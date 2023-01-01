Аналог функции in_array() из PHP в JavaScript: решение

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if (!Array.prototype.includes) { Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/) { var O = Object(this); var len = parseInt(O.length, 10) || 0; if (len === 0) { return false; } var n = parseInt(arguments[1], 10) || 0; var k = n >= 0 ? n : Math.max(len + n, 0); while (k < len) { if (searchElement === O[k] || (searchElement !== searchElement && O[k] !== O[k])) { return true; } k++; } return false; }; }