Запрет на изменение выбора в HTML select: решение

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Быстрый ответ

Чтобы сделать недоступным элемент <select> в HTML, примените атрибут disabled . Для сохранения значения, которое будет использоваться в форме, добавьте скрытый элемент <input> с атрибутом type="hidden" .

HTML Скопировать код <select disabled> <option value="selectedValue" selected>Выбранный вариант</option> </select> <input type="hidden" name="selectName" value="selectedValue">

Таким образом, выпадающий список будет недоступен для взаимодействия, а скрытое поле будет передавать значение при отправке формы.

Усовершенствование поведения выпадающего списка

Примените атрибут disabled к выпадающему списку, чтобы создать его статическую версию. Необходимо будет синхронизировать значение элемента select со скрытым полем ввода через обработчики JavaScript для правильной передачи данных формы.

JS Скопировать код document.querySelector('select').addEventListener('change', function() { document.querySelector('input[type="hidden"]').value = this.value; });

Для эффективного сбора данных с формы, включая скрытые элементы, можно воспользоваться jQuery и методом .serialize() .

JS Скопировать код $('#yourForm').submit(function() { console.log($(this).serialize()); });

Для оптимизации пространства и улучшения безопасности рекомендуется применять CSS-правила, такие как display: none , чтобы скрыть ненужные элементы.

Создание эффекта

Чтобы select имитировал readonly , деактивируйте все ненужные опции через атрибут disabled . Таким образом, будет выделен единственный доступный для выбора вариант.

HTML Скопировать код <select> <option value="selectedValue" selected>Выбранный вариант</option> <option value="unwantedValue" disabled>Нежелательный вариант</option> </select>

Используйте CSS-свойство pointer-events: none; , чтобы элемент select не реагировал на действия пользователя, создавая эффект readonly .

CSS Скопировать код select[readonly] { pointer-events: none; }

Сразу перед отправкой формы, при необходимости, снимите блокировку с элемента, у которого было включено состояние disabled , используя метод prop в jQuery.

Визуализация

Сформулируем ситуацию с HTML-формой следующим образом: у нас есть набор красок ( SELECT ), и варианты цветов:

Markdown Скопировать код 🎨 Палитра: [🔴 Красный, 🟢 Зеленый, 🔵 Синий]

Кисть может коснуться каждого цвета, но из-за атрибута readonly на SELECT выбрать цвет невозможно:

Markdown Скопировать код 🖌️ Кисть наведена на: [🚫🔴, 🚫🟢, 🚫🔵]

Варианты доступны только для просмотра, точно так же, как и для элемента SELECT с атрибутом readonly .

Эмуляция

Создание эффекта только для чтения благодаря CSS

Если необходимо зафиксироват значение для передачи, атрибут disabled может не давать полного решения. Включите CSS-правила, чтобы сделать невыбираемыми все остальные варианты и группы, создав тем самым эффект readonly .

CSS Скопировать код select[readonly] option:not(:selected) { display: none; }

Динамическое изменение элементов формы с помощью jQuery

jQuery идеально подходит для быстрого изменения свойств форм в зависимости от условий или событий.

JS Скопировать код $('#selection').change(function() { if (/* некоторый критерий */) { $(this).prop('disabled', true); } else { $(this).prop('disabled', false); } // Здесь также может быть изменение атрибута 'name'. });

Применение аналога readonly к select

Применение CSS-правил позволяет оставить конкретные поля неизменяемыми, при этом они все еще видимы.

JS Скопировать код $('#selection').css('pointer-events', 'none');

Учет доступности

Не забывайте про доступность вашего интерфейса. Технологии для людей с ограниченными возможностями должны правильно воспринимать состояние элементов формы.

CSS Скопировать код select[disabled] { opacity: 0.5; }

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