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Замена устаревшего тега <center> в HTML: альтернативы
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Замена устаревшего тега <center> в HTML: альтернативы

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Теги и атрибуты  
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Быстрый ответ

Тег <center> сегодня считается устаревшим, поскольку он нарушает принцип разделения обязанностей между HTML, отвечающим за структуру документа, и CSS — за его оформление. С помощью CSS мы можем гибко настраивать внешний вид элементов, используя, например, text-align: center; для центрирования текста и display: flex; justify-content: center; для блочных элементов. Это позволяет нам сделать код более читаемым и организованным.

Пример CSS:

CSS
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.text-center { 
    text-align: center; // Просто и центрировано без использования устаревшего <center>
}
.flex-center { 
    display: flex; 
    justify-content: center; // Пространство распределено равномерно: центр находится в самом центре!
}

Пример использования в HTML:

HTML
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<p class="text-center">Этот текст расположен в центре. Все получилось отлично!</p>
<div class="flex-center"><div>Этот блок был отцентрован без использования тега <center>.</div></div>

По сути, наше задача — поддерживать четкое разделение между структурой и оформлением: HTML отвечает за контент, а CSS — за его внешний вид.

Пошаговый план для смены профессии

Тег center против современных стандартов

В стандарте HTML4 акцент был сделан на структурную разметку, отводя стилизацию на второй план. Заботу о стилизации взял на себя CSS. Благодаря этой декомпозиции обязанностей, сайты стали лучше доступны и взаимодействуют с различными устройствами гораздо эффективнее.

Проблемы тега center и альтернативы на CSS

Использование тега <center> могло приводить к неоднородному отображению контента в разных браузерах. Что касается CSS, он предлагает гибкие и консистентные методы центрирования и позволяет легко изменять стили в масштабах всего проекта.

Расширение возможностей выравнивания с помощью CSS

CSS предоставляет быстрые и гибкие инструменты настройки выравнивания, используя, например, margin: 0 auto; для горизонтального центрирования блочных элементов, а также justify-content: center; align-items: center; во Flexbox для комбинированного горизонтального и вертикального центрирования.

Пример CSS:

CSS
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.block-center { 
    margin: 0 auto; // Выравниваем блоки горизонтально с автоматическими отступами с обеих сторон
}
.flex-center-both { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; // Flex идеально центрирует элементы как горизонтально, так и вертикально
}
.grid-center {
    display: grid; 
    place-items: center; // Сетка (Grid) помогает в управлении центрированием контента
}

Визуализация

Представьте, что ваша веб-страница — это ваш дом. Тег <center> напоминает строгого родственника, который настаивает, чтобы все вещи были расставлены точно по центру. С другой стороны, CSS больше похож на модную тетюшку, дающую вам свободу в оформлении вашего интерьера. Благодаря CSS, элементы на вашей веб-странице теперь можно легко перемещать, придавая им более привлекательный и функциональный вид.

Тег <center> был инфлексивным и не совместим с адаптивным дизайном. Гибкость и простота находятся на стороне CSS в эпохе, когда неэластичные методы становятся устаревшими.

Адаптивный и актуальный веб-дизайн

CSS заменил тег <center>, упростив реализацию адаптивного дизайна. Медиазапросы помогают создавать макеты, которые подстраиваются под различные размеры экранов, обеспечивая отзывчивость и читаемость дизайна.

Преимущества повторного использования

Использование повторяющихся CSS-классов избавляет от необходимости дублирования кода, подчеркивая важность следования принципу DRY (Don't Repeat Yourself).

HTML без повторного использования:

HTML
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<center><p>Текст 1</p></center>
<center><div>Блок 1</div></center>

HTML с применением повторного использования:

HTML
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<p class="text-center">Текст 1</p>
<div class="block-center">Блок 1</div>

Отход от наследия и движение вперед

Отказаться от привычек бывает непросто, но прогресс в области веб-разработки требует от нас отказа от устаревших методов в пользу современных подходов и стандартов.

Полезные материалы

  1. HTML Standard — официальная спецификация, где перечислены устаревшие элементы.
  2. <center>: The Centered Text element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — более подробная информация и объяснения связанные с элементом <center>.
  3. Centering in CSS: A Complete Guide | CSS-Tricks — учебник по методам центрирования в CSS.
  4. CSS Layout – Horizontal & Vertical Align | W3Schools — практические примеры и материалы для выравнивания.
  5. Why is the <center> tag deprecated in HTML? – Stack Overflow — обсуждения и идеи из сообщества разработчиков.
  6. CSS Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 | W3C — о центрировании в CSS в соответствии с руководством по обеспечению доступности веб-контента.
  7. Understanding CSS Layout And The Block Formatting Context — Smashing Magazine — глубокое погружение в вопросы CSS-макетирования для центрирования элементов.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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