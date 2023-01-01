Замена устаревшего тега <center> в HTML: альтернативы#Основы HTML #CSS и верстка #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
Тег
<center> сегодня считается устаревшим, поскольку он нарушает принцип разделения обязанностей между HTML, отвечающим за структуру документа, и CSS — за его оформление. С помощью CSS мы можем гибко настраивать внешний вид элементов, используя, например,
text-align: center; для центрирования текста и
display: flex; justify-content: center; для блочных элементов. Это позволяет нам сделать код более читаемым и организованным.
Пример CSS:
.text-center {
text-align: center; // Просто и центрировано без использования устаревшего <center>
}
.flex-center {
display: flex;
justify-content: center; // Пространство распределено равномерно: центр находится в самом центре!
}
Пример использования в HTML:
<p class="text-center">Этот текст расположен в центре. Все получилось отлично!</p>
<div class="flex-center"><div>Этот блок был отцентрован без использования тега <center>.</div></div>
По сути, наше задача — поддерживать четкое разделение между структурой и оформлением: HTML отвечает за контент, а CSS — за его внешний вид.
Тег center против современных стандартов
В стандарте HTML4 акцент был сделан на структурную разметку, отводя стилизацию на второй план. Заботу о стилизации взял на себя CSS. Благодаря этой декомпозиции обязанностей, сайты стали лучше доступны и взаимодействуют с различными устройствами гораздо эффективнее.
Проблемы тега center и альтернативы на CSS
Использование тега
<center> могло приводить к неоднородному отображению контента в разных браузерах. Что касается CSS, он предлагает гибкие и консистентные методы центрирования и позволяет легко изменять стили в масштабах всего проекта.
Расширение возможностей выравнивания с помощью CSS
CSS предоставляет быстрые и гибкие инструменты настройки выравнивания, используя, например,
margin: 0 auto; для горизонтального центрирования блочных элементов, а также
justify-content: center; align-items: center; во Flexbox для комбинированного горизонтального и вертикального центрирования.
Пример CSS:
.block-center {
margin: 0 auto; // Выравниваем блоки горизонтально с автоматическими отступами с обеих сторон
}
.flex-center-both {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center; // Flex идеально центрирует элементы как горизонтально, так и вертикально
}
.grid-center {
display: grid;
place-items: center; // Сетка (Grid) помогает в управлении центрированием контента
}
Визуализация
Представьте, что ваша веб-страница — это ваш дом. Тег
<center> напоминает строгого родственника, который настаивает, чтобы все вещи были расставлены точно по центру. С другой стороны, CSS больше похож на модную тетюшку, дающую вам свободу в оформлении вашего интерьера. Благодаря CSS, элементы на вашей веб-странице теперь можно легко перемещать, придавая им более привлекательный и функциональный вид.
Тег
<center> был инфлексивным и не совместим с адаптивным дизайном. Гибкость и простота находятся на стороне CSS в эпохе, когда неэластичные методы становятся устаревшими.
Адаптивный и актуальный веб-дизайн
CSS заменил тег
<center>, упростив реализацию адаптивного дизайна. Медиазапросы помогают создавать макеты, которые подстраиваются под различные размеры экранов, обеспечивая отзывчивость и читаемость дизайна.
Преимущества повторного использования
Использование повторяющихся CSS-классов избавляет от необходимости дублирования кода, подчеркивая важность следования принципу DRY (Don't Repeat Yourself).
HTML без повторного использования:
<center><p>Текст 1</p></center>
<center><div>Блок 1</div></center>
HTML с применением повторного использования:
<p class="text-center">Текст 1</p>
<div class="block-center">Блок 1</div>
Отход от наследия и движение вперед
Отказаться от привычек бывает непросто, но прогресс в области веб-разработки требует от нас отказа от устаревших методов в пользу современных подходов и стандартов.
Полезные материалы
- HTML Standard — официальная спецификация, где перечислены устаревшие элементы.
- <center>: The Centered Text element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — более подробная информация и объяснения связанные с элементом
<center>.
- Centering in CSS: A Complete Guide | CSS-Tricks — учебник по методам центрирования в CSS.
- CSS Layout – Horizontal & Vertical Align | W3Schools — практические примеры и материалы для выравнивания.
- Why is the <center> tag deprecated in HTML? – Stack Overflow — обсуждения и идеи из сообщества разработчиков.
- CSS Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 | W3C — о центрировании в CSS в соответствии с руководством по обеспечению доступности веб-контента.
- Understanding CSS Layout And The Block Formatting Context — Smashing Magazine — глубокое погружение в вопросы CSS-макетирования для центрирования элементов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор