})(), которую называют немедленно вызываемым функциональным выражением или IIFE (Immediately Invoked Function Expression), вы можете скрыть переменные и функции от глобальной области видимости.

JS
Скопировать код
// Взаимодействие с анонимной функцией
(function() {
    let secret = 'Тут холодно!'; // Заметка о погоде
    console.log(secret); // 'Тут холодно!'
})(); 
// Не получилось – 'secret' не найден в общем пространстве имен.

Такой подход поможет предотвратить загрязнения глобальной области видимости, проблему, которая может привести к серьёзным трудностям при разработке, обеспечивая при этом ясность и надежность кода. Таким образом, ответ один – самозащита.

Пошаговый план для смены профессии

Магия функции

Важно ясно разделять объявления функций и функциональные выражения в JavaScript. Объявленные функции всплывают, а функциональные выражения – нет. Когда функцию окружают скобками (), она становится анонимной и может быть немедленно выполнена.

JS
Скопировать код
// Это не только элегантно, но и практично.
(function(message) {
    console.log(message);
})('Сообщение доставлено!');

Не забывайте ставить точку с запятой после таких выражений, чтобы избежать неожиданных ошибок в коде.

Ни одно пространство имен не должно быть утеряно

Поддержка и лёгкость поддержания вашего кода — это ключевые отличия. IIFE создаёт капсулу вокруг вашего кода, предотвращая катастрофические казусы пересечения переменных.

Замыкание как тайный агент

Замыкания сохраняют секреты и работают более тихо, чем кажется.

JS
Скопировать код
const secretAgent = (function() {
    let secretCounter = 0;
    const increaseBy = value => secretCounter += value; 
    return {
        increment: () => increaseBy(1),
        decrement: () => increaseBy(-1),
        reveal: () => secretCounter
   };   
})();

// secretAgent.reveal() скрывает истинное значение.

Анонимность в роли невидимого героя

Анонимные функции часто используются в качестве аргументов, если фукнцию больше не предполагают использовать. Сокращая повторы, увеличиваем производительность!

Зона временной мертвоты и быстрый подъем!

IIFE воссоздаёт эффект блочной области видимости в JavaScript: заботливый покровительство до внедрения let и const в ES6.

Визуализация

В качестве примера немедленно вызываемой анонимной функции:

JS
Скопировать код
(function() { console.log("Всё готово к старту!"); })();

Ситуацию можно сравнить с ракетным запуском:

Markdown
Скопировать код
 🚀 (Ракета)  
 |
 |  (Топливо)
 |  (Контрольный блок – Анонимная функция)
'---' (Зажигание – Вызов)

Ракета запускается немедленно, использование точки с запятой не является необходимым.

Галактика шаблонов

Виды функций: Навигационное руководство

В галактике JavaScript существуют различные типы функций: конструкторы функций, объявления функций и функциональные выражения. У каждой вида есть свой синтаксис, метод вызова и область видимости.

JS
Скопировать код
// Конструктор функций
var hello = new Function('console.log("Привет, Юпитер!")');

// Объявление функции
function hello() {
    console.log('Привет, Марс!');
}

// Функциональное выражение
var hello = function() {
    console.log('Привет, Венера!');
};

Путешествие с первоклассным уровнем

В JavaScript функции обладают первоклассной степенью: их можно присваивать переменным и передавать в качестве аргументов, что открывает возможности для функционального программирования.

Пространственно-временные тонкости

Позиция фигурных скобок может изменить поведение функции. Держите космический шлем в наготове, готовясь к неизведанному!

Взаимодействие с инопланетянами-обитателями браузеров

Некоторые устаревшие браузеры могут интерпретировать функциональные выражения по-своему. Остерегайтесь проблем совместимости!

Полезные материалы

  1. IIFE – Глоссарий MDN Web Docs — Всё об немедленно вызываемых функциональных выражениях.
  2. Основы модульного подхода в JavaScript — Изучение принципов работы модулей JavaScript.
  3. Какова цель самовызывающихся функций в JavaScript? – Stack OverflowГрупповое обсуждение о немедленно вызываемых анонимных функциях.
  4. Паттерн "Singleton" в JavaScript — Ознакомление с Одиночкой в контексте JS.
  5. Введение в переменные, область видимости и поднятие переменных в JavaScript | DigitalOcean — Понимание области видимости переменных и поднятия переменных в JavaScript.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что такое IIFE в JavaScript?
1 / 5

Кристина Крылова

JavaScript-инженер

Свежие материалы
Лучшие каналы для изучения JavaScript
6 сентября 2024
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024

Загрузка...