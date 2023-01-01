Значение и работа символа # в URL: подробный разбор

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Быстрый ответ

Ссылки, включающие в себя символ # , именуются якорными и ссылкаются на определённый раздел страницы через соответствующий id . Это обеспечивает пользователям возможность мгновенно переместиться к нужному им разделу просто с помощью одного клика по ссылке.

Пример:

HTML Скопировать код <a href="#tips">Перейдите к советам</a> <!-- Готовимся к старту, назначаем пункт назначения: раздел #tips --> ... <div id="tips">Ценные советы</div> <!-- Мы прибыли! Раздел #tips, ваши советы у нас на виду -->

В HTML атрибут href располагающий знак # и идентификатор, указывает браузеру на необходимость прокрутки страницы до заданного элемента, что создаёт комфортные условия для перемещения по странице.

Книга якорей

Роль якоря "<a>"

Тег <a> , который включает в себя символ # , играет повелительную роль в структурировании навигации на веб-сайте. Если в атрибуте href="#" отсутствует указание идентификатора, присутствующий в нем знак "решётка" обеспечивает возврат к началу текущей страницы. Данный подход активно используется на страницах, управляемых JavaScript, при этом крайне важно стараться избегать ситуаций, когда такой скачок к верху страницы может вызвать у пользователя недоумение.

Якоря с применением ID

Атрибут id , которым обладает элемент HTML, становится мишенью для якорных ссылок. Это улучшает пользовательский опыт путем обеспечения более комфортной навигации по контенту.

Якоря, вызывающие определённые действия

Иногда знак # выступает в качестве временной заглушки в теге <a> для осуществления действий по JavaScript. Применяя именно такой подход, предпочтительнее отдача предпочтения <button> для обозначения действий пользователя, тогда как тег <a> лучше использовать для целей навигации.

Доступность – приоритетная цель

Следует обеспечить достоверность при использовании решётки # в ссылках, поскольку экранные читалки затрудняются без ясных якорей. Все ссылки должны следовать установленным стандартам.

Плавная навигация и пользовательский опыт

Плавное преобразование при переходе по якорным ссылкам заметно улучшает впечатление пользователя. Этот эффект можно реализовать при помощи CSS или JavaScript, поддерживая последовательность навигации.

Визуализация

Возьмите книгу быстро в руки – "#" в ссылке, это аналог закладки:

Markdown Скопировать код Книга (📖): [Введение, Глава 1, Глава 2, #Глава 3, Глава 4]

После клика:

Markdown Скопировать код Вы сейчас здесь 👉 📖#Глава 3

Таким образом, символ "#" функционирует как магический мост, который мгновенно переносит вас к интересующей вас части страницы, исключая необходимость лишнего пролистывания.

Распутываем JavaScript и '#'

Управление через document.location.hash

document.location.hash в JavaScript представляет собой универсальный инструмент для управления или изменения части URL после символа # . Это важно для динамического изменения интерфейса в одностраничных приложениях (SPA) без необходимости перезагрузки страницы.

Предотвращение привычного поведения

Это позволяет оставаться на той же позиции страницы и активировать предусмотренный скрипт JavaScript. Чтобы избежать стандартных перемещений по странице, связанных с символом # , возможно использование javascript:void(0) вместо него в href .

Изменения хэша и история браузера

Всякое изменение хэша приводит к формированию новой записи в истории браузера, предоставляя пользователю направление назад к предыдущему состоянию через кнопку "Вернуться назад". Это можно настроить при помощи HTML5 History API.

Навигация по идентификационным якорям

Путь к элементам через идентификаторы ID

Исторически для реализации навигации по документу использовались именованные якоря типа <a name="tips"></a> . В соответствии с современными стандартами HTML предпочительнее использовать идентификаторы ID элементов для организации якорных ссылок.

Изменения в хэшах как стимулы

В динамических веб-приложениях отслеживание изменений в хэшах позволяет представить пользователю соответствующее содержимое, определённое в фрагменте URL. Событие hashchange активирует JavaScript и улучшает взаимодействие пользователя с приложением.

Якоря и дизайн

Правильно размещённые якорие ссылки, обозначенные при помощи решётки # , улучшают веб-дизайн. Они выступают в качестве маяков для навигации по обширным или содержательным страницам, упрощая их восприятие.

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