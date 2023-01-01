Запуск HTML файлов прямо из репозитория GitHub

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Быстрый ответ

Чтобы ваш HTML-код работал как полноценный веб-сайт, идеально подходит сервис GitHub Pages:

Загрузите свой HTML-код в репозиторий на GitHub. В настройках репозитория активируйте GitHub Pages и укажите нужные файлы в качестве базовых. Вы получите URL вида https://username.github.io/repo/ .

Например, если ваш репозиторий называется mycode , то ссылки будут следующего вида:

Markdown Скопировать код - Ваш репозиторий: https://github.com/username/mycode - Веб-сайт доступен по адресу: https://username.github.io/mycode/

После каждого git push в выбранную ветку все обновления немедленно отображаются на GitHub Pages.

Запуск веб-сайта с помощью raw.githack.com

raw.githack.com — это дополнительный инструмент, который идеально подойдет для быстрой демонстрации проекта:

Он позволяет использовать файлы из репозитория как отображаемый в браузере контент без необходимости клонировать репозиторий.

Обеспечивает быстрый отклик благодаря CDN-кэшированию при загрузке релизной версии.

Ссылки на файлы GitHub преображаются в подключаемые ресурсы с корректно установленными MIME-типами для CSS и JS компонентов.

Вам нужно заменить в URL github.com на raw.githack.com и выбрать между raw (для разработки) и cdn (для релизной версии).

Встроенный просмотр и удобные расширения

Если вы хотите просматривать HTML-файлы прямо на GitHub без использования GitHub Pages, можно сделать это следующими способами:

GitHub HTML Preview : добавьте http://htmlpreview.github.io/? перед URL исходного HTML файла.

: добавьте перед URL исходного HTML файла. Bookmarklet : используйте следующий код закладки javascript:top.location="http://htmlpreview.github.com/?"+document.URL .

: используйте следующий код закладки . Браузерные расширения, например githtml, предлагают комфортный интерфейс для просмотра HTML-файлов на GitHub.

Преимущества GitHub Pages

Для создания детализированного веб-сайта:

Используйте ветку gh-pages или папку /docs , чтобы превратить ваш код в публично доступный веб-сайт .

или папку , чтобы превратить ваш код в . Подключите свой собственный домен вместо стандартного адреса username.github.io/repo/ .

Симуляция локального тестирования HTML и JS с помощью онлайн-инструментов

Если вам неохота заморачиваться с локальным тестированием, попробуйте такие ресурсы как:

jsfiddle.net или jsbin.com : быстро "оживите" свой код и поделитесь ссылками на предпросмотр.

или : быстро "оживите" свой код и поделитесь ссылками на предпросмотр. jsperf.com: Сервис для сравнения производительности кода с готовыми примерами.

Манипулирование URL для прямого доступа

Чтобы преобразовать URL файла на GitHub в ссылку на полноценную веб-страницу:

Измените путь URL, чтобы получить доступ к сырым версиям файлов из различных ревизий или веток.

Идеальное решение для создания одноразовых демонстраций или получения быстрой обратной связи.

Мощная хостинг-платформа GitHub Pages

Ветка gh-pages превращает ваш репозиторий в веб-сайт:

Это бесплатно для всех публичных репозиториев.

Поддерживает собственный домен, HTTPS и Jekyll для статических сайтов — отлично подходит для блогов и проектной документации.

Веб-хостинг для HTML-проектов на GitHub

Для демонстрации ваших HTML-проектов:

Создайте страницу проекта с адресом username.github.io/projectname .

. Красивые шаблоны и генераторы статических сайтов, такие как Jekyll, помогут оформить вашу площадку в сети.

Возможность онлайн-просмотра результатов тестирования

Для доступа к тестам в онлайн-формате:

Вы можете использовать сервисы вроде HTML Preview , чтобы демонстрировать результаты тестирования HTML.

, чтобы демонстрировать результаты тестирования HTML. Это очень удобно для командной отладки и демонстрации функциональности заинтересованным сторонам.

Визуализация

Наглядная схема:

Markdown Скопировать код Репозиторий на GitHub: 📂 (Это ваш шкаф) HTML-файлы: 📜 (Это ваша любимая футболка) Просмотр на GitHub: 👀 (Вы заглядываете в шкаф) Вы можете увидеть 📜 футболку Запуск HTML-файлов: 🎭 (Вы надеваете футболку) Вам понадобится платформа такая как GitHub Pages, чтобы показать её всем!

Сервисы вроде GitHub Pages и raw.githack.com — это ваша основа для демонстрации контента GitHub всему миру.

Дополнительные рекомендации по оптимизации работы GitHub Pages

Для улучшения работы ваших GitHub Pages:

GitHub Actions : автоматизация процесса публикации веб-сайтов.

: автоматизация процесса публикации веб-сайтов. Собственные домены : ваш уникальный бренд на GitHub Pages.

: ваш уникальный бренд на GitHub Pages. Генераторы статических сайтов: Hugo или Pelican помогут улучшить качество вашего сайта.

Полезные материалы