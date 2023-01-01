Заполнение HTML5 canvas нужным цветом: полное решение#Веб-разработка #Основы JavaScript #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для того чтобы заполнить весь холст одним цветом, примените свойство
fillStyle для установления цвета и метод
fillRect() для его закрепления на всей площади:
let ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillStyle = 'red'; // Цвет на уровне Ван Гога
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Весь холст окрашивается
Такой подход мог бы поставить в тупик даже Пикассо, ведь цвет задается во всех его проявлениях.
Настройка холста
Приступая к работе, в первую очередь определите размер вашего холста, это делается непосредственно в HTML:
<canvas id="myCanvas" width="500" height="500"></canvas>
После настройки холста, переходим к его окрашиванию в JavaScript:
let canvas = document.getElementById('myCanvas');
let ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillStyle = '#00FFFF'; // Ощущение морского бриза на холсте
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
Убираем все отвлекающие элементы, чтобы открывать полностью холст:
body, html {
height: 100%;
margin: 0;
overflow: hidden;
}
canvas {
display: block;
}
Динамичный холст
Холст должен быть готов адаптироваться ко всем ситуациям:
window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false);
function resizeCanvas() {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
fillCanvas('#123456'); // Заново заполняем холст
}
Если всё еще доступна настройка элементов, можно воспользоваться следующим способом:
box-sizing: border-box;
Визуализация
Итак, у нас есть холст, представляющий собой пространство для творчества. Начнём:
Пустой холст или "Стена": [ ]
Красить готовы, и наш скрипт уже как кисть в руках мастера:
// Краска
var color = '#FF5733'; // 🎨 Цвет под контролем!
// Кисть
canvasContext.fillStyle = color; // Кисть готова к работе
canvasContext.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // И распространяем её по холсту
В итоге, холст, представленный как "Стена", приобретёт свой цвет:
Холст, изображающий "Стену", становится цветным: [🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨]
Вот так! Теперь перед вами настоящий цветной спектакль. 🖼️
Перекрашивание и слои
Чтобы поменять уже заданный цвет холста, используйте свойство
globalCompositeOperation, где вы сможете разгулять истинного Микеланджело:
ctx.globalCompositeOperation = 'destination-over'; // Внесение изменений
ctx.fillStyle = 'green'; // Следующий цвет
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); //
Это не только рисование, но и создание сложных, многоуровневых изображений.
Метод через CSS
Вероятно, вы захотите окрасить холст без использования JavaScript. Это возможно:
canvas {
background-color: #FFD700; // Золотистый оттенок
}
Чтобы динамически изменить цвет, вернёмся к JavaScript:
canvas.style.backgroundColor = 'lightblue'; // Более мягкий цвет для комфорта глаз
Обратите внимание, что стили в JavaScript следуют правилу camelCase!
Полезные материалы
- CanvasRenderingContext2D: свойство fillStyle – Web API | MDN — подробное руководство по работе с цветами.
- HTML Canvas — обучающий материал по использованию элемента
<canvas>.
- css – Как мне изменить цвет элемента 'svg'? – Stack Overflow — справка по вопросам и ответам на Stack Overflow.
- Canvas API – Web API | MDN — всесторонний обзор Canvas API.
- Пример на CodePen – Заполнение HTML5 Canvas сплошным цветом — практический пример закраски холста.
Георгий Рожков
специалист по доступности