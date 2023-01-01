Запрет на перетаскивание изображения в HTML: методы и код

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Быстрый ответ

Для того чтобы предотвратить возможность перетаскивания изображения со страницы, добавьте к тегу <img> атрибут draggable="false" :

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" alt="" draggable="false">

Также, с помощью JavaScript, можно обработать событие начала перетаскивания так, чтобы исключить из него изображения:

JS Скопировать код document.addEventListener('dragstart', event => { if (event.target.tagName === 'IMG') event.preventDefault(); });

И тот, и другой способ помогут исключить случайное перемещение изображений за курсором.

Совместимость с браузерами

К сожалению, вопросы совместимости с различными браузерами остаются актуальными. Атрибут draggable="false" эффективен в большинстве современных браузеров, однако старые версии Firefox могут его игнорировать. Поэтому всегда стоит проверить работоспособность вашего решения в разных браузерах.

Можно также отключить перетаскивание для всех элементов на странице с помощью следующего кода:

JS Скопировать код window.ondragstart = function() { return false; };

Эта строчка кода полностью запретит перетаскивание элементов, поэтому при её использовании следует быть осторожным.

CSS может пригодиться

CSS также предлагает решение проблемы перетаскивания – ей служит свойство pointer-events :

CSS Скопировать код img { pointer-events: none; }

Однако, стоит помнить, что после применения этого свойства, изображения не смогут реагировать на пользовательские клики и другие взаимодействия.

Размеры изображений можно изменять, но место их останется прежним

Даже при запрете на перетаскивание изображений, вы сможете изменять их размеры через масштабирование. Для этого достаточно обработать событие нажатия мыши:

JS Скопировать код document.addEventListener('mousedown', event => { if(event.target.tagName === 'IMG') { // Здесь нужно реализовать логику масштабирования } });

Тем не менее, изображения останутся "размещенными" на своем месте.

jQuery – ваш помощник

Для поклонников jQuery существует собственное решение проблемы:

JS Скопировать код $('img').on('dragstart', function(event) { event.preventDefault(); });

Этот код выглядит лаконично, но если до этого у вас не было нужды в jQuery, не стоит его подключать только из-за этой функциональности.

Визуализация

Представьте себе галерею, где каждая картина надежно закреплена на стене:

Markdown Скопировать код Стена с картинами: 🖼🔒🖼 🔒🖼🔒

Здесь символ 🔒 символизирует ваш CSS-код, который "замораживает" изображения:

CSS Скопировать код img { pointer-events: none; user-select: none; }

Таким образом, картинки остаются красивыми и неподвижными.

Ваши изображения остаются адаптивными

Используемые вами методы не повлияют на адаптивность изображений.

Не забывайте о доступности

Запомните: использование атрибута draggable="false" не затрудняет доступность информации о изображениях для скринридеров.

Опасность браузерных "ловушек"

Старайтесь избегать использования специфичных для отдельных браузеров свойств типа -moz-user-select и им подобных. Они как непредсказуемые друзья. Предпочтение лучше отдать стандартам, проверенным временем.

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