Запуск JavaScript кода каждую минуту: setInterval и jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы выполнить функцию каждую минуту в JavaScript, примените метод setInterval() с интервалом 60000 миллисекунд. Пример кода:

JS Скопировать код setInterval(() => console.log('Прошла 1 минута, дружище.'), 60000);

Продвинутые методики работы с таймером

Аккуратность таймера: работает как часы

Метод setInterval() обладает достаточной точностью, однако нагруженная очередь событий или продолжительные вычисления могут вызывать небольшие задержки. Чтобы минимизировать влияние этих задержек, следует контролировать ожидаемое время выполнения:

JS Скопировать код let expected = Date.now() + 60000; setInterval(() => { const drift = Date.now() – expected; expected += 60000; console.log('Находим и учитываем сдвиг времени: ', drift); }, 60000);

Запуск с отсчётом от первой минуты

Для начала выполнения функции в начале каждой минуты необходимо вычислить время до первого вызова и применить setTimeout() :

JS Скопировать код const startOfNextMinute = (new Date()).setSeconds(0, 0) + 60000; const timeToNextMinute = startOfNextMinute – Date.now(); setTimeout(() => { myFunction(); setInterval(myFunction, 60000); }, timeToNextMinute);

Как остановить выполнение интервала

Чтобы прервать выполнение функции через заданные интервалы, записывают идентификатор, который возвращает setInterval() , и затем используют clearInterval() :

JS Скопировать код const intervalId = setInterval(() => console.log('Привет!'), 60000); clearInterval(intervalId);

Визуализация

Представьте себе часовую башню, которая отбивает каждый час. Также есть мини-часы, издающие звук каждую минуту:

Markdown Скопировать код Часовой звон: 🕰️ = ДОНГ... ДОНГ... ДОНГ... Минутный звон: ⏲️ = динь... динь... динь...

Аналогично метод setInterval() вызывает вашу функцию каждые 60 секунд, как и мини-часы издают динь-динь.

JS Скопировать код setInterval(chime, 60000); function chime() { console.log('динь...'); }

Наши функции работают как ⏲️, срабатывая каждую минуту.

Использование setTimeout для минимальной погрешности при первичном запуске

Старт без промедления для идеалистов

Если в работе требуется наивысшая точность, setTimeout осуществляет запуск кода в начале каждой минуты:

JS Скопировать код function executePrecisely() { const now = new Date(); const delay = 60000 – (now.getSeconds() * 1000 + now.getMilliseconds()); setTimeout(function startInterval() { myFunction(); setInterval(myFunction, 60000); }, delay); } executePrecisely();

Скорый запуск без ожидания

setTimeout обеспечивает гарантию, что код начнет работу с начала новой минуты, не требуя ожидания.

Рекомендации по совершенствованию кода

Применение именованных функций

Для облегчения читаемости и поддержки кода рекомендуется использовать именованные функции:

JS Скопировать код function performAction() { // Ваш код } setInterval(performAction, 60000);

Разделение ответственности

Отделите логику отсчёта времени от выполнения задач для улучшения структуры и организации кода:

JS Скопировать код function timerCallback() { performAction(); updateState(); } const intervalId = setInterval(timerCallback, 60000);

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