Запрет на ввод нечисловых символов в поле input в HTML#Основы HTML #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы допустить ввод только цифр в поле
input[type="number"], используйте обработчик события
input. Он будет удалять все некорректные символы сразу после их ввода.
document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('input', function(e) {
e.target.value = e.target.value.replace(/\D+/g, ""); // Прощайте, лишние символы!
});
Владение навыками работы с обработчиками событий
Ввод пользователя — это ящик с сюрпризами, ведь невозможно предсказать, что попытается ввести пользователь. Следите за вводом и корректируйте его в реальном времени с помощью таких обработчиков событий JavaScript, как
keypress,
keydown,
keyup,
input.
keypressопределяет и блокирует ввод до того, как он будет завершен.
keyupпозволяет анализировать и корректировать ввод после того, как он был выполнен.
inputотслеживает данные, вводимые пользователем в реальном времени, что идеально подходит для предварительной фильтрации.
Фильтрация некорректных символов с помощью события keypress
Если вы хотите предупредить появление некорректных символов в процессе ввода, используйте событие
keypress. Оно будет вашим защитником, не пропускающим неподходящие символы.
document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) {
if (e.key === '.' && this.value.includes('.')) {
e.preventDefault(); // Не допускаем повторения точек!
} else if (!/[0-9]/.test(e.key)) {
e.preventDefault(); // Что за незаконный вторженец? Не цифра!
}
});
Такой подход не просто блокирует левые символы, но и предотвращает лишнее появление десятичной точки, делая процесс ввода более контролируемым и точным.
Подчистка поля с помощью события keyup
Событие
keyup срабатывает после того, как клавишу отпустили. Это даёт дополнительный шанс перехватить и исправить случайно введенные нерелевантные символы.
document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keyup', function(e) {
this.value = this.value.replace(/[^0-9.]+/g, ''); // Всегда можно исправиться вовремя!
});
Это особенно актуально в тех случаях, когда кто-то пытается обойти систему, вставляя нецелевые символы.
Борьба с несогласованностью браузеров
Браузеры не всегда одинаково трактуют события
keypress и
keyup. Оставайтесь на волне, используя свойство
e.key, которое обеспечивает стабильное поведение в современных браузерах:
document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) {
const validKeys = /[0-9]|\./;
if (!validKeys.test(e.key) || (e.key === '.' && this.value.includes('.'))) {
e.preventDefault(); // Мы не допускаем случайных символов!
}
});
Такой подход позволяет избежать возможных несовместностей между различными браузерами.
Понимание роли управляющих клавиш
Ни в коем случае не исключайте полезные управляющие клавиши, такие как
стрелки,
backspace и комбинации
ctrl/cmd+Key, пытаясь заблокировать ввод нерелевантных символов.
document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keydown', function(e) {
if (!e.ctrlKey && !e.metaKey && !/[0-9]/.test(e.key) && e.key !== 'Backspace' && e.key !== 'Delete' && e.key !== 'ArrowLeft' && e.key !== 'ArrowRight' && e.key !== 'Tab') {
e.preventDefault(); // Мы оцениваем наши помощники – управляющие клавиши
}
});
Этот подход позволяет предотвратить нежелательный ввод, не ущемляя при этом полезные функции управления.
Рекомендации для решения редких случаев
- Копирование и вставка текста: События
keyupи
inputпомогут отфильтровать некорректный ввод после вставки.
- Автозаполнение в браузере: Уделите внимание контролю автозаполнения.
- Адаптивность и совместимость с мобильными устройствами: Не забудьте учесть особенности обработки ввода на мобильных устройствах и в режиме чтения с экрана.
Визуализация
Представим
<input type="number"> как баскетбольное кольцо, предназначенное исключительно для мячей (цифр):
🏀👌 – Мяч попал в кольцо (цифра принята)
🎾🚫 – Мяч не подходит для этой игры (нечисловой символ отклонен)
Чтобы исключить попадание всего, что не является мячом:
inputElement.addEventListener('input', function(e) {
this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g, ''); // Дверь закрыта для непрошенных гостей.
});
Таким образом, каждый непослушный 🎾 будет отражен обратно!
Мастерство создания регулярных выражений
Умело сформированное регулярное выражение делает ваш код лаконичным, понятным и удобным для отладки.
const numberPattern = /^\d*\.?\d*$/; // Это число, возможно, с '.' где-то посередине.
Эта формула кратка, понятна и легко запоминается, что делает ее отличным инструментом для разработчика.
Добрый совет
Важно помнить:
keypressи
keyмогут работать по-разному в разных браузерах. Тестируйте внимательно и подходите к выводам критически.
- Если
inputс
type="number"не отображает некорректные символы, события
inputмогут быть полезны.
- Валидация по стандарту HTML5 остается актуальной, используйте атрибут pattern даже для типа ввода
number.
- Ваша задача — обеспечить доступность сайта. Забота о доступности — это ваш главный передовой приоритет.
Полезные материалы
- <input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное описание элемента
<input type="number">на MDN.
- Как сделать так, чтобы HTML-элемент input принимал только числовые значения? – Stack Overflow — Обсуждение и решения вопроса на Stack Overflow.
- HTML input pattern Attribute — Наглядное руководство по использованию атрибута pattern для валидации ввода.
- HTML Standard — Стандарты W3C по типу ввода "number".
- Элемент: событие input – Web APIs | MDN — Детали о событии input в JavaScript на MDN.
- Как разрешить использование только цифр (0-9) в HTML-поле ввода с помощью jQuery? – Stack Overflow — Подходы к валидации цифрового ввода с использованием jQuery.
- regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выражений — Полезный онлайн-ресурс для работы с регулярными выражениями.
Ксения Сорокина
веб-техредактор