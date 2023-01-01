Запуск Bootstrap Modal при загрузке страницы без JS

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Быстрый ответ

Осуществить активацию модального окна Bootstrap при загрузке страницы можно с помощью следующего фрагмента кода на jQuery:

JS Скопировать код $(function(){ $('#myModal').modal('show'); // Поехали! });

Разместите данный скрипт в конце вашей веб-страницы. Убедитесь, что идентификатор #myModal совпадает с ID вашего модального окна и что Bootstrap и jQuery подключены к вашему HTML в секции head . Теперь всё готово к действию!

Управление поведением модального окна

Активация при загрузке страницы

Чтобы модальное окно открывалось сразу при загрузке, можно использовать обработку события load в jQuery:

JS Скопировать код $(window).on('load', function(){ $('#myModal').modal('show'); // Добро пожаловать! });

Событие load гарантирует отображение модального окна после полной загрузки страницы, исключая его преждевременное появление.

Если вы желаете создать задержку перед отображением модального окна, вам пригодится JavaScript метод setTimeout :

JS Скопировать код window.onload = function(){ setTimeout(function(){ $('#myModal').modal('show'); }, 500); // Приветствие через 500 миллисекунд };

Переход на Bootstrap 5

В Bootstrap 5 отказались от использования jQuery. Теперь для инициализации модального окна применяется класс bootstrap.Modal :

JS Скопировать код var myModal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('myModal'), { keyboard: false }); document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { myModal.show(); // Новые встречи! });

Отлично! Теперь вы используете современные подходы работы с модальными окнами в Bootstrap.

Визуализация

Процесс отображения модального окна при загрузке страницы можно представить так:

👤 Пользователь заходит на сайт. 🚀 Модальное окно Bootstrap приветствует пользователя автоматически.

В HTML это будет выглядеть следующим образом:

HTML Скопировать код <body> <script> $(window).on('load', function(){ $('#myModal').modal('show'); // Есть кто дома? }); </script> </body>

Сравнить это можно с тем, как при входе в комнату включается ТВ — это может немного удивить, но всё же ожидаемо и комфортно.

Основы работы с модальными окнами

Создание структуры

Эффективная и корректная HTML структура для модального окна предполагает следующий вид:

HTML Скопировать код <div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <!-- Здесь размещается содержимое модального окна --> </div>

Bootstrap 4 использует классы fade и show для управления видимостью модального окна. Класс show делает окно видимым при загрузке без необходимости применения дополнительных приемов:

HTML Скопировать код <div class="modal show" id="myModal"> <!-- Содержимое модального окна --> </div>

Реагирование на взаимодействия пользователя

Кнопка для закрытия модального окна — это как спасательный круг для пользователя. Атрибут data-dismiss скрывает окно при его нажатии:

HTML Скопировать код <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Закрыть</button>

Не стоит запутывать посетителей — предоставьте им явные инструкции для выхода из модального окна.

Распространенные проблемы

Следует учесть, что модальное окно может оказаться спрятанным за другими элементами из-за проблем с z-index и оформлением CSS. Правильный CSS как бы подобен балансу сил — важно точно знать, какой элемент находится на переднем плане.

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