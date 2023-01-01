Замена всей страницы JavaScript: метод для шапки и тела

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Быстрый ответ

Для полной замены HTML-контента страницы достаточно задать новое значение свойству document.documentElement.outerHTML :

JS Скопировать код document.documentElement.outerHTML = '<!DOCTYPE html><html><head><title>Новый заголовок</title></head><body>Новое тело</body></html>';

Таким образом, ваша веб-страница будет перезагружена с указанным заголовком и телом.

Однако будьте внимательны: старые скрипты могут продолжить работу! Если работа JavaScript-контекста продолжится, то старые скрипты не исчезнут автоматически, что может вызвать проблемы. Для их предотвращения используйте функцию ReplaceContent для безопасной замены контента страницы.

Радикальное изменение и возврат динамики

Используя JavaScript, вы можете "снести" старый "дом" HTML и "возвести" совершенно новый. Вот как это выглядит:

Разрушение старого HTML

Содержимое страницы можно кардинально изменить следующим образом:

JS Скопировать код function ReplaceContent(newContent) { document.open(); // Время для перемен! document.write(newContent); // Устанавливаем HTML-элементы на свои места document.close(); // Завершили, теперь можно отдохнуть! }

С помощью функции ReplaceContent можно полностью изменить внешний вид страницы:

JS Скопировать код ReplaceContent('<!DOCTYPE html><html><head><title>Прощай, мир</title></head><body><script>alert("Прощай, мир");</script></body></html>');

Триггеры и специальные функции

Используя функцию-триггер Hi , можно активировать уведомление после обновления контента:

JS Скопировать код function Hi() { alert('Прощай, мир'); // Вот ваше уведомление! // Здесь можно разместить код для замены содержимого, если уведомление — это не конец процесса }

После вызова ReplaceContent всё содержимое страницы будет заменено, включая заголовки и JavaScript-код.

Мгновенная замена без обращений к серверу

Если вам не нужно обращаться к серверу, вызов функции замены содержимого будет выглядеть так:

JS Скопировать код let newContent = '<!DOCTYPE html><html><head><title>Заголовок</title></head><body>Содержимое страницы</body></html>'; ReplaceContent(newContent);

Моментальная замена с помощью jQuery

Если вы используете jQuery, вот метод быстрой и простой замены страницы:

JS Скопировать код $("html").html(newContent);

Использование элемента iframe

iframe с атрибутом srcdoc позволяет обновить содержимое страницы. iframe станет "холстом", на котором вы создадите новую страницу:

HTML Скопировать код <iframe style="position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%" srcdoc="<p>Здесь начинается ваш новый мир</p>"></iframe>

Добавьте индикатор загрузки для сглаживания перехода до момента, когда новый контент появится перед пользователем.

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