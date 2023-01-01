Заполнить оставшееся пространство высоты экрана с div в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы заполнить доступное вертикальное пространство, воспользуйтесь CSS Flexbox. Примените к родительскому контейнеру стили display: flex; flex-direction: column; height: 100vh; , а дочернему div присвойте flex-grow: 1; .

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: column; /* Слои, подобные торту */ height: 100vh; /* Высота соответствует видимой области экрана */ } .stretch { flex-grow: 1; /* Равномерное растяжение зазоров */ }

HTML Скопировать код <div class="container"> <div>Верхний блок</div> <div class="stretch">Заполнение свободного пространства</div> <div>Нижний блок</div> </div>

Элемент с классом .stretch растянется так, чтобы занять все неиспользованное пространство внутри .container , подобно губке.

Завершение

Подготовка

Проверьте, что для тегов html и body указана высота height: 100% для покрытия всего видового поля, что позволит вложенным элементам рассчитывать свою высоту относительно родительского элемента.

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; /* Полное покрытие видового поля экрана */ }

Секреты Flexbox

Для контента с динамической высотой установите для #header значение flex-grow: 0; , а div внутри #content настройте с использованием flex: 1 1 auto .

CSS Скопировать код #header { flex-grow: 0; /* Фиксируем высоту заголовка */ } #content { flex: 1 1 auto; /* Растягиваем основной контент */ }

Управление переполнением

Если содержимое выходит за пределы окна, добавьте к div внутри #content класс .scroll-y и установите стиль overflow-y: auto; .

CSS Скопировать код .scroll-y { overflow-y: auto; /* Автоматическая прокрутка при переполнении */ }

Визуализация

Визуализируйте экран как стакан 🥤, в котором находятся кубики льда 🧊 и свободное пространство между ними.

Markdown Скопировать код 🥤 = Экран 🧊 = div

Добавим первый кубик льда:

Markdown Скопировать код 🥤 🧊

Теперь оставим в стакане место для последнего кубика льда:

Markdown Скопировать код 🥤 🧊 💧💧💧 (заполненное пространство) 🧊 (Последний элемент)

Здесь мы видим формирование div, занимающего оставшуюся высоту экрана.

Markdown Скопировать код Экран: 🥤 Первый Div: 🧊 Заполненное пространство: 💧💧💧 Второй Div (Заполняющий остаток): 🧊

Равновесие достигнуто: без пробелов и потерь.

Контроль высоты: ключевые моменты

Calc – наш верный помощник

Для оптимального использования пространства, если у вас имеются заголовки и подвалы с фиксированной высотой, установите для #content высоту через calc(100% – высота заголовка и подвала) .

CSS Скопировать код #content { height: calc(100% – 120px); /* Предположим, что высота заголовка и подвала – по 60px */ }

Совместимость с браузерами

Чтобы обеспечить совместимость Flexbox с разнообразными браузерами, обратитесь к ресурсу Can I use. Для устаревших браузеров не забудьте о префиксах -ms- , а также о полифиллах, например, FlexieJS. Кроме того, в качестве альтернативы можно использовать CSS-таблицы.

Адаптивность и отзывчивость

Используйте CSS-запросы @media для адаптации к различным размерам экранов, чтобы обеспечить гибкость дизайна на всех устройствах.

Альтернативные стратегии верстки

Для браузеров, которые не поддерживают Flexbox, важно иметь надежный запасной вариант верстки. В качестве такого варианта можно использовать CSS-таблицы.

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