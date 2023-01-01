Замена пробела в HTML:   вместо в ASP.NET#Разное
Быстрый ответ
И
 , и
предназначены для создания неразрывного пробела в html-разметке, что предотвращает перенос строк в этих местах. Они функционально идентичны и можно использовать их как взаимозаменяемые.
Примеры использования:
:
Слова вместе
 :
Слова вместе
Оба варианта гарантируют, что слова "Слова" и "вместе" останутся на одной строке, словно их связывает неразрывная дружба.
Разбор html-сущностей
В html-разметке сущности используются для отображения специальных символов, которые могут быть истолкованы как часть самой разметки. Они незаменимы в случае, когда требуется вставить символы, зарезервированные для системной разметки.
Числовые (
 ) и именованные (
) сущности
Числовые сущности, такие как
 , распознаваемы в любой системе благодаря их Unicode-коду. Именованные сущности вроде
легко воспринимаются людьми, однако для их корректного отображения требуется понимание контекста html-разметки.
Какие сущности использовать?
В целом, при автоматическом генерировании html-кода программами предпочтительнее использовать числовые сущности типа
  для обеспечения совместимости с различными системами, в которых могут некорректно работать именованные сущности.
Визуализация
  и
ведут себя идентично в html-разметке:
|Сущность
|Визуализация
|Описание
|
 
|🧍♂️⟷🧍♂️
|Числовая сущность
|
|🧍♂️⟷🧍♂️
|Именованная сущность
Обе сущности создают пространство, не видимое для пользователя, но значимое для разработчика:
Привет[🧍♂️⟷🧍♂️]Мир <= ` ` или ` `
Можно считать эти символы-like workers "за кулисами", которые гарантируют, что слова в тексте не слипаются. Они заслуживают похвалы, не так ли? 👏
Потенциальные проблемы
Обратите внимание, что в текстовых редакторах или средах разработки легко спутать числовые и именованные сущности, хотя они могут по-разному влиять на обработку вашего контента.
Использование числовых сущностей, таких как
 , может помочь избежать возможных ошибок с неузнаваемыми именованными сущностями в XML или XHTML.
Числовые ссылки более устойчивы к изменениям в кодировке и реже подвергаются неправильной интерпретации при передаче данных.
SEO и доступность
С учётом SEO и обеспечения доступности, умное использование неразрывных пробелов является важным. Их избыток может вызвать неправильное восприятие структуры текста поисковыми системами или вспомогательными технологиями.
Полезные материалы
- HTML сущности символов — подробное руководство по различиям между HTML сущностями.
- Ссылки на сущности символов в HTML 4 — официальная документация W3C о доступных сущностях в HTML 4.
- Unicode символ 'НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ' (U+00A0) — всё, что нужно знать о символе неразрывного пробела в Unicode.
- В чем разница между " " и " "? – Stack Overflow — обсуждение различий между этими сущностями.
- Универсальный стандарт Unicode для текста и символов — домашняя страница Консорциума Unicode.
- HTML стандарт — правила использования символов в HTML.
- Создание веб-страниц — руководство W3C по созданию веб-страниц.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы