Запуск JavaScript перед полной загрузкой страницы: возможно ли?#Разное
Быстрый ответ
Да! Выполнить JavaScript до окончания загрузки всей страницы можно, воспользовавшись тегами
script в разделе
head и событием
DOMContentLoaded, которое срабатывает после полной разборки DOM.
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
// Проверим, что DOM полностью загружен
console.log('DOM готов к использованию JS!');
});
</script>
Код, не связанный с DOM элементами, корректно размещать непосредственно в начале
body.
<script>
// Код, не зависящий от DOM
console.log('DOM? Никогда об этом не слышал!');
</script>
Внимание: взаимодействовать с DOM может быть проблематично, если его элементы ещё не загрузились. Применяйте JavaScript для задач, не требующих взаимодействия с DOM, или устанавливайте слушатели для подобных задач на более поздний момент.
Применение defer и async
Чтобы скрипты не влияли на скорость загрузки страницы, рекомендуется использовать атрибуты
async и
defer:
- Defer:
deferговорит браузеру загружать скрипт в фоне, не останавливая парсинг HTML, и отложить выполнение скрипта до окончания парсинга.
<script defer src="myScript.js"></script>
- Async:
asyncпозволяет браузеру одновременно с парсингом HTML загружать скрипт и выполнять его как только загрузка завершится, что может произойти в любой момент парсинга HTML.
<script async src="myScript.js"></script>
Модули JavaScript
Модули JavaScript – это современный способ отложения выполнения скрипта до окончания разбора HTML, но перед полной загрузкой всех ресурсов страницы.
<script type="module" src="myModule.js"></script>
Взаимодействие с DOM
При работе с DOM важно, чтобы HTML документ был полностью загружен.
- Событие
DOMContentLoaded: наступление этого события говорит о том, что HTML документ загружен и проанализирован. Теперь безопасно взаимодействовать с DOM-элементами, не дожидаясь загрузки всех изображений, стилей и фреймов.
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
// DOM-элементы загружены и можно с ними взаимодействовать
console.log('DOM теперь под моим контролем!');
});
</script>
- Метод jQuery: Если вы по-прежнему используете jQuery, то
$(document).ready()работает аналогично.
<script>
$(document).ready(() => {
// DOM загружен, можно применить jQuery для взаимодействия с ним!
console.log('jQuery еще работает! Пора начинать.');
});
</script>
Визуализация
Чтобы визуализировать процесс загрузки веб-страницы, представьте поездку на поезде:
Поезд (🚂) – это наша аналогия загрузки веб-страницы
Пассажир с ранним посадочным талоном (🧑💼🎟️💨) – это JavaScript, который можно запустить раньше
JavaScript — как пассажир, ожидающий посадки среди других пассажиров (🧑💼🚶♂️🚶♀️🚶♂️). Как только начинается посадка (🚪), JavaScript тут же занимает своё место (🧑💼🎟️💨➡️🚪), в то время как остальные пассажиры всё ещё идут к своим местам (🚪➡️🚶♂️🚶♀️). Таким образом, JavaScript может начать работу до того, как веб-страница полностью загрузится (пока остальные пассажиры еще идут к своим местам).
Продвинутые стратегии
Для повышения производительности сайта и эффективного расположения скриптов могут быть полезны следующие стратегии:
Предзагрузка и предварительная загрузка
Оптимизируйте загрузку скриптов, используя предзагрузку и предварительную загрузку:
- Предзагрузка: применяется к скриптам, расположенным в конце документа и предзагружаемым заблаговременно для сокращения времени на их выполнение.
- Предварительная загрузка: используется для того, чтобы указать браузеру, какие ресурсы следует загрузить в первую очередь.
Порядок и времени выполнения
Понимание порядка и времени выполнения скриптов помогает их правильно разместить на странице:
- Скрипты с
asyncвыполняются непосредственно после загрузки, возможно, даже во время разборки HTML.
- Скрипты с
deferи модули начинают работать только после полного разбора HTML и срабатывания события
DOMContentLoaded.
Полезные материалы
- Введение в DOM – Веб-API | MDN – изучите принципы взаимодействия JavaScript с DOM.
- Как использовать промисы – Учим веб-разработку | MDN – подробнее ознакомьтесь с темой асинхронного JavaScript и промисов.
- Document: Событие DOMContentLoaded – Веб-API | MDN – когда стоит использовать событие
DOMContentLoaded.
- EventTarget: метод addEventListener() – Веб-API | MDN – основы работы с JavaScript-обработчиками событий.
- Эффективная загрузка JavaScript с помощью defer и async – передовые методы загрузки скриптов с использованием
deferи
async.
- Node.js — Обзор блокирующего и неблокирующего кода – разберитесь в отличиях между блокирующим и неблокирующим кодом в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы