Запуск скриптов через innerHTML в браузере: решение#Основы JavaScript #Работа с DOM #Безопасность (XSS/CSRF)
Быстрый ответ
Скрипты не выполняются, когда они добавляются с помощью
innerHTML. Это связано с тем, что браузеры игнорируют теги
<script>, вставленные подобным образом. Рассмотрим, каким образом можно создать и вставить элемент
<script> программным способом:
var script = document.createElement('script');
script.text = 'console.log("Привет, мир! Эх, ностальгия по старым добрым временам.");';
document.body.appendChild(script);
Для более гибкого исполнения скриптов можно использовать
eval(), библиотеки jQuery, начиная с версии 1.6, MooTools или метод document.createElement. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, и вопросы безопасности играют ключевую роль, требуя особого внимания.
Различные способы анализа и выполнения скриптов
Исполнение с помощью eval()
Встроенные скрипты можно выполнять напрямую с помощью
eval(). Необходимо внимательно следить за безопасностью данных для предотвращения XSS-атак. Использование
eval() влияет на производительность и требует осторожного подхода:
eval('console.log("eval() – это рискованно. Применяйте с осторожностью.");');
Создаем специальную функцию для выполнения скриптов
Функция, по типу
nodeScriptReplace(), может выделять и исполнять скрипты из содержимого
innerHTML. Это дает больший контроль над процессом:
function nodeScriptReplace(node) {
if (nodeScriptIs(node)) {
node.parentNode.replaceChild(nodeScriptClone(node), node);
}
else {
var i = -1, children = node.childNodes;
while (++i < children.length) {
nodeScriptReplace(children[i]);
}
}
return node;
}
Создание элемента script с помощью DOM методов
При использовании методов, как
document.createElement('script'), можно получить надежное решение для создания активных скриптовых элементов. Используйте методы
appendChild или
insertBefore после использования
innerHTML со скриптовыми тегами, чтобы скрипты были исполнены.
Влияние на производительность
Динамическое исполнение скриптов может оказать влияние на производительность, поэтому стоит тщательно подходить к принятию подобных архитектурных решений.
Другие способы интерпретации скриптов
Методы вроде
document.createContextualFragment позволяют обрабатывать HTML-строки и могут исполнять скрипты, что расширяет выбор возможных вариантов.
Визуализация
Представьте себе сад (🌼🌱🌸), окруженный забором (🚧):
Через ворота можно пронести в сад растения (🌿), цветы (🌺) и декор (🏵️):
<div id="garden">🌼🌱🌸</div>
<script>
document.getElementById('garden').innerHTML += '🌿🌺🏵️';
</script>
Но попытка принести в сад саженец скрипта (🌱📜) будет остановлена 🚫🌱📜:
<div id="garden">🌼🌱🌸</div>
<script>
document.getElementById('garden').innerHTML += '<script>alert("Привет!")<\/script>';
</script>
Защитные меры браузера (🚧) предотвратят превращение саженца скрипта во взрослое дерево.
Вывод следующий: вы можете использовать
innerHTML для добавления новых элементов в DOM, но скрипты являются исключением и не будут выполнены.
Ориентиры в мире безопасности и совместимости
Рекомендации по безопасности
Для предотвращения возможных уязвимостей нужно всегда подвергать контент очистке. Библиотеки вроде DOMPurify способны защитить от XSS-атак.
Совместимость с браузерами и библиотеками
Обратите внимание на совместимость выбираемых библиотек. Например, jQuery, начиная с версии 1.6, уверенно реализует вставку скриптов.
Межбраузерные исполнители
Произведите тестирование исполнения ваших скриптов в Firefox, Chrome и других браузерах. Используйте проверенные методы для предотвращения неожиданных проблем совместимости и непредсказуемых ошибок.
Полезные материалы
- Свойство Element: innerHTML – Web API | MDN — описание вопросов безопасности, связанных с
innerHTML.
- HTML-стандарт — официальные W3C рекомендации о выполнении скриптов в HTML.
- Как избавиться от HTML-тегов в тексте с помощью JavaScript – Stack Overflow — подробности о рисках использования
innerHTML.
- Межсайтовый скриптинг (XSS) – Введение OWASP — источник для изучения XSS, потенциальных опасностей и методов их предупреждения.
- Можно ли вставить скрипты через innerHTML? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о возможности вставки скриптов с помощью
innerHTML.
- .html() | Документация API jQuery — описание процесса обработки скриптов методом
.html()в jQuery.
- GitHub – cure53/DOMPurify — DOMPurify, библиотека для очистки HTML, защищающая от XSS-атак.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер