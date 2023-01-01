Замена маркеров в HTML списке на символ ✓ : CSS решение#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите использовать галочку вместо стандартных маркеров в списках, воспользуйтесь свойствами CSS. Сначала уберите обычные маркеры, применив
list-style-type: none;, затем добавьте галочку перед текстом списка с помощью псевдоэлемента
::before.
ul.no-bullets li::before {
content: '✓';
}
Прикрепите класс
no-bullets к списку в своём HTML-коде:
<ul class="no-bullets">
<li>Первая задача: Всегда быть в готовности</li>
<li>Вторая задача: Соблюдать установленные стандарты</li>
</ul>
С этого момента каждый элемент списка будет помечен галочкой вместо обычного маркера.
Создание пространства и стилизация
Не забывайте о значимости пространства в дизайне. Подходящее расстояние между галочкой и текстом повышает читаемость. Используйте Unicode-символы
\2713 или
\2714, добавляя после них пробельный символ Unicode
\0020:
ul.no-bullets li::before {
content: '\2713\0020';
}
Также можно настроить цвет и вес шрифта галочки с помощью соответствующих CSS-свойств:
ul.no-bullets li::before {
content: '\2713\0020';
color: green; /* Зелёный цвет всегда будет уместным */
font-weight: bold; /* Выражайтесь более декларативно */
}
Таким образом, ваш список станет не только функциональным, но и визуально привлекательным.
Абсолютное позиционирование: коррекция положения галочки
Абсолютное позиционирование позволяет вам иметь больше контроля над положением галочки. Оставьте место для галочки, увеличив отступ у элементов списка:
ul.positioned-ticks {
list-style: none;
padding-left: 30px; /* Увеличиваем пространство для манёвра */
}
ul.positioned-ticks li {
position: relative;
}
Теперь давайте применим абсолютное позиционирование к псевдоэлементу
::before, чтобы галочка занимала нужное положение:
ul.positioned-ticks li::before {
content: '\2714';
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
}
Добавляем в дело SVG
Для большей контролируемости и гибкости галочки можно использовать SVG-иконки. Это поможет лучше адаптировать символ к дизайну сайта и обеспечит отличное отображение на всех размерах экранов:
ul.svg-ticks li::before {
content: url('path/to/tick-icon.svg');
padding-right: 8px; /* Защитаем достаточное пространство для текста */
}
Выберите SVG-иконки, которые в лучшем соответствии с дизайном вашего сайта, из широкого ассортимента, предложенного такими библиотеками, как Font Awesome.
Полезные материалы
- list-style – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное руководство по стилизации списков с помощью CSS.
- ::before / ::after | CSS-Tricks – CSS-Tricks — внесите магию в CSS с помощью псевдоэлементов ::before и ::after.
- Unicode Character 'CHECK MARK' (U+2713) — узнайте больше о различных вариантах использования Unicode-символа галочки.
- CSS Styling Lists — гид по стилизации списков с использованием CSS.
- Circle Check Icon | Font Awesome — иконка галочки в круге от Font Awesome может стать прекрасным выбором для маркера списка.
- HTML Lists — всё о создании списков в HTML с возможностями настройки.
- CSS Content Property — руководство по применению свойства CSS
contentдля вставки содержимого, включая Unicode-символы.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда