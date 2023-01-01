Замена и аналоги устаревшего тега <marquee> в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
Оставим в прошлом тег
<marquee>. Для реализации современных эффектов прокрутки используйте CSS-анимации и keyframes:
@keyframes scroll-text {
to { transform: translateX(-100%); }
}
.marquee {
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
display: inline-block;
animation: scroll-text 10s linear infinite;
}
<div class="marquee">Новая эра прокрутки!</div>
Просто скопируйте и вставьте этот код, тогда ваше решение будет выглядеть актуальным и модернизированным.
Причины устаревания
Тег
<marquee>, когда-то знаменитый за свой эффект бегущей строки, стал устаревшим из-за своего непредсказуемого поведения и нестабильности. В то время как HTML служит структурированию контента, CSS — его оформлению. Тег
<marquee> смешивает эти две области.
- **Причины устаревания**:
– Неконтролируемое поведение
– Проблемы с доступностью
– Нарушение разделения HTML и CSS
Сегодня анимации на CSS и JavaScript библиотеки предлагают более продвинутые способы создания скроллинг-эффектов.
Прогресс с помощью CSS и JavaScript
CSS для современных эффектов прокрутки
CSS-анимации позволяют создать эффекты прокрутки ещё более изысканными и захватывающими:
@keyframes marquee-ltr {
0% { transform: translateX(100%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
@keyframes marquee-ttb {
0% { transform: translateY(100%); }
100% { transform: translateY(-100%); }
}
Вы можете настроить скорость и тайминг анимации, чтобы она отвечала вашим требованиям.
JavaScript для продвинутого управления
Если вам нужна возможность более интенсивного взаимодействия или динамически обновляемый контент, примените JavaScript:
document.querySelector('.marquee').addEventListener('mouseenter', function(e) {
e.target.style.animationPlayState = 'paused';
});
document.querySelector('.marquee').addEventListener('mouseleave', function(e) {
e.target.style.animationPlayState = 'running';
});
JavaScript открывает возможности для добавления интерактивности и динамичности в ваши скроллинг-анимации.
Визуализация
Сравните тег
<marquee> с примитивным iPod в мире, где все уже используют Spotify.
Тег: <marquee> → iPod (Устарел, имеет ограничения)
Альтернатива: CSS анимации → Spotify (Гибкий, современный)
@keyframes slideIn {
from { transform: translateX(100%); }
to { transform: translateX(-100%); }
}
.myElement {
animation: slideIn 10s infinite linear;
}
Подводя итог:
iPod → 🚫 Устарел: Функционал ограничен, управление неудобно.
Spotify → 🙌 Вариант предпочтительнее: Гибкость, адаптация, интерактивность.
Пришла пора обновиться! До свидания, старый iPod, и приветствуем новую эру с Spotify.
Создание персональных анимаций прокрутки
Упрощённая разработка с CSS
Структурируйте HTML так, чтобы он был в гармонии с вашими анимациями. Используйте
overflow: hidden для скрытия лишних элементов, а
white-space: nowrap чтобы контент был в одной строке:
<div class="marquee-container">
<div class="marquee-content">Стильная прокрутка текста без использования устаревшего <marquee>.</div>
</div>
Гладкое внедрение с помощью современного CSS
Применяйте эффективные CSS-свойства для более плавной анимации:
.marquee-container {
display: inline-block;
overflow: hidden;
}
.marquee-content {
display: inline-block;
white-space: nowrap;
animation: marquee-ltr 10s linear infinite;
}
Создавайте разнообразные анимации, например прокрутка снизу вверх или остановка анимации при наведении курсора, чтобы улучшить пользовательский опыт.
Полезные материалы
- <marquee>: Элемент Marquee – MDN — полное описание устаревшего элемента
<marquee>, предоставленное MDN.
- CSS Animations Level 1 — спецификация CSS-анимаций от W3C, cовременное продолжение традиций
<marquee>.
- scroll-behavior | CSS-Tricks — гид по созданию великолепных эффектов прокрутки на CSS без использования
<marquee>.
- WebAIM: Невидимый контент для пользователей скринридеров — подход WebAIM к проблемам
<marquee>и его доступным альтернативам.
- Avoiding common HTML5 mistakes — анализ распространённых ошибок при использовании HTML5 и лучшие практики по использованию веб-стандартов.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы совместимости для свойств CSS, относящихся к прокрутке текста.
Ксения Сорокина
веб-техредактор