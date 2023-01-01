Запрет на ввод нечисловых символов в поле input в HTML

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Быстрый ответ

Чтобы допустить ввод только цифр в поле input[type="number"] , используйте обработчик события input . Он будет удалять все некорректные символы сразу после их ввода.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('input', function(e) { e.target.value = e.target.value.replace(/\D+/g, ""); // Прощайте, лишние символы! });

Владение навыками работы с обработчиками событий

Ввод пользователя — это ящик с сюрпризами, ведь невозможно предсказать, что попытается ввести пользователь. Следите за вводом и корректируйте его в реальном времени с помощью таких обработчиков событий JavaScript, как keypress , keydown , keyup , input .

keypress определяет и блокирует ввод до того, как он будет завершен.

определяет и блокирует ввод до того, как он будет завершен. keyup позволяет анализировать и корректировать ввод после того, как он был выполнен.

позволяет анализировать и корректировать ввод после того, как он был выполнен. input отслеживает данные, вводимые пользователем в реальном времени, что идеально подходит для предварительной фильтрации.

Фильтрация некорректных символов с помощью события keypress

Если вы хотите предупредить появление некорректных символов в процессе ввода, используйте событие keypress . Оно будет вашим защитником, не пропускающим неподходящие символы.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) { if (e.key === '.' && this.value.includes('.')) { e.preventDefault(); // Не допускаем повторения точек! } else if (!/[0-9]/.test(e.key)) { e.preventDefault(); // Что за незаконный вторженец? Не цифра! } });

Такой подход не просто блокирует левые символы, но и предотвращает лишнее появление десятичной точки, делая процесс ввода более контролируемым и точным.

Подчистка поля с помощью события keyup

Событие keyup срабатывает после того, как клавишу отпустили. Это даёт дополнительный шанс перехватить и исправить случайно введенные нерелевантные символы.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keyup', function(e) { this.value = this.value.replace(/[^0-9.]+/g, ''); // Всегда можно исправиться вовремя! });

Это особенно актуально в тех случаях, когда кто-то пытается обойти систему, вставляя нецелевые символы.

Борьба с несогласованностью браузеров

Браузеры не всегда одинаково трактуют события keypress и keyup . Оставайтесь на волне, используя свойство e.key , которое обеспечивает стабильное поведение в современных браузерах:

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keypress', function(e) { const validKeys = /[0-9]|\./; if (!validKeys.test(e.key) || (e.key === '.' && this.value.includes('.'))) { e.preventDefault(); // Мы не допускаем случайных символов! } });

Такой подход позволяет избежать возможных несовместностей между различными браузерами.

Понимание роли управляющих клавиш

Ни в коем случае не исключайте полезные управляющие клавиши, такие как стрелки , backspace и комбинации ctrl/cmd+Key , пытаясь заблокировать ввод нерелевантных символов.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="number"]').addEventListener('keydown', function(e) { if (!e.ctrlKey && !e.metaKey && !/[0-9]/.test(e.key) && e.key !== 'Backspace' && e.key !== 'Delete' && e.key !== 'ArrowLeft' && e.key !== 'ArrowRight' && e.key !== 'Tab') { e.preventDefault(); // Мы оцениваем наши помощники – управляющие клавиши } });

Этот подход позволяет предотвратить нежелательный ввод, не ущемляя при этом полезные функции управления.

Рекомендации для решения редких случаев

Копирование и вставка текста : События keyup и input помогут отфильтровать некорректный ввод после вставки.

: События и помогут отфильтровать некорректный ввод после вставки. Автозаполнение в браузере : Уделите внимание контролю автозаполнения.

: Уделите внимание контролю автозаполнения. Адаптивность и совместимость с мобильными устройствами: Не забудьте учесть особенности обработки ввода на мобильных устройствах и в режиме чтения с экрана.

Визуализация

Представим <input type="number"> как баскетбольное кольцо, предназначенное исключительно для мячей (цифр):

Markdown Скопировать код 🏀👌 – Мяч попал в кольцо (цифра принята) 🎾🚫 – Мяч не подходит для этой игры (нечисловой символ отклонен)

Чтобы исключить попадание всего, что не является мячом:

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('input', function(e) { this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g, ''); // Дверь закрыта для непрошенных гостей. });

Таким образом, каждый непослушный 🎾 будет отражен обратно!

Мастерство создания регулярных выражений

Умело сформированное регулярное выражение делает ваш код лаконичным, понятным и удобным для отладки.

JS Скопировать код const numberPattern = /^\d*\.?\d*$/; // Это число, возможно, с '.' где-то посередине.

Эта формула кратка, понятна и легко запоминается, что делает ее отличным инструментом для разработчика.

Добрый совет

Важно помнить:

keypress и key могут работать по-разному в разных браузерах. Тестируйте внимательно и подходите к выводам критически.

и могут работать по-разному в разных браузерах. Тестируйте внимательно и подходите к выводам критически. Если input с type="number" не отображает некорректные символы, события input могут быть полезны.

с не отображает некорректные символы, события могут быть полезны. Валидация по стандарту HTML5 остается актуальной, используйте атрибут pattern даже для типа ввода number .

. Ваша задача — обеспечить доступность сайта. Забота о доступности — это ваш главный передовой приоритет.

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