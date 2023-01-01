Запуск JavaScript перед полной загрузкой страницы: возможно ли?

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Быстрый ответ

Да! Выполнить JavaScript до окончания загрузки всей страницы можно, воспользовавшись тегами script в разделе head и событием DOMContentLoaded , которое срабатывает после полной разборки DOM.

HTML Скопировать код <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Проверим, что DOM полностью загружен console.log('DOM готов к использованию JS!'); }); </script>

Код, не связанный с DOM элементами, корректно размещать непосредственно в начале body .

HTML Скопировать код <script> // Код, не зависящий от DOM console.log('DOM? Никогда об этом не слышал!'); </script>

Внимание: взаимодействовать с DOM может быть проблематично, если его элементы ещё не загрузились. Применяйте JavaScript для задач, не требующих взаимодействия с DOM, или устанавливайте слушатели для подобных задач на более поздний момент.

Применение defer и async

Чтобы скрипты не влияли на скорость загрузки страницы, рекомендуется использовать атрибуты async и defer :

Defer: defer говорит браузеру загружать скрипт в фоне, не останавливая парсинг HTML, и отложить выполнение скрипта до окончания парсинга.

HTML Скопировать код <script defer src="myScript.js"></script>

Async: async позволяет браузеру одновременно с парсингом HTML загружать скрипт и выполнять его как только загрузка завершится, что может произойти в любой момент парсинга HTML.

HTML Скопировать код <script async src="myScript.js"></script>

Модули JavaScript

Модули JavaScript – это современный способ отложения выполнения скрипта до окончания разбора HTML, но перед полной загрузкой всех ресурсов страницы.

HTML Скопировать код <script type="module" src="myModule.js"></script>

Взаимодействие с DOM

При работе с DOM важно, чтобы HTML документ был полностью загружен.

Событие DOMContentLoaded : наступление этого события говорит о том, что HTML документ загружен и проанализирован. Теперь безопасно взаимодействовать с DOM-элементами, не дожидаясь загрузки всех изображений, стилей и фреймов.

HTML Скопировать код <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // DOM-элементы загружены и можно с ними взаимодействовать console.log('DOM теперь под моим контролем!'); }); </script>

Метод jQuery: Если вы по-прежнему используете jQuery, то $(document).ready() работает аналогично.

HTML Скопировать код <script> $(document).ready(() => { // DOM загружен, можно применить jQuery для взаимодействия с ним! console.log('jQuery еще работает! Пора начинать.'); }); </script>

Визуализация

Чтобы визуализировать процесс загрузки веб-страницы, представьте поездку на поезде:

Markdown Скопировать код Поезд (🚂) – это наша аналогия загрузки веб-страницы Пассажир с ранним посадочным талоном (🧑‍💼🎟️💨) – это JavaScript, который можно запустить раньше

JavaScript — как пассажир, ожидающий посадки среди других пассажиров (🧑‍💼🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️). Как только начинается посадка (🚪), JavaScript тут же занимает своё место (🧑‍💼🎟️💨➡️🚪), в то время как остальные пассажиры всё ещё идут к своим местам (🚪➡️🚶‍♂️🚶‍♀️). Таким образом, JavaScript может начать работу до того, как веб-страница полностью загрузится (пока остальные пассажиры еще идут к своим местам).

Продвинутые стратегии

Для повышения производительности сайта и эффективного расположения скриптов могут быть полезны следующие стратегии:

Предзагрузка и предварительная загрузка

Оптимизируйте загрузку скриптов, используя предзагрузку и предварительную загрузку:

Предзагрузка : применяется к скриптам, расположенным в конце документа и предзагружаемым заблаговременно для сокращения времени на их выполнение.

: применяется к скриптам, расположенным в конце документа и предзагружаемым заблаговременно для сокращения времени на их выполнение. Предварительная загрузка: используется для того, чтобы указать браузеру, какие ресурсы следует загрузить в первую очередь.

Порядок и времени выполнения

Понимание порядка и времени выполнения скриптов помогает их правильно разместить на странице:

Скрипты с async выполняются непосредственно после загрузки, возможно, даже во время разборки HTML.

выполняются непосредственно после загрузки, возможно, даже во время разборки HTML. Скрипты с defer и модули начинают работать только после полного разбора HTML и срабатывания события DOMContentLoaded .

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