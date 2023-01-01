Запрет на изменение выбора в HTML select: решение#Разное
Быстрый ответ
Чтобы сделать недоступным элемент
<select> в HTML, примените атрибут
disabled. Для сохранения значения, которое будет использоваться в форме, добавьте скрытый элемент
<input> с атрибутом
type="hidden".
<select disabled>
<option value="selectedValue" selected>Выбранный вариант</option>
</select>
<input type="hidden" name="selectName" value="selectedValue">
Таким образом, выпадающий список будет недоступен для взаимодействия, а скрытое поле будет передавать значение при отправке формы.
Усовершенствование поведения выпадающего списка
Примените атрибут
disabled к выпадающему списку, чтобы создать его статическую версию. Необходимо будет синхронизировать значение элемента
select со скрытым полем ввода через обработчики JavaScript для правильной передачи данных формы.
document.querySelector('select').addEventListener('change', function() {
document.querySelector('input[type="hidden"]').value = this.value;
});
Для эффективного сбора данных с формы, включая скрытые элементы, можно воспользоваться jQuery и методом
.serialize().
$('#yourForm').submit(function() {
console.log($(this).serialize());
});
Для оптимизации пространства и улучшения безопасности рекомендуется применять CSS-правила, такие как
display: none, чтобы скрыть ненужные элементы.
Создание эффекта
Чтобы
select имитировал
readonly, деактивируйте все ненужные опции через атрибут
disabled. Таким образом, будет выделен единственный доступный для выбора вариант.
<select>
<option value="selectedValue" selected>Выбранный вариант</option>
<option value="unwantedValue" disabled>Нежелательный вариант</option>
</select>
Используйте CSS-свойство
pointer-events: none;, чтобы элемент select не реагировал на действия пользователя, создавая эффект
readonly.
select[readonly] {
pointer-events: none;
}
Сразу перед отправкой формы, при необходимости, снимите блокировку с элемента, у которого было включено состояние
disabled, используя метод
prop в jQuery.
Визуализация
Сформулируем ситуацию с HTML-формой следующим образом: у нас есть набор красок (
SELECT), и варианты цветов:
🎨 Палитра: [🔴 Красный, 🟢 Зеленый, 🔵 Синий]
Кисть может коснуться каждого цвета, но из-за атрибута
readonly на
SELECT выбрать цвет невозможно:
🖌️ Кисть наведена на: [🚫🔴, 🚫🟢, 🚫🔵]
Варианты доступны только для просмотра, точно так же, как и для элемента
SELECT с атрибутом
readonly.
Эмуляция
Создание эффекта только для чтения благодаря CSS
Если необходимо зафиксироват значение для передачи, атрибут
disabled может не давать полного решения. Включите CSS-правила, чтобы сделать невыбираемыми все остальные варианты и группы, создав тем самым эффект
readonly.
select[readonly] option:not(:selected) {
display: none;
}
Динамическое изменение элементов формы с помощью jQuery
jQuery идеально подходит для быстрого изменения свойств форм в зависимости от условий или событий.
$('#selection').change(function() {
if (/* некоторый критерий */) {
$(this).prop('disabled', true);
} else {
$(this).prop('disabled', false);
}
// Здесь также может быть изменение атрибута 'name'.
});
Применение аналога
readonly к select
Применение CSS-правил позволяет оставить конкретные поля неизменяемыми, при этом они все еще видимы.
$('#selection').css('pointer-events', 'none');
Учет доступности
Не забывайте про доступность вашего интерфейса. Технологии для людей с ограниченными возможностями должны правильно воспринимать состояние элементов формы.
select[disabled] {
opacity: 0.5;
}
Полезные материалы
- HTML элемент выбора <select> — MDN: HyperText Markup Language — Информация об работе с элементами
selectв HTML.
- Атрибут disabled элемента HTML select — Руководство по использованию атрибута
disabledдля
select.
- Создание более доступных кнопок с использованием атрибута 'disabled' — CSS-Tricks — Советы по созданию доступных и отключенных элементов управления.
- HTML стандарт — Спецификация для элементов HTML-форм.
- Чеклист по доступности – Проект A11Y — Рекомендации по обеспечению доступности элементов форм.
- Все о формах — web.dev — Руководство по созданию современных и эффективных форм.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы