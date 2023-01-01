Заполнение HTML5 canvas нужным цветом: полное решение

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Быстрый ответ

Для того чтобы заполнить весь холст одним цветом, примените свойство fillStyle для установления цвета и метод fillRect() для его закрепления на всей площади:

JS Скопировать код let ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.fillStyle = 'red'; // Цвет на уровне Ван Гога ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Весь холст окрашивается

Такой подход мог бы поставить в тупик даже Пикассо, ведь цвет задается во всех его проявлениях.

Настройка холста

Приступая к работе, в первую очередь определите размер вашего холста, это делается непосредственно в HTML:

HTML Скопировать код <canvas id="myCanvas" width="500" height="500"></canvas>

После настройки холста, переходим к его окрашиванию в JavaScript:

JS Скопировать код let canvas = document.getElementById('myCanvas'); let ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.fillStyle = '#00FFFF'; // Ощущение морского бриза на холсте ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

Убираем все отвлекающие элементы, чтобы открывать полностью холст:

CSS Скопировать код body, html { height: 100%; margin: 0; overflow: hidden; } canvas { display: block; }

Динамичный холст

Холст должен быть готов адаптироваться ко всем ситуациям:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false); function resizeCanvas() { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; fillCanvas('#123456'); // Заново заполняем холст }

Если всё еще доступна настройка элементов, можно воспользоваться следующим способом:

CSS Скопировать код box-sizing: border-box;

Визуализация

Итак, у нас есть холст, представляющий собой пространство для творчества. Начнём:

Markdown Скопировать код Пустой холст или "Стена": [ ]

Красить готовы, и наш скрипт уже как кисть в руках мастера:

JS Скопировать код // Краска var color = '#FF5733'; // 🎨 Цвет под контролем! // Кисть canvasContext.fillStyle = color; // Кисть готова к работе canvasContext.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // И распространяем её по холсту

В итоге, холст, представленный как "Стена", приобретёт свой цвет:

Markdown Скопировать код Холст, изображающий "Стену", становится цветным: [🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨]

Вот так! Теперь перед вами настоящий цветной спектакль. 🖼️

Перекрашивание и слои

Чтобы поменять уже заданный цвет холста, используйте свойство globalCompositeOperation , где вы сможете разгулять истинного Микеланджело:

JS Скопировать код ctx.globalCompositeOperation = 'destination-over'; // Внесение изменений ctx.fillStyle = 'green'; // Следующий цвет ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); //

Это не только рисование, но и создание сложных, многоуровневых изображений.

Метод через CSS

Вероятно, вы захотите окрасить холст без использования JavaScript. Это возможно:

CSS Скопировать код canvas { background-color: #FFD700; // Золотистый оттенок }

Чтобы динамически изменить цвет, вернёмся к JavaScript:

JS Скопировать код canvas.style.backgroundColor = 'lightblue'; // Более мягкий цвет для комфорта глаз

Обратите внимание, что стили в JavaScript следуют правилу camelCase!

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