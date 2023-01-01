Запуск HTML файла в Chrome с --allow-file-access-from-files#Веб-разработка #Основы HTML #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Для того чтобы в браузере Chrome открыть локальные HTML-файлы с доступом к локальным данным через JavaScript, использовать следует флаг
--allow-file-access-from-files:
Для Windows:
chrome.exe --allow-file-access-from-files "file:///C:/путь/к/файлу/yourfile.html"
Для MacOS/Linux:
google-chrome --allow-file-access-from-files "/путь/к/файлу/yourfile.html"
Прежде чем приступить к выполнению этих команд, убедитесь, что браузер Chrome полностью закрыт и путь к файлу указан верно.
Использование локального сервера
Хотя использование флага
--allow-file-access-from-files может ускорить процедуру отладки и разработки, он сопряжён с определёнными рисками для безопасности.
Стандартные меры безопасности в вебе не позволяют работать с локальными файлами через протокол
file:///. Запуск локального HTTP-сервера — более безопасный и корректный подход к доступу к файлам.
Создание локального HTTP-сервера
Локальный HTTP-сервер можно развернуть, например, с помощью
http-server через npm или с использованием модуля
SimpleHTTPServer в Python:
npm install http-server -g # Пакет для npm
python -m SimpleHTTPServer # Модуль для Python
Перейдя в директорию проекта, запустите сервер:
http-server # Сервер работает, и файлы вашего проекта доступны.
Обращение к страницам через локальный сервер
Доступ к HTML-файлам, которые обрабатывает локальный сервер, осуществляется по адресу
http://localhost:8000. При этом AJAX-запросы и обработка правил CORS проходят правильно, как и должно быть в сетевом окружении.
В каких случаях нужен флаг "--allow-file-access-from-files"
Если вам по каким-либо причинам не подходит вариант с применением локального сервера и вы хотите использовать флаг
--allow-file-access-from-files, поступайте с предельной осторожностью:
- Убедитесь в корректности пути установки Chrome, проверив его на странице
chrome://version.
- Закройте все окна и вкладки Chrome перед запуском браузера с флагом.
- Используйте актуальную версию браузера Chrome.
Визуализация
Отключение ограничений Chrome с помощью флага
--allow-file-access-from-files, можно представить как использование универсального ключа для доступа к локальным файлам:
Ограниченный доступ: 🔓+🚫= "Сегодня вам не пройти!"
Разрешённый доступ: 🔓+🔑= "Добро пожаловать, маринер!" (🗂️🌍)
Запускаем Chrome с
--allow-file-access-from-files:
chrome.exe --allow-file-access-from-files index.html
Результат: 🗂️🌍 Открыт сундук с сокровищами! Ваши локальные файлы снова доступны для HTML.
Помните: использование флага
--allow-file-access-from-files дает HTML-файлам доступ к локальным данным.
Будьте осторожны
Приоритет безопасности
Следует скрупулёзно подходить к использованию флага
--allow-file-access-from-files. Всегда тщательно анализируйте, что именно вы собираетесь тестировать, перед тем как приступить к работе.
Проверьте работоспособность флага
После активации флага, не забудьте проверить его работоспособность через Chrome DevTools, обращая внимание на возможные ошибки в консоли.
Не оставляйте систему уязвимой
По завершению всех тестов, полностью закройте Chrome и запустите его снова, но уже без использования данного флага. Помните, что порядок – гарант безопасности!
Полезные материалы
- Справочник командных ключей Chromium – все, что нужно знать о работе Chrome с
--allow-file-access-from-files.
- Как открыть HTML в Chrome с флагом "--allow-file-access-from-files" – обсуждение и примеры на Stack Overflow.
- Путеводитель по разработке расширений для Chrome – официальное руководство от команды Chrome.
- Как настроить локальный тестовый сервер – рекомендации MDN по настройке локального сервера.
- Документация по разработке расширений для Chrome – полный обзор о создании расширений для браузера.
- Как отключить политику одного источника в Chrome – обсуждение на Stack Overflow о том, как обойти ограничения безопасности.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN – разбор CORS и решение проблем с доступом к ресурсам.
Ксения Сорокина
веб-техредактор