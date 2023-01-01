Запуск HTML файла в Chrome с --allow-file-access-from-files

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Быстрый ответ

Для того чтобы в браузере Chrome открыть локальные HTML-файлы с доступом к локальным данным через JavaScript, использовать следует флаг --allow-file-access-from-files :

Для Windows:

Bash Скопировать код chrome.exe --allow-file-access-from-files "file:///C:/путь/к/файлу/yourfile.html"

Для MacOS/Linux:

Bash Скопировать код google-chrome --allow-file-access-from-files "/путь/к/файлу/yourfile.html"

Прежде чем приступить к выполнению этих команд, убедитесь, что браузер Chrome полностью закрыт и путь к файлу указан верно.

Использование локального сервера

Хотя использование флага --allow-file-access-from-files может ускорить процедуру отладки и разработки, он сопряжён с определёнными рисками для безопасности.

Стандартные меры безопасности в вебе не позволяют работать с локальными файлами через протокол file:/// . Запуск локального HTTP-сервера — более безопасный и корректный подход к доступу к файлам.

Создание локального HTTP-сервера

Локальный HTTP-сервер можно развернуть, например, с помощью http-server через npm или с использованием модуля SimpleHTTPServer в Python:

Bash Скопировать код npm install http-server -g # Пакет для npm python -m SimpleHTTPServer # Модуль для Python

Перейдя в директорию проекта, запустите сервер:

Bash Скопировать код http-server # Сервер работает, и файлы вашего проекта доступны.

Обращение к страницам через локальный сервер

Доступ к HTML-файлам, которые обрабатывает локальный сервер, осуществляется по адресу http://localhost:8000 . При этом AJAX-запросы и обработка правил CORS проходят правильно, как и должно быть в сетевом окружении.

В каких случаях нужен флаг "--allow-file-access-from-files"

Если вам по каким-либо причинам не подходит вариант с применением локального сервера и вы хотите использовать флаг --allow-file-access-from-files , поступайте с предельной осторожностью:

Убедитесь в корректности пути установки Chrome, проверив его на странице chrome://version . Закройте все окна и вкладки Chrome перед запуском браузера с флагом. Используйте актуальную версию браузера Chrome.

Визуализация

Отключение ограничений Chrome с помощью флага --allow-file-access-from-files , можно представить как использование универсального ключа для доступа к локальным файлам:

Markdown Скопировать код Ограниченный доступ: 🔓+🚫= "Сегодня вам не пройти!"

Markdown Скопировать код Разрешённый доступ: 🔓+🔑= "Добро пожаловать, маринер!" (🗂️🌍)

Запускаем Chrome с --allow-file-access-from-files :

Markdown Скопировать код chrome.exe --allow-file-access-from-files index.html

Markdown Скопировать код Результат: 🗂️🌍 Открыт сундук с сокровищами! Ваши локальные файлы снова доступны для HTML.

Помните: использование флага --allow-file-access-from-files дает HTML-файлам доступ к локальным данным.

Будьте осторожны

Приоритет безопасности

Следует скрупулёзно подходить к использованию флага --allow-file-access-from-files . Всегда тщательно анализируйте, что именно вы собираетесь тестировать, перед тем как приступить к работе.

Проверьте работоспособность флага

После активации флага, не забудьте проверить его работоспособность через Chrome DevTools, обращая внимание на возможные ошибки в консоли.

Не оставляйте систему уязвимой

По завершению всех тестов, полностью закройте Chrome и запустите его снова, но уже без использования данного флага. Помните, что порядок – гарант безопасности!

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