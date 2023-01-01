Запись и загрузка аудиофайла на сервер с HTML5

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Быстрый ответ

Для записи аудио в HTML5 необходимо использовать API getUserMedia() от MediaDevices для доступа к микрофону и MediaRecorder для записи звука. Затем данные с аудиозаписью можно сохранить в объекте Blob , чтобы пользователь мог скачать их.

Приведем пример кода для записи аудио:

JS Скопировать код navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true }).then(stream => { const mediaRecorder = new MediaRecorder(stream); let audioChunks = []; mediaRecorder.ondataavailable = e => audioChunks.push(e.data); mediaRecorder.onstop = () => { const audioBlob = new Blob(audioChunks); const audioUrl = URL.createObjectURL(audioBlob); const link = document.createElement('a'); link.href = audioUrl; link.download = 'recording.webm'; document.body.appendChild(link); link.click(); document.body.removeChild(link); }; mediaRecorder.start(); setTimeout(() => mediaRecorder.stop(), 3000); }).catch(console.error);

Обратите внимание на обеспечение получения согласия пользователя и обработку исключений для стабильной работы.

Экспорт и скачивание аудиофайла

Для сохранения аудио в формате .wav используйте метод exportWAV :

JS Скопировать код recorder.exportWAV(blob => { // Обрабатывайте blob-объект по своему усмотрению: отправьте его на сервер или сделайте что-то еще });

Для немедленного скачивания аудиофайла используйте метод forceDownload :

JS Скопировать код recorder.exportWAV(blob => { Recorder.forceDownload(blob, 'filename.wav'); });

Изучите JavaScript демо AudioRecorder для связывания потока с элементом <audio> .

Почему нужен MediaRecorder

Событие ondataavailable в MediaRecorder позволяет вам обрабатывать аудиоданные:

JS Скопировать код mediaRecorder.ondataavailable = e => { // Обрабатывайте аудиоданные здесь }; mediaRecorder.start(); mediaRecorder.stop();

Если вам ценна простота, обратите внимание на JSSoundRecorder — инструмент для записи, редактирования и скачивания аудио.

Предупреждение об ошибках и лицензирование

Используйте событие onRecordFail для контроля за ошибками:

JS Скопировать код function onRecordFail() { console.error('Запись не удалась – отсутствует доступ к микрофону.'); } navigator.getUserMedia({audio: true}, stream => { // Здесь ваш поток }, onRecordFail);

Не забывайте про ограничения лицензирования некоторых аудиокодеков, таких как MP3.

Визуализация

Процесс записи на HTML5 прост:

Обеспечьте доступ к микрофону. Запишите аудио. Остановите запись. Сохраните и поделитесь звуком.

Выбор формата: WAV, MP3 или Ogg

Выбор формата не маловажен: .wav для качества без сжатия и .ogg для сжатия с обеспечением хорошего качества.

Вам может понадобиться изменить HTML5-код для работы с разными форматами и добавления пользовательских элементов управления.

Создайте комфортные условия для пользователей: обеспечьте согласие пользователя и обратную связь

Получите согласие на использование микрофона:

JS Скопировать код navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true}) .then(stream => { // Пользователь предоставил согласие }) .catch(error => { console.error('Доступ к микрофону заблокирован пользователем', error); });

Обеспечьте видимость или звуковую обратную связь во время записи.

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