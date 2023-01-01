Запись и загрузка аудиофайла на сервер с HTML5#Веб-разработка #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Для записи аудио в HTML5 необходимо использовать API
getUserMedia() от
MediaDevices для доступа к микрофону и
MediaRecorder для записи звука. Затем данные с аудиозаписью можно сохранить в объекте
Blob, чтобы пользователь мог скачать их.
Приведем пример кода для записи аудио:
navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true }).then(stream => {
const mediaRecorder = new MediaRecorder(stream);
let audioChunks = [];
mediaRecorder.ondataavailable = e => audioChunks.push(e.data);
mediaRecorder.onstop = () => {
const audioBlob = new Blob(audioChunks);
const audioUrl = URL.createObjectURL(audioBlob);
const link = document.createElement('a');
link.href = audioUrl;
link.download = 'recording.webm';
document.body.appendChild(link);
link.click();
document.body.removeChild(link);
};
mediaRecorder.start();
setTimeout(() => mediaRecorder.stop(), 3000);
}).catch(console.error);
Обратите внимание на обеспечение получения согласия пользователя и обработку исключений для стабильной работы.
Экспорт и скачивание аудиофайла
Для сохранения аудио в формате
.wav используйте метод
exportWAV:
recorder.exportWAV(blob => {
// Обрабатывайте blob-объект по своему усмотрению: отправьте его на сервер или сделайте что-то еще
});
Для немедленного скачивания аудиофайла используйте метод
forceDownload:
recorder.exportWAV(blob => {
Recorder.forceDownload(blob, 'filename.wav');
});
Изучите JavaScript демо
AudioRecorder для связывания потока с элементом
<audio>.
Почему нужен MediaRecorder
Событие
ondataavailable в
MediaRecorder позволяет вам обрабатывать аудиоданные:
mediaRecorder.ondataavailable = e => {
// Обрабатывайте аудиоданные здесь
};
mediaRecorder.start();
mediaRecorder.stop();
Если вам ценна простота, обратите внимание на JSSoundRecorder — инструмент для записи, редактирования и скачивания аудио.
Предупреждение об ошибках и лицензирование
Используйте событие
onRecordFail для контроля за ошибками:
function onRecordFail() {
console.error('Запись не удалась – отсутствует доступ к микрофону.');
}
navigator.getUserMedia({audio: true}, stream => {
// Здесь ваш поток
}, onRecordFail);
Не забывайте про ограничения лицензирования некоторых аудиокодеков, таких как MP3.
Визуализация
Процесс записи на HTML5 прост:
- Обеспечьте доступ к микрофону.
- Запишите аудио.
- Остановите запись.
- Сохраните и поделитесь звуком.
Выбор формата: WAV, MP3 или Ogg
Выбор формата не маловажен:
.wav для качества без сжатия и
.ogg для сжатия с обеспечением хорошего качества.
Вам может понадобиться изменить HTML5-код для работы с разными форматами и добавления пользовательских элементов управления.
Создайте комфортные условия для пользователей: обеспечьте согласие пользователя и обратную связь
Получите согласие на использование микрофона:
navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true})
.then(stream => {
// Пользователь предоставил согласие
})
.catch(error => {
console.error('Доступ к микрофону заблокирован пользователем', error);
});
Обеспечьте видимость или звуковую обратную связь во время записи.
Полезные материалы
- Пройдите по руководству
MediaRecorderна MDN.
- Познакомьтесь с введением в Web Audio API на web.dev.
- Посмотрите на демо
MediaRecorderна webrtc.github.io.
- Заходите в репозиторий RecordRTC на GitHub — отличная библиотека для записи звука.
- Ознакомьтесь с информацией о захвате аудио в HTML5 на web.dev.
- Изучите спецификации W3C по доступу к медиа в реальном времени.
- Пройдите обучение по устройствам записи на сайте Google Codelabs, посвященном WebRTC.
Марат Гордеев
моушн-дизайнер