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Запрет на ввод нечисловых символов в поле input в HTML
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Запрет на ввод нечисловых символов в поле input в HTML

#Основы HTML  #Валидация форм  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Чтобы допустить ввод только цифр в поле input[type="number"], используйте обработчик события input. Он будет удалять все некорректные символы сразу после их ввода.

JS
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document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('input', function(e) {
  e.target.value = e.target.value.replace(/\D+/g, "");  // Прощайте, лишние символы!
});
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Владение навыками работы с обработчиками событий

Ввод пользователя — это ящик с сюрпризами, ведь невозможно предсказать, что попытается ввести пользователь. Следите за вводом и корректируйте его в реальном времени с помощью таких обработчиков событий JavaScript, как keypress, keydown, keyup, input.

  • keypress определяет и блокирует ввод до того, как он будет завершен.
  • keyup позволяет анализировать и корректировать ввод после того, как он был выполнен.
  • input отслеживает данные, вводимые пользователем в реальном времени, что идеально подходит для предварительной фильтрации.

Фильтрация некорректных символов с помощью события keypress

Если вы хотите предупредить появление некорректных символов в процессе ввода, используйте событие keypress. Оно будет вашим защитником, не пропускающим неподходящие символы.

JS
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document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) {
  if (e.key === '.' && this.value.includes('.')) {
    e.preventDefault();  // Не допускаем повторения точек!
  } else if (!/[0-9]/.test(e.key)) {
    e.preventDefault();  // Что за незаконный вторженец? Не цифра!
  }
});

Такой подход не просто блокирует левые символы, но и предотвращает лишнее появление десятичной точки, делая процесс ввода более контролируемым и точным.

Подчистка поля с помощью события keyup

Событие keyup срабатывает после того, как клавишу отпустили. Это даёт дополнительный шанс перехватить и исправить случайно введенные нерелевантные символы.

JS
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document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keyup', function(e) {
  this.value = this.value.replace(/[^0-9.]+/g, '');  // Всегда можно исправиться вовремя!
});

Это особенно актуально в тех случаях, когда кто-то пытается обойти систему, вставляя нецелевые символы.

Борьба с несогласованностью браузеров

Браузеры не всегда одинаково трактуют события keypress и keyup. Оставайтесь на волне, используя свойство e.key, которое обеспечивает стабильное поведение в современных браузерах:

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document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) {
  const validKeys = /[0-9]|\./;
  if (!validKeys.test(e.key) || (e.key === '.' && this.value.includes('.'))) {
    e.preventDefault();  // Мы не допускаем случайных символов!
  }
});

Такой подход позволяет избежать возможных несовместностей между различными браузерами.

Понимание роли управляющих клавиш

Ни в коем случае не исключайте полезные управляющие клавиши, такие как стрелки, backspace и комбинации ctrl/cmd+Key, пытаясь заблокировать ввод нерелевантных символов.

JS
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document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keydown', function(e) {
  if (!e.ctrlKey && !e.metaKey && !/[0-9]/.test(e.key) && e.key !== 'Backspace' && e.key !== 'Delete' && e.key !== 'ArrowLeft' && e.key !== 'ArrowRight' && e.key !== 'Tab') {
    e.preventDefault();  // Мы оцениваем наши помощники – управляющие клавиши
  }
});

Этот подход позволяет предотвратить нежелательный ввод, не ущемляя при этом полезные функции управления.

Рекомендации для решения редких случаев

  • Копирование и вставка текста: События keyup и input помогут отфильтровать некорректный ввод после вставки.
  • Автозаполнение в браузере: Уделите внимание контролю автозаполнения.
  • Адаптивность и совместимость с мобильными устройствами: Не забудьте учесть особенности обработки ввода на мобильных устройствах и в режиме чтения с экрана.

Визуализация

Представим <input type="number"> как баскетбольное кольцо, предназначенное исключительно для мячей (цифр):

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🏀👌 – Мяч попал в кольцо (цифра принята)
🎾🚫 – Мяч не подходит для этой игры (нечисловой символ отклонен)

Чтобы исключить попадание всего, что не является мячом:

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inputElement.addEventListener('input', function(e) {
    this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g, '');  // Дверь закрыта для непрошенных гостей.
});

Таким образом, каждый непослушный 🎾 будет отражен обратно!

Мастерство создания регулярных выражений

Умело сформированное регулярное выражение делает ваш код лаконичным, понятным и удобным для отладки.

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const numberPattern = /^\d*\.?\d*$/;  // Это число, возможно, с '.' где-то посередине.

Эта формула кратка, понятна и легко запоминается, что делает ее отличным инструментом для разработчика.

Добрый совет

Важно помнить:

  • keypress и key могут работать по-разному в разных браузерах. Тестируйте внимательно и подходите к выводам критически.
  • Если input с type="number" не отображает некорректные символы, события input могут быть полезны.
  • Валидация по стандарту HTML5 остается актуальной, используйте атрибут pattern даже для типа ввода number.
  • Ваша задача — обеспечить доступность сайта. Забота о доступности — это ваш главный передовой приоритет.

Полезные материалы

  1. <input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное описание элемента <input type="number"> на MDN.
  2. Как сделать так, чтобы HTML-элемент input принимал только числовые значения? – Stack Overflow — Обсуждение и решения вопроса на Stack Overflow.
  3. HTML input pattern Attribute — Наглядное руководство по использованию атрибута pattern для валидации ввода.
  4. HTML Standard — Стандарты W3C по типу ввода "number".
  5. Элемент: событие input – Web APIs | MDN — Детали о событии input в JavaScript на MDN.
  6. Как разрешить использование только цифр (0-9) в HTML-поле ввода с помощью jQuery? – Stack Overflow — Подходы к валидации цифрового ввода с использованием jQuery.
  7. regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выражений — Полезный онлайн-ресурс для работы с регулярными выражениями.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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