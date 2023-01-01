Значение и работа символа # в URL: подробный разбор#Разное
Быстрый ответ
Ссылки, включающие в себя символ
#, именуются якорными и ссылкаются на определённый раздел страницы через соответствующий
id. Это обеспечивает пользователям возможность мгновенно переместиться к нужному им разделу просто с помощью одного клика по ссылке.
Пример:
<a href="#tips">Перейдите к советам</a> <!-- Готовимся к старту, назначаем пункт назначения: раздел #tips -->
...
<div id="tips">Ценные советы</div> <!-- Мы прибыли! Раздел #tips, ваши советы у нас на виду -->
В HTML атрибут
href располагающий знак
# и идентификатор, указывает браузеру на необходимость прокрутки страницы до заданного элемента, что создаёт комфортные условия для перемещения по странице.
Книга якорей
Роль якоря "<a>"
Тег
<a>, который включает в себя символ
#, играет повелительную роль в структурировании навигации на веб-сайте. Если в атрибуте
href="#" отсутствует указание идентификатора, присутствующий в нем знак "решётка" обеспечивает возврат к началу текущей страницы. Данный подход активно используется на страницах, управляемых JavaScript, при этом крайне важно стараться избегать ситуаций, когда такой скачок к верху страницы может вызвать у пользователя недоумение.
Якоря с применением ID
Атрибут
id, которым обладает элемент HTML, становится мишенью для якорных ссылок. Это улучшает пользовательский опыт путем обеспечения более комфортной навигации по контенту.
Якоря, вызывающие определённые действия
Иногда знак
# выступает в качестве временной заглушки в теге
<a> для осуществления действий по JavaScript. Применяя именно такой подход, предпочтительнее отдача предпочтения
<button> для обозначения действий пользователя, тогда как тег
<a> лучше использовать для целей навигации.
Доступность – приоритетная цель
Следует обеспечить достоверность при использовании решётки
# в ссылках, поскольку экранные читалки затрудняются без ясных якорей. Все ссылки должны следовать установленным стандартам.
Плавная навигация и пользовательский опыт
Плавное преобразование при переходе по якорным ссылкам заметно улучшает впечатление пользователя. Этот эффект можно реализовать при помощи CSS или JavaScript, поддерживая последовательность навигации.
Визуализация
Возьмите книгу быстро в руки – "#" в ссылке, это аналог закладки:
Книга (📖): [Введение, Глава 1, Глава 2, #Глава 3, Глава 4]
После клика:
Вы сейчас здесь 👉 📖#Глава 3
Таким образом, символ "#" функционирует как магический мост, который мгновенно переносит вас к интересующей вас части страницы, исключая необходимость лишнего пролистывания.
Распутываем JavaScript и '#'
Управление через document.location.hash
document.location.hash в JavaScript представляет собой универсальный инструмент для управления или изменения части URL после символа
#. Это важно для динамического изменения интерфейса в одностраничных приложениях (SPA) без необходимости перезагрузки страницы.
Предотвращение привычного поведения
Это позволяет оставаться на той же позиции страницы и активировать предусмотренный скрипт JavaScript.
Чтобы избежать стандартных перемещений по странице, связанных с символом
#, возможно использование
javascript:void(0) вместо него в
href.
Изменения хэша и история браузера
Всякое изменение хэша приводит к формированию новой записи в истории браузера, предоставляя пользователю направление назад к предыдущему состоянию через кнопку "Вернуться назад". Это можно настроить при помощи HTML5 History API.
Навигация по идентификационным якорям
Путь к элементам через идентификаторы ID
Исторически для реализации навигации по документу использовались именованные якоря типа
<a name="tips"></a>. В соответствии с современными стандартами HTML предпочительнее использовать идентификаторы ID элементов для организации якорных ссылок.
Изменения в хэшах как стимулы
В динамических веб-приложениях отслеживание изменений в хэшах позволяет представить пользователю соответствующее содержимое, определённое в фрагменте URL. Событие
hashchange активирует JavaScript и улучшает взаимодействие пользователя с приложением.
Якоря и дизайн
Правильно размещённые якорие ссылки, обозначенные при помощи решётки
#, улучшают веб-дизайн. Они выступают в качестве маяков для навигации по обширным или содержательным страницам, упрощая их восприятие.
Полезные материалы
- <a>: Якорный элемент – HTML: HyperText Markup Language | MDN — исчерпывающая документация MDN о якорях в HTML и их особенностях.
- HTML Links Hyperlinks – W3Schools — учебное пособие, описывающее связи HTML и их отношение к атрибуту id, а также использование знака решётки.
- Smooth Scrolling | CSS-Tricks — советы о реализации плавного скроллинга для якорных ссылок.
- CSS :target Selector – W3Schools — описание CSS-селектора :target и его роли в интеракции с внутренними ссылками страницы.
- java – How does the enhanced for statement work for arrays, and how to get an iterator for an array? – Stack Overflow — подробное обсуждение на Stack Overflow о функционале и поведении хэшей в URL.
- History API – Web APIs | MDN — информация о том, как управлять историей браузера с использованием HTML5 History API для управления навигацией по хэшам.
Анна Мельникова
редактор про AI