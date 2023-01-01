Замена маркеров в HTML списке на символ ✓ : CSS решение

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Быстрый ответ

Если вы хотите использовать галочку вместо стандартных маркеров в списках, воспользуйтесь свойствами CSS. Сначала уберите обычные маркеры, применив list-style-type: none; , затем добавьте галочку перед текстом списка с помощью псевдоэлемента ::before .

CSS Скопировать код ul.no-bullets li::before { content: '✓'; }

Прикрепите класс no-bullets к списку в своём HTML-коде:

HTML Скопировать код <ul class="no-bullets"> <li>Первая задача: Всегда быть в готовности</li> <li>Вторая задача: Соблюдать установленные стандарты</li> </ul>

С этого момента каждый элемент списка будет помечен галочкой вместо обычного маркера.

Создание пространства и стилизация

Не забывайте о значимости пространства в дизайне. Подходящее расстояние между галочкой и текстом повышает читаемость. Используйте Unicode-символы \2713 или \2714 , добавляя после них пробельный символ Unicode \0020 :

CSS Скопировать код ul.no-bullets li::before { content: '\2713\0020'; }

Также можно настроить цвет и вес шрифта галочки с помощью соответствующих CSS-свойств:

CSS Скопировать код ul.no-bullets li::before { content: '\2713\0020'; color: green; /* Зелёный цвет всегда будет уместным */ font-weight: bold; /* Выражайтесь более декларативно */ }

Таким образом, ваш список станет не только функциональным, но и визуально привлекательным.

Абсолютное позиционирование: коррекция положения галочки

Абсолютное позиционирование позволяет вам иметь больше контроля над положением галочки. Оставьте место для галочки, увеличив отступ у элементов списка:

CSS Скопировать код ul.positioned-ticks { list-style: none; padding-left: 30px; /* Увеличиваем пространство для манёвра */ } ul.positioned-ticks li { position: relative; }

Теперь давайте применим абсолютное позиционирование к псевдоэлементу ::before , чтобы галочка занимала нужное положение:

CSS Скопировать код ul.positioned-ticks li::before { content: '\2714'; position: absolute; left: 0; top: 0; }

Добавляем в дело SVG

Для большей контролируемости и гибкости галочки можно использовать SVG-иконки. Это поможет лучше адаптировать символ к дизайну сайта и обеспечит отличное отображение на всех размерах экранов:

CSS Скопировать код ul.svg-ticks li::before { content: url('path/to/tick-icon.svg'); padding-right: 8px; /* Защитаем достаточное пространство для текста */ }

Выберите SVG-иконки, которые в лучшем соответствии с дизайном вашего сайта, из широкого ассортимента, предложенного такими библиотеками, как Font Awesome.

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