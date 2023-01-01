Замена и аналоги устаревшего тега <marquee> в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оставим в прошлом тег <marquee> . Для реализации современных эффектов прокрутки используйте CSS-анимации и keyframes:

CSS Скопировать код @keyframes scroll-text { to { transform: translateX(-100%); } } .marquee { overflow: hidden; white-space: nowrap; display: inline-block; animation: scroll-text 10s linear infinite; }

HTML Скопировать код <div class="marquee">Новая эра прокрутки!</div>

Просто скопируйте и вставьте этот код, тогда ваше решение будет выглядеть актуальным и модернизированным.

Причины устаревания

Тег <marquee> , когда-то знаменитый за свой эффект бегущей строки, стал устаревшим из-за своего непредсказуемого поведения и нестабильности. В то время как HTML служит структурированию контента, CSS — его оформлению. Тег <marquee> смешивает эти две области.

Markdown Скопировать код - **Причины устаревания**: – Неконтролируемое поведение – Проблемы с доступностью – Нарушение разделения HTML и CSS

Сегодня анимации на CSS и JavaScript библиотеки предлагают более продвинутые способы создания скроллинг-эффектов.

Прогресс с помощью CSS и JavaScript

CSS для современных эффектов прокрутки

CSS-анимации позволяют создать эффекты прокрутки ещё более изысканными и захватывающими:

CSS Скопировать код @keyframes marquee-ltr { 0% { transform: translateX(100%); } 100% { transform: translateX(-100%); } } @keyframes marquee-ttb { 0% { transform: translateY(100%); } 100% { transform: translateY(-100%); } }

Вы можете настроить скорость и тайминг анимации, чтобы она отвечала вашим требованиям.

JavaScript для продвинутого управления

Если вам нужна возможность более интенсивного взаимодействия или динамически обновляемый контент, примените JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('.marquee').addEventListener('mouseenter', function(e) { e.target.style.animationPlayState = 'paused'; }); document.querySelector('.marquee').addEventListener('mouseleave', function(e) { e.target.style.animationPlayState = 'running'; });

JavaScript открывает возможности для добавления интерактивности и динамичности в ваши скроллинг-анимации.

Визуализация

Сравните тег <marquee> с примитивным iPod в мире, где все уже используют Spotify.

Markdown Скопировать код Тег: <marquee> → iPod (Устарел, имеет ограничения) Альтернатива: CSS анимации → Spotify (Гибкий, современный)

CSS Скопировать код @keyframes slideIn { from { transform: translateX(100%); } to { transform: translateX(-100%); } } .myElement { animation: slideIn 10s infinite linear; }

Подводя итог:

Markdown Скопировать код iPod → 🚫 Устарел: Функционал ограничен, управление неудобно. Spotify → 🙌 Вариант предпочтительнее: Гибкость, адаптация, интерактивность.

Пришла пора обновиться! До свидания, старый iPod, и приветствуем новую эру с Spotify.

Создание персональных анимаций прокрутки

Упрощённая разработка с CSS

Структурируйте HTML так, чтобы он был в гармонии с вашими анимациями. Используйте overflow: hidden для скрытия лишних элементов, а white-space: nowrap чтобы контент был в одной строке:

HTML Скопировать код <div class="marquee-container"> <div class="marquee-content">Стильная прокрутка текста без использования устаревшего <marquee>.</div> </div>

Гладкое внедрение с помощью современного CSS

Применяйте эффективные CSS-свойства для более плавной анимации:

CSS Скопировать код .marquee-container { display: inline-block; overflow: hidden; } .marquee-content { display: inline-block; white-space: nowrap; animation: marquee-ltr 10s linear infinite; }

Создавайте разнообразные анимации, например прокрутка снизу вверх или остановка анимации при наведении курсора, чтобы улучшить пользовательский опыт.

Полезные материалы