Замена маркера в HTML списках: с точки на скобку#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li)
Быстрый ответ
Хотите создать алфавитный нумерованный список с закрывающими скобками? Вы можете сделать это с помощью CSS, настроив особые счетчики:
ol {
list-style: none; /* Отказ от стандартных маркеров */
counter-reset: alpha-list; /* Начинаем счетчик */
}
ol li::before {
content: counter(alpha-list, lower-alpha) ") "; /* Нумерация каждого элемента списка: 'a) ', 'b) ', и так далее */
counter-increment: alpha-list; /* Инкремент счетчика для следующего пункта */
}
Добавьте к этому CSS разметку в HTML, сформировав обычный нумерованный список (
<ol>):
<ol>
<li>Пункт</li>
<li>Пункт</li>
<!-- Сколько угодно таких пунктов -->
</ol>
Так вы получите алфавитный нумерованный список с обозначениями в формате 'a)', 'b)' и так далее.
Давайте опять сделаем выравнивание маркеров идеальным
Для безупречного выравнивания маркеров используйте позиционирование в CSS:
ol li {
position: relative;
padding-left: 20px; /* Вы можете выбрать отступ, который вам подходит */
}
ol li::before {
position: absolute;
left: 0; /* Разместите маркер слева */
}
Теперь маркеры будут выравнены слева в идеальном порядке, как в типографии.
Один список в гнезде — это еще не весна: работаем с вложенными пунктами
Стиль вложенных списков может быть наследован из внешних, но если использовать дочерние селекторы, можно избежать проблем:
ol > li {
/* Стили применяются только к непосредственным потомкам */
}
Такой метод обеспечивает, что вложенные списки не будут затронуты, сохраняя их уникальность.
Взаем контроль с помощью
Если хотите углубить настройку, можно создать собственный стиль счетчика с
@counter-style:
@counter-style custom-alpha {
system: alphabetic;
symbols: 'a' 'b' 'c' 'd' 'e' 'f' 'g'; /* Вот ваш новый алфавит! */
suffix: ") "; /* Маленький трюк для особых случаев */
}
Примените этот стиль через
list-style-type:
ol {
list-style-type: custom-alpha; /* Настраиваем как угодно! */
}
И, кстати, убедитесь ли в поддержке
@counter-style различными браузерами, потому что некоторые из них могут ещё не поддерживать данный стиль.
Визуализация результатов
Просмотр результатов до и после настройки облегчает понимание разницы между стандартными и кастомными маркерами:
|Тип маркера
|Стандартный
|Настроенный
|Маркер в списке
|1.
|a)
|2.
|b)
|3.
|c)
Переключение формата маркеров с чисел на буквы становится таким же простым, как ABC!
Поворачивайте ручку «контента» для впечатляющих эффектов
Свойство
content в CSS позволяет добавить к маркерам специальные символы, знаки или даже слова, создавая разнообразные эффекты:
ol li::before {
content: counter(alpha-list, lower-alpha) ".🌟 "; /* 'a.🌟 ', 'b.🌟 ' — давайте развлечемся */
}
Проверяем настройки списка на практике
Списки должны быть не только привлекательными, но и понятными пользователям. Всегда тестируйте их в разных контекстах, чтобы убедиться, что они читаемы и доступны. Ведь хороший дизайн — это ключевой момент к успеху!
Полезные материалы
- ::marker | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Глубокое погружение в методы стилизации списков с использованием псевдо-элемента CSS ::marker.
- ::marker – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Изучение нюансов работы с ::marker в документации MDN.
- CSS ::marker Selector — Пошаговое руководство по применению CSS ::marker.
- CSS ::marker pseudo-element | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Проверка совместимости псевдо-элемента ::marker с различными браузерами.
- Winforms Richtextbox not properly rendered in WPF project – Stack Overflow — Хоть и замаскированное под другую тему, это обсуждение на Stack Overflow хранит в себе секреты мастерства CSS!
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда