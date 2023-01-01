Заполняем текстовое поле на 100% ширины контейнера в CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы текстовое поле оставалось внутри контейнера, используйте совместно свойства box-sizing: border-box и width: 100% . Настройте отступы и ширину и ваши CSS-правила будут выглядеть следующим образом:

CSS Скопировать код input[type="text"] { box-sizing: border-box; padding: 10px; // Удобный отступ width: 100%; // Полностью заполняю область доступного пространства border: 1px solid #000; // Ваши границы видны }

Примечание: Свойство box-sizing позволяет включать рамку и отступы в общую ширину элемента, что гарантирует его помещение внутрь границ контейнера.

Герой box-sizing

Свойство box-sizing — это специальный инструмент в мире CSS, определяющий расчёт ширины и высоты элементов. Значение border-box означает, что рамка и отступы должны учитываться в общих размерах элемента, что устраняет многие проблемы верстки.

Не забывайте про разные браузеры. Для обеспечения кроссбраузерности используйте вендорные префиксы, как показано ниже:

CSS Скопировать код input[type="text"] { -moz-box-sizing: border-box; // Для Firefox -webkit-box-sizing: border-box; // Для Chrome и Safari box-sizing: border-box; }

Чтобы обойтись без box-sizing в старых версиях Internet Explorer (до IE 8), устанавливайте ширину input меньше на размер отступов контейнера. Вы можете визуализировать концепцию, поместив поле ввода в <div> , к которому применяются пользовательские стили.

Совмещение старого и нового

Старомодные методы верстки, такие как добавление дополнительных отступов в <div> или <td> , всё еще актуальны. Для этого:

Устанавливайте padding-right в контейнере, учитывая рамку и отступы поля ввода.

в контейнере, учитывая рамку и отступы поля ввода. Применяйте отступы к контейнеру для компенсации стилей дочерних элементов.

Такие решения используют стандартное поведение браузеров и переменные условия, гарантируя точность всех элементов макета.

Доступность макетов стала возможной

В дополнение к box-sizing , у вас есть и другие инструменты для создания идеального макета:

display: block; : Превращает элементы ввода в блочные для более точного управления.

: Превращает элементы ввода в блочные для более точного управления. Flexbox или Grid: обеспечивают гибкость контейнеров и ограничения элементов ввода заданной шириной.

Благодаря этому ваш макет остаётся адаптивным и корректным на экранах любых размеров.

Практика кодирования устойчивых дизайнов

box-sizing: border-box; играет ключевую роль в стилизации макета и поддерживает современные подходы, улучшая точность расчётов:

Отрицательные отступы: позволяют разместить элементы там, где стандартные настройки не справляются.

позволяют разместить элементы там, где стандартные настройки не справляются. Flexbox wrap: контролирует переполнение с помощью flex-wrap: wrap; .

контролирует переполнение с помощью . Переполнение содержимого: умеет обрабатывать содержимое, выходащее за границы, с помощью overflow .

Чтобы экономить время, используйте препроцессоры, такие как Sass или Less, которые автоматически добавляют нужные префиксы. Ресурсы MDN Web Docs и CSS-Tricks предлагают подробные руководства по этой теме.

Визуализация

Верстка на CSS схожа с регулированием движения поездов ( 🛤️ ).

Markdown Скопировать код 🚃🚃🚃 – Идеальная линия! Поезда (`🚃`) укладываются по путям (`🛤️`) 🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 – Хаос! Поезда выходят за пределы путей (`🛤️`), создавая заторы 🏙️

Для поддержания порядка,

CSS Скопировать код .container { overflow: hidden; // Прячу всё лишнее } .textbox { width: 100%; // Заполняю весь доступный мне пространство box-sizing: border-box; // 📦 Поезда и пути в идеальной гармонии }

Теперь ваши поезда ( 🚃 ) будут всегда сохранять границы, а пути ( 🛤️ ) будут правильно их направлять.

Обязательные пункты чек-листа для дизайна

Кроссбраузерная совместимость: Проводите тесты в разных браузерах, чтобы обеспечить одинаковое отображение.

Проводите тесты в разных браузерах, чтобы обеспечить одинаковое отображение. Проверка поддержки: Используйте caniuse.com, чтобы убедиться, что box-sizing работает во всех необходимых вам браузерах.

Используйте caniuse.com, чтобы убедиться, что работает во всех необходимых вам браузерах. Образовательные ресурсы: сайт w3schools предлагает детальные объяснения и примеры использования box-sizing .

Полезные материалы